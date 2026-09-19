La villa de Sophia Loren y Carlo Ponti en la Vía Apia Antigua de Roma vuelve a estar a la venta: tiene una gruta de la época romana, pero la cifra es exorbitante

La villa de Sophia Loren y Carlo Ponti

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La villa de Sophia Loren y Carlo Ponti en la Vía Apia Antigua de Roma ha vuelto al mercado inmobiliario en Roma con una pretensión que oscila entre los 15 y 20 millones de euros. La propiedad se encuentra dentro del Parque de la Vía Apia Antigua de Roma y la firma Italy Sotheby’s International Realty gestiona la venta bajo reserva, según han informado los medios italianos.

La residencia combina arquitectura contemporánea, vestigios romanos y grandes extensiones de terreno privado. Su comedor, instalado dentro de una gruta de época romana que conserva un mosaico de Medusa, figura entre los rasgos que distinguen a la casa. La propiedad perteneció a la actriz Sophia Loren y al productor Carlo Ponti, una de las parejas más conocidas del cine italiano. La búsqueda de comprador no es nueva: el inmueble ya había sido ofrecido en 2018, sin éxito, y luego cambió de agencia, también sin encontrar comprador.

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La actual intermediación está a cargo de Italy Sotheby’s International Realty. La operación se desarrolla sin un precio publicado de manera oficial, aunque la estimación divulgada sitúa la negociación dentro de esa franja millonaria. En 2018, Lionard Luxury Real Estate puso la villa en venta con una solicitud de 19 millones de euros. Más tarde, el mandato pasó a Forbes Properties, antes de llegar a la firma que hoy representa a los propietarios. El nuevo intento suma así una tercera etapa comercial desde que la finca reapareció en el mercado.

La casa se ubica a unos diez minutos del Coliseo, al lado del centro histórico romano. Pese a esa cercanía con áreas turísticas de la capital italiana, el terreno está integrado en una zona protegida por el entorno natural de la antigua vía consular.

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700 metros cuadrados y rodeada por 11.000 metros de parque

La construcción tiene cerca de 700 metros cuadrados cubiertos y se levanta en un parque privado de unos 11.000 metros cuadrados. El proyecto fue obra del arquitecto Andrea Busiri Vici y aprovecha el relieve de una antigua cantera romana de basalto.

La vivienda se distribuye en dos plantas conectadas por ascensor. Los espacios incorporan pórticos, terrazas, patios internos y accesos independientes, elementos que vinculan las áreas interiores con los jardines. La planta principal fue concebida para recibir invitados. Allí hay tres salones con chimenea y vistas al parque, además de una cocina y dos baños destinados a las visitas. El nivel superior concentra los ambientes privados de la residencia. La distribución incluye cinco dormitorios, cinco baños, una biblioteca y un jardín de invierno. El predio conserva también las antiguas caballerizas, que fueron adaptadas para otro uso: abarcