Javier Bardem debutará en el teatro con una obra sobre Chéjov representada en Madrid y dirigida por su maestro

Javier Bardem debutará en el teatro.(REUTERS/Mario Anzuoni)

Javier Bardem, ganador del Oscar y figura reconocida del cine internacional, dará este año un paso inédito en su carrera: su debut en el teatro. El intérprete, que hasta ahora no había pisado las tablas, se presentará en Madrid bajo la dirección de su maestro y amigo Juan Carlos Corazza. Lo hará con ¡Chéjov, Chéjov!, un montaje basado en textos breves y cuentos del dramaturgo ruso Antón Chéjov, que reunirá en escena a un grupo de actores vinculados desde hace años a la enseñanza de Corazza.

La obra se representará en el Espacio Zafra Teatro de Madrid, del 5 de noviembre de 2026 al 31 de enero de 2027, con funciones de jueves a domingo. Se trata de una propuesta que, según la nota de prensa difundida por la compañía, busca acercar al público la mirada de Chéjov sobre la condición humana, combinando sencillez, humor y profundidad. La noticia supone un giro significativo en la trayectoria de Bardem, quien a sus 57 años y en un momento profesional destacado —con el estreno cinematográfico de ‘El ser querido’ previsto para finales de agosto— decide abordar por primera vez el escenario teatral.

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Hasta la fecha, Javier Bardem se había mantenido alejado de los escenarios, concentrando su actividad en el cine, donde ha construido una carrera de alcance internacional. El estreno de ¡Chéjov, Chéjov! marcará su primera aparición en una obra teatral. La elección de Madrid para este debut responde tanto a su vínculo personal con la ciudad como a la oportunidad de trabajar junto a Corazza, referente en la formación actoral en España. Bardem compartirá escenario con Alicia Borrachero, Rafa Castejón, Ben Temple y Manuela Velasco, todos ellos exalumnos de Corazza. El reparto subraya la continuidad entre la labor pedagógica del director y la creación artística, consolidando la presencia de su escuela en el panorama teatral. Según el comunicado, la coincidencia de estos intérpretes en el montaje responde al deseo de “reunirse, soñar y comprendernos” a través del teatro.

Imagen del reparto de '¡Chéjov, Chéjov!'

Corazza, amigo y mentor

La dirección y adaptación del espectáculo recaen en Juan Carlos Corazza, figura central en la formación de actores en España. Corazza firma la selección de textos de Chéjov y la propuesta escénica, en la que colabora con un equipo artístico especializado. El diseño del espacio escénico ha sido desarrollado junto a Javier Ruiz de Alegría, responsable también de la iluminación. El vestuario y el atrezzo están a cargo de Pier Paolo Álvaro y Roger Portal (AAPEE). El equipo se completa con Betina Waissman en la preparación corporal, Leticia Santa Fe en la preparación vocal, Anastasia Kostyuchek como asesora de ruso (Instituto Ruso Pushkin de Madrid), Vadim Yukhnevich en la dirección musical y acordeón, y Andrea Szamek al violín. El comunicado destaca la intención de que el teatro funcione como un espacio de encuentro y reflexión, guiados por la sensibilidad de Chéjov.

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El espectáculo se construye a partir de una selección de obras breves, cuentos y escritos de Antón Chéjov, buscando trasladar a escena el humor, la ternura y la ausencia de juicios del autor ruso. “Con sencillez, humor y brevedad, Chéjov mira lo humano sin juicios, con ternura, profundidad y compasión”, señala Corazza en una nota de prensa. La puesta en escena pretende recuperar el teatro como lugar de reunión y empatía. Las funciones de ¡Chéjov, Chéjov! tendrán lugar en el Espacio Zafra Teatro de Madrid, del 5 de noviembre de 2026 al 31 de enero de 2027, de jueves a domingo. La compañía invita al público a sumarse a esta experiencia colectiva en torno a la obra de Chéjov y la reunión de un reparto formado por intérpretes estrechamente vinculados a Corazza.

En el marco del anuncio, Javier Bardem ha subrayado el compromiso que implica el teatro y su papel ante el contexto social actual. En sus palabras: “La neutralidad no es una opción ante las atrocidades que estamos viviendo”. Esta declaración resalta la dimensión ética del proyecto y la intención de que el arte funcione como herramienta de conciencia y diálogo. Por su parte, Juan Carlos Corazza destaca el valor de Chéjov y del teatro como espacios de comprensión mutua. “Gracias a Chéjov, al público y a esta compañía, el teatro vuelve a ser un espacio para reunirnos, soñar y comprendernos”, afirma el director, señalando la vigencia de estos textos en el presente. El debut teatral de Javier Bardem en Madrid, bajo la dirección de Corazza y junto a un elenco de antiguos alumnos, configura uno de los acontecimientos culturales destacados del año.

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