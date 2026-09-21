Ultras apedrean el coche de una diputada en Ceuta pensando que se trataba de una ONG: “Miré a Rafa y no le pude garantizar que saliésemos de ahí”

Destrozado el vehículo por parte de ultras que se manifestaban contra la llegada de una ONG navarra a la ciudad. (Vídeo de @rafaborregop en Instagram)

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Un grupo de manifestantes apedreó y golpeó este domingo el vehículo en el que viajaba la diputada de Ceuta Ya! Julia Ferreras al confundirla con miembros de una ONG navarra que llegaba a la ciudad. El ataque se produjo en el puerto de Ceuta durante las protestas contra la presencia del grupo Negu Gorriak/Derecho a Techo, y obligó a la intervención de la Policía Nacional, que llegó a efectuar disparos al aire para dispersar a los concentrados.

Los hechos ocurrieron a media tarde este domingo, cuando el coche en el que se desplazaba Ferreras desembarcó de un ferry en la zona portuaria. Junto a ella viajaban el abogado y activista de la Flotilla a Gaza Rafael Borrego y una tercera persona identificada como abogada de derechos humanos. Ninguno de los tres tenía relación con los activistas de la ONG pamplonesa cuya llegada motivó la concentración.

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Al pasar por el puerto, un grupo de alrededor de un centenar de manifestantes identificó erróneamente el vehículo como parte de la comitiva de Negu Gorriak, colectivo al que acusaban de “radicales” y “proetarras”. A partir de esa confusión, los presentes comenzaron a arrojar huevos y piedras contra el coche hasta romper sus lunas, mientras profería insultos contra sus ocupantes.

Ante el aumento de la tensión, los agentes presentes en el lugar solicitaron el apoyo de unidades antidisturbios para contener a los manifestantes y proteger a los ocupantes del vehículo. La Policía Nacional llegó a efectuar disparos al aire durante la tarde del domingo como parte de las medidas para disolver la concentración y obligar a los presentes a retirarse de la zona.

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Migrantes en la playa del Trampolín, en Ceuta. (Reuters/Jon Nazca)

Al menos un detenido

El portavoz de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, relató lo sucedido a través de sus redes sociales tras acompañar a la diputada hasta dependencias policiales. “Acabo de dejar a mi compañera Julia Ferreras en la comisaría. Su coche está destrozado. Al pasar por el puerto, los manifestantes la han emprendido a golpes contra el vehículo, lanzándoles de todo tanto a ella como a las dos personas que la acompañaban”, escribió Mustafa, quien remarcó que ninguno de los ocupantes tenía vínculo con los activistas que llegaban esa jornada.

Tras el incidente, la diputada se dirigió a la comisaría de la Policía Nacional para presentar la correspondiente denuncia. La propia Ferreras relató los hechos poco después del ataque y lamentó la escalada de tensión vivida durante la jornada, marcada por las protestas relacionadas con la situación de los menores extranjeros no acompañados acogidos en la ciudad. La parlamentaria también difundió en redes sociales un video que documenta la agresión sufrida.

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En declaraciones a la Cadena SER este lunes, Ferreras ha descrito el temor que sintió durante el ataque. “Hubo un momento en el que miré a Rafa y no le pude garantizar que pudiésemos salir de ahí. Venían a por nosotros, a lincharnos”, ha relatado al periodista Aimar Bretos en Hoy por hoy.

Los incidentes de este domingo no se limitaron al coche de la diputada: la jornada terminó con al menos un detenido entre los manifestantes concentrados en el puerto. El ataque se suma a un episodio previo sufrido por Ferreras. A finales de julio, la diputada ya tuvo que ser escoltada por agentes policiales después de recibir insultos y sufrir el lanzamiento de objetos en las inmediaciones del Ceuta Center.

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