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Almeida busca empresa que le gestione el Parque de Atracciones: tendrá que pagar un canon anual de 400.000 euros, el 8% de los ingresos y salarios que suman 4,38 millones

El ganador de la concesión deberá, además, invertir en mejoras 15 millones de euros en los tres primeros años. El contrato dura hasta 2035 y el Ayuntamiento ha estimado una rentabilidad neta del 8,8% anual

Sillas voladoras del Parque de Atracciones de Madrid
Sillas voladoras del Parque de Atracciones de Madrid
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El Ayuntamiento de Madrid busca nueva empresa que le gestione el mítico Parque de Atracciones de Madrid, que abrió sus puertas en mayo de 1969. Desde entonces lo explota Parques Reunidos, controlado por el holding Piolín BidCo que lideran el fondo sueco EQT-AB y la Corporación Financiera Alba de la familia March. Este viernes, el Gobierno local que dirige José Luis Martínez-Almedia ha sacado el nuevo pliego de concesión para intentar “dar un nuevo impulso a este icono del ocio en la ciudad y hacerlo más competitivo de cara a incrementar su fuerza como polo de atracción turística y diversión”. El objetivo es que la empresa que se haga cargo del parque (ya sea la actual o una nueva) modernice las instalaciones.

A cambio, el futuro concesionario deberá pagar un canon de 400.000 euros anuales y un abono variable, el 8% de los ingresos anuales. El Parque de Atracciones logró beneficios en 2024 y 2025 tras años de pérdidas millonarias, consiguiendo 39,1 y 32,3 millones de euros respectivamente, algo que en los últimos 15 años sólo había conseguido otra vez. Concretamente en 2021, tras dejar atrás la pandemia del coronavirus. En 2023, hace tan solo tres años, sus números rojos fueron de 41,7 millones de euros. Sus dos peores años los tuvo en 2012, con unas pérdidas de 147 millones, y en 2019, con 140 millones de balance negativo.

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La concesión, que se prolongará hasta el 5 de octubre de 2035 sin posibilidad de prórroga, recaerá en el licitador que haga la proposición más ventajosa para los intereses municipales. Las bases del concurso público dan mayor puntuación a las inversiones obligatorias destinadas a la modernización e incorporación de nuevas atracciones, pero también tendrá que realizarse un esfuerzo económico en la mejora de la accesibilidad del parque y sus atracciones para que tengan carácter inclusivo. El resto se dedicará a inversiones de ahorro energético.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida

En 1966, el Ayuntamiento de Madrid decidió llevar a cabo la construcción de un parque de atracciones en la Casa de Campo de Madrid. Con este fin, se inició, el mismo año, la tramitación del procedimiento administrativo para adjudicar, mediante concurso público, el contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación de un Parque de Atracciones, que finalmente abrió al público en 1969. La concesión finalizará en septiembre de 2027, lo que hace necesario establecer un nuevo procedimiento para que alguna empresa siga explotando y conservando el parque.

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Actualmente la plantilla está formada por 249 trabajadores, de los que 191 son indefinidos. La masa salarial es de 4,38 millones de euros. El sueldo más alto es el del director, que cobra 149.000 euros brutos anuales. Como curiosidad, el empleado más antiguo es un ayudante de cocina con 38 años en la empresa.

Imágenes del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en rueda de prensa, donde ha hecho balance de la visita papal.

15 millones de inversión

El Ayuntamiento exige que el futuro concesionario haga una inversión de 15 millones de euros en los tres primeros años de la concesión. Aun así, desde el Gobierno local consideran que el contrato es rentable. “Siguiendo el principio de prudencia financiera y con valores actualizados a un periodo futuro, se estima una rentabilidad para la concesión de un 8,83% en términos de rentabilidad neta anual. En el estudio económico que forma parte del presente expediente, se ha tenido en cuenta, a la hora de establecer el canon, los gastos que debe asumir el adjudicatario, las inversiones a realizar, así como los ingresos que se prevé obtener”, explica la memoria justificativa.

El canon variable, ese 8%, saldrá del apartado “Ventas” que aparece desglosado en el “Importe neto de la cifra de negocios” de las cuentas anuales auditadas, que engloba conceptos como los ingresos por taquilla, en todas sus modalidades, restauración, ‘merchandising’, tienda, conciertos, eventos, campamentos, actividades temporales, cesiones de espacio y “cualquier otro ligado directamente a la explotación del recinto”. El Parque de Atracciones recibe alrededor de un millón de visitantes anuales. El perfil mayoritario es el de familias con niños de entre 6 y 12 años y jóvenes de entre 14 y 18 años. El público es mayoritariamente local.

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