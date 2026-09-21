La ministra Sira Rego asegura que la mayoría de los menores migrantes llegados a Ceuta permanecerá en España: “La ley les protege”

Imagen de varios migrantes en un dispositivo temporal de acogida en Ceuta. (Europa Press)

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La tensión en las calles de Ceuta sigue en aumento tras un domingo de protestas vecinales y altercados en el Puerto por la instalación de un nuevo dispositivo de acogida para migrantes con 1.700 plazas. Durante la jornada, decenas de manifestantes lanzaron piedras y huevos contra el vehículo de Julia Ferreras, diputada de Ceuta Ya!, en el que viajaban también el activista Rafael Borrego y la abogada de Derechos Humanos de la ONU Sofía Acevedo. A este escenario se suma la situación de los menores migrantes que permanecen en las calles y que, según ha estimado este lunes la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se sitúan entre 500 y 700, y ha señalado que la mayoría no va a ser reagrupado con sus familias en Marruecos.

“Creo que la mayoría se quiere quedar en España. Y se van a quedar, porque hay una ley que les protege, y lo digo con mucho orgullo, no importa la nacionalidad y el origen de un niño, tienen protección universal, todos son iguales ante la ley. Tenemos una norma garantista que les escucha, que les protege y, sobre todo, en los casos de niños que huyen de mucha violencia... la obligación como sociedad es protegerlos”, ha afirmado la ministra en una entrevista en la Cadena SER.

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También ha precisado que en unos días tendrán listos los primeros expedientes para solicitar el reagrupamiento familiar y que habrá que esperar a la respuesta de Marruecos, ya que anteriormente se habían tramitado 600 expedientes de menores y el Gobierno sigue sin tener “ningún tipo de respuesta”. “No suele ser habitual que tengamos una respuesta fluida por parte de Marruecos y esto, obviamente, es un problema o es una dificultad a la hora de llevar a cabo la reagrupación familiar de menores”, ha dicho.

Destrozado el vehículo por parte de ultras que se manifestaban contra la llegada de una ONG navarra a la ciudad. (Vídeo de @rafaborregop en Instagram)

“Se está haciendo politiqueo”

Rego también ha destacado que es el sistema de acogida de Ceuta el que tiene que hacerse cargo de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, porque tiene la competencia en materia de menores. “Tienen 90 millones de euros para dar una solución inmediata”. “Es un dolor y es indignante que haya una negativa a trasladar a los niños, a niños que ya están filiados, que ya están dentro del sistema, a la Península. Porque esto habilitaría con carácter inmediato 500 o 600 plazas ya mismo en el sistema de tutela de Ceuta, y haría que fuera muy sencillo que estos niños tuvieran cama, techo, tuvieran comida, tuvieran una mínima atención mañana mismo”, ha señalado.

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En este sentido, ha lamentado que “se esté haciendo politiqueo con la situación de niños y niñas” y ha denunciado que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, “no está planteando la posibilidad de acogida de niños en Península, cuando antes sí que lo veía como algo viable”.

(Con información de EFE y Europa Press)