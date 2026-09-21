España

La ministra Sira Rego asegura que la mayoría de los menores migrantes llegados a Ceuta permanecerá en España: “La ley les protege”

La titular de Juventud e Infancia ha explicado que los primeros expedientes de reagrupación familiar de menores estarán listos en unos días, aunque advierte que la respuesta de Marruecos no suele ser ágil

Imagen de varios migrantes en un dispositivo temporal de acogida en Ceuta. (Europa Press)
Imagen de varios migrantes en un dispositivo temporal de acogida en Ceuta. (Europa Press)
Guardar

La tensión en las calles de Ceuta sigue en aumento tras un domingo de protestas vecinales y altercados en el Puerto por la instalación de un nuevo dispositivo de acogida para migrantes con 1.700 plazas. Durante la jornada, decenas de manifestantes lanzaron piedras y huevos contra el vehículo de Julia Ferreras, diputada de Ceuta Ya!, en el que viajaban también el activista Rafael Borrego y la abogada de Derechos Humanos de la ONU Sofía Acevedo. A este escenario se suma la situación de los menores migrantes que permanecen en las calles y que, según ha estimado este lunes la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se sitúan entre 500 y 700, y ha señalado que la mayoría no va a ser reagrupado con sus familias en Marruecos.

“Creo que la mayoría se quiere quedar en España. Y se van a quedar, porque hay una ley que les protege, y lo digo con mucho orgullo, no importa la nacionalidad y el origen de un niño, tienen protección universal, todos son iguales ante la ley. Tenemos una norma garantista que les escucha, que les protege y, sobre todo, en los casos de niños que huyen de mucha violencia... la obligación como sociedad es protegerlos”, ha afirmado la ministra en una entrevista en la Cadena SER.

PUBLICIDAD

También ha precisado que en unos días tendrán listos los primeros expedientes para solicitar el reagrupamiento familiar y que habrá que esperar a la respuesta de Marruecos, ya que anteriormente se habían tramitado 600 expedientes de menores y el Gobierno sigue sin tener “ningún tipo de respuesta”. “No suele ser habitual que tengamos una respuesta fluida por parte de Marruecos y esto, obviamente, es un problema o es una dificultad a la hora de llevar a cabo la reagrupación familiar de menores”, ha dicho.

Destrozado el vehículo por parte de ultras que se manifestaban contra la llegada de una ONG navarra a la ciudad. (Vídeo de @rafaborregop en Instagram)

“Se está haciendo politiqueo”

Rego también ha destacado que es el sistema de acogida de Ceuta el que tiene que hacerse cargo de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, porque tiene la competencia en materia de menores. “Tienen 90 millones de euros para dar una solución inmediata”. “Es un dolor y es indignante que haya una negativa a trasladar a los niños, a niños que ya están filiados, que ya están dentro del sistema, a la Península. Porque esto habilitaría con carácter inmediato 500 o 600 plazas ya mismo en el sistema de tutela de Ceuta, y haría que fuera muy sencillo que estos niños tuvieran cama, techo, tuvieran comida, tuvieran una mínima atención mañana mismo”, ha señalado.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha lamentado que “se esté haciendo politiqueo con la situación de niños y niñas” y ha denunciado que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, “no está planteando la posibilidad de acogida de niños en Península, cuando antes sí que lo veía como algo viable”.

(Con información de EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

MigrantesInmigración EspañaMenoresCeutaMarruecosGobierno de EspañaEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mazón convierte su comparecencia en el Congreso por la DANA en un rifirrafe con los diputados: “Es metafísicamente imposible estar ausente y dar instrucciones a la vez”

El expresidente de la Generalitat sostiene que “lo procedente” es guardar silencio hasta que termine la instrucción judicial y contrapone las preguntas de los diputados al auto del TSJ que rechazó investigarle

Mazón convierte su comparecencia en el Congreso por la DANA en un rifirrafe con los diputados: “Es metafísicamente imposible estar ausente y dar instrucciones a la vez”

