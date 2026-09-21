España

Ultras apedrean el coche de una diputada en Ceuta pensando que se trataba de una ONG: “Miré a Rafa y no le pude garantizar que saliésemos de ahí”

Los manifestantes querían impedir que los migrantes en la ciudad reciban ayuda humanitaria, generando una situación de gran tensión. La policía disparó al aire

Destrozado el vehículo por parte de ultras que se manifestaban contra la llegada de una ONG navarra a la ciudad. (Vídeo de @rafaborregop en Instagram)

Guardar

Un grupo de manifestantes apedreó y golpeó este domingo el vehículo en el que viajaba la diputada de Ceuta Ya! Julia Ferreras al confundirla con miembros de una ONG navarra que llegaba a la ciudad. El ataque se produjo en el puerto de Ceuta durante las protestas contra la presencia del grupo Negu Gorriak/Derecho a Techo, y obligó a la intervención de la Policía Nacional, que llegó a efectuar disparos al aire para dispersar a los concentrados.

Los hechos ocurrieron a media tarde este domingo, cuando el coche en el que se desplazaba Ferreras desembarcó de un ferry en la zona portuaria. Junto a ella viajaban el abogado y activista de la Flotilla a Gaza Rafael Borrego y una tercera persona identificada como abogada de derechos humanos. Ninguno de los tres tenía relación con los activistas de la ONG pamplonesa cuya llegada motivó la concentración.

PUBLICIDAD

Al pasar por el puerto, un grupo de alrededor de un centenar de manifestantes identificó erróneamente el vehículo como parte de la comitiva de Negu Gorriak, colectivo al que acusaban de “radicales” y “proetarras”. A partir de esa confusión, los presentes comenzaron a arrojar huevos y piedras contra el coche hasta romper sus lunas, mientras profería insultos contra sus ocupantes.

Ante el aumento de la tensión, los agentes presentes en el lugar solicitaron el apoyo de unidades antidisturbios para contener a los manifestantes y proteger a los ocupantes del vehículo. La Policía Nacional llegó a efectuar disparos al aire durante la tarde del domingo como parte de las medidas para disolver la concentración y obligar a los presentes a retirarse de la zona.

PUBLICIDAD

Migrantes en la playa del Trampolín, en Ceuta. (Reuters/Jon Nazca)
Migrantes en la playa del Trampolín, en Ceuta. (Reuters/Jon Nazca)

Al menos un detenido

El portavoz de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, relató lo sucedido a través de sus redes sociales tras acompañar a la diputada hasta dependencias policiales. “Acabo de dejar a mi compañera Julia Ferreras en la comisaría. Su coche está destrozado. Al pasar por el puerto, los manifestantes la han emprendido a golpes contra el vehículo, lanzándoles de todo tanto a ella como a las dos personas que la acompañaban”, escribió Mustafa, quien remarcó que ninguno de los ocupantes tenía vínculo con los activistas que llegaban esa jornada.

Tras el incidente, la diputada se dirigió a la comisaría de la Policía Nacional para presentar la correspondiente denuncia. La propia Ferreras relató los hechos poco después del ataque y lamentó la escalada de tensión vivida durante la jornada, marcada por las protestas relacionadas con la situación de los menores extranjeros no acompañados acogidos en la ciudad. La parlamentaria también difundió en redes sociales un video que documenta la agresión sufrida.

En declaraciones a la Cadena SER este lunes, Ferreras ha descrito el temor que sintió durante el ataque. “Hubo un momento en el que miré a Rafa y no le pude garantizar que pudiésemos salir de ahí. Venían a por nosotros, a lincharnos”, ha relatado al periodista Aimar Bretos en Hoy por hoy.

Los incidentes de este domingo no se limitaron al coche de la diputada: la jornada terminó con al menos un detenido entre los manifestantes concentrados en el puerto. El ataque se suma a un episodio previo sufrido por Ferreras. A finales de julio, la diputada ya tuvo que ser escoltada por agentes policiales después de recibir insultos y sufrir el lanzamiento de objetos en las inmediaciones del Ceuta Center.

Temas Relacionados

CeutaMarruecosÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Así amanecieron los precios de las gasolinas en distintas ciudades de España

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’ revela al concursante salvado y los cuatro nominados: “¡Qué pereza! ¿Siempre se va a salvar el mismo?"

El programa de Telecinco comienza una nueva semana con cuatro nominados y Yulen Pereira cada vez más fuerte en el concurso

‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’ revela al concursante salvado y los cuatro nominados: “¡Qué pereza! ¿Siempre se va a salvar el mismo?"

España se despide del verano pero no del calor: la Aemet prevé un tiempo “plenamente veraniego” con máximas superiores a 35ºC y sin lluvias

Con el otoño a la vuelta de la esquina, los termómetros siguen marcando temperaturas superiores para la época

España se despide del verano pero no del calor: la Aemet prevé un tiempo “plenamente veraniego” con máximas superiores a 35ºC y sin lluvias

Precio del aceite de oliva en España este 21 de septiembre

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España este 21 de septiembre

Embalses de agua: la reserva bajó este lunes 21 de septiembre

La reserva de agua en el país bajó en un -0,80 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

Embalses de agua: la reserva bajó este lunes 21 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La crisis en Ceuta congela en el Parlamento Europeo la votación del polémico acuerdo comercial con Marruecos, que incluye los productos del Sáhara Occidental

La crisis en Ceuta congela en el Parlamento Europeo la votación del polémico acuerdo comercial con Marruecos, que incluye los productos del Sáhara Occidental

La reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla, una cuestión de Estado en la que coinciden todos los partidos que acuden a las elecciones: prometen buscar su soberanía

Almeida busca empresa que le gestione el Parque de Atracciones: tendrá que pagar un canon anual de 400.000 euros, el 8% de los ingresos y salarios que suman 4,38 millones

La ultraderecha vuelve a ganar unas elecciones regionales de Alemania y los conservadores se hunden, según los primeros sondeos: Merz asume su “responsabilidad” ante el “desastre”

Detenida una paciente como presunta responsable del incendio en una residencia psiquiátrica de Pamplona que ha dejado un muerto y 18 heridos

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Ni Ormuz ni Bab el-Mandeb: el nuevo mapa del comercio mundial refuerza el papel estratégico de Gibraltar y pone a prueba a España

Elisa Cardona, abogada: “Estas cinco trampas psicológicas del Tribunal Médico te pueden perjudicar sin que te des cuenta”

Alicante, Ávila y Soria registran la edad media más alta de compradores de vivienda y solo el 10% las realizan menores de 31 años

David Jiménez, abogado: “Para aplicar la exención del IRPF al vender tu vivienda con más de 65 años, la vivienda tiene que ser habitual”

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Vuelve el Mourinho de siempre después de la derrota en el derbi y señala al Comité Técnico de Árbitros: “Es un pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos”

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: los colchoneros se imponen frente a un equipo de Mourinho que solo reaccionó al final

El Atlético de Madrid hace sangre en el derbi y muestra las fisuras del ‘proyecto Mourinho’: el VAR fue uno de los protagonistas y el Metropolitano cantó olés en la grada

El presidente de la RFEF asegura que “sobran” las razones para que la final del Mundial 2030 se celebre en España: “Tenemos el 55% de peso”