Dos septuagenarios deben trasladar su buzón 600 metros porque los carteros andan más de un kilómetro y desatan una guerra con Correos en Francia: “Tengo 74 años pero todavía soy combativo”

Jean-François Boine, quien trabajó 37 años en La Poste como jefe de oficina postal, rechaza el argumento legal y avisa: “Es una prueba de fuerza que empieza”

Dos septuagenarios deben trasladar su buzón 600 metros porque los carteros andan más de un kilómetro y desatan una guerra con Correos en Francia: “Tengo 74 años pero todavía soy combativo”

Diego Merino, chef: “La salmorreta de gamba es uno de los secretos mejor guardados de los arroces mediterráneos y la hago con pimentón, ajo y perejil”

El chef al frente del restaurante menorquino Miramar desvela la receta que siempre utiliza para dar sabor a sus arroces y fideuás

Diego Merino, chef: “La salmorreta de gamba es uno de los secretos mejor guardados de los arroces mediterráneos y la hago con pimentón, ajo y perejil”

Vómitos, timbres quemados y llamadas a medianoche: así logró una comunidad de vecinos de Gijón desalojar a una pareja que alquilaba un piso para ejercer la prostitución

Uno de los vecinos relató que en una ocasión vio salir a dos mujeres del inmueble seguidas por un hombre desnudo

Vómitos, timbres quemados y llamadas a medianoche: así logró una comunidad de vecinos de Gijón desalojar a una pareja que alquilaba un piso para ejercer la prostitución

La refléxión de Antón Chéjov, dramaturgo ruso, sobre la perseverancia: “Escribamos o actuemos, lo importante no es la fama ni la gloria, sino saber resistir”

El escritor ruso plasmó en sus personajes las dudas, aspiraciones y desencantos de su tiempo

La refléxión de Antón Chéjov, dramaturgo ruso, sobre la perseverancia: “Escribamos o actuemos, lo importante no es la fama ni la gloria, sino saber resistir”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mazón convierte su comparecencia en el Congreso por la DANA en un rifirrafe con los diputados: “Es metafísicamente imposible estar ausente y dar instrucciones a la vez”

Mazón convierte su comparecencia en el Congreso por la DANA en un rifirrafe con los diputados: “Es metafísicamente imposible estar ausente y dar instrucciones a la vez”

Dos septuagenarios deben trasladar su buzón 600 metros porque los carteros andan más de un kilómetro y desatan una guerra con Correos en Francia: “Tengo 74 años pero todavía soy combativo”

Vómitos, timbres quemados y llamadas a medianoche: así logró una comunidad de vecinos de Gijón desalojar a una pareja que alquilaba un piso para ejercer la prostitución

Ultras apedrean el coche de una diputada en Ceuta pensando que se trataba de una ONG: “Miré a Rafa y no le pude garantizar que saliésemos de ahí”

La crisis en Ceuta congela en el Parlamento Europeo la votación del polémico acuerdo comercial con Marruecos, que incluye los productos del Sáhara Occidental

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Ni Ormuz ni Bab el-Mandeb: el nuevo mapa del comercio mundial refuerza el papel estratégico de Gibraltar y pone a prueba a España

Elisa Cardona, abogada: “Estas cinco trampas psicológicas del Tribunal Médico te pueden perjudicar sin que te des cuenta”

Alicante, Ávila y Soria registran la edad media más alta de compradores de vivienda y solo el 10% las realizan menores de 31 años

David Jiménez, abogado: “Para aplicar la exención del IRPF al vender tu vivienda con más de 65 años, la vivienda tiene que ser habitual”

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Vuelve el Mourinho de siempre después de la derrota en el derbi y señala al Comité Técnico de Árbitros: “Es un pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos”

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: los colchoneros se imponen frente a un equipo de Mourinho que solo reaccionó al final

El Atlético de Madrid hace sangre en el derbi y muestra las fisuras del ‘proyecto Mourinho’: el VAR fue uno de los protagonistas y el Metropolitano cantó olés en la grada

El presidente de la RFEF asegura que “sobran” las razones para que la final del Mundial 2030 se celebre en España: “Tenemos el 55% de peso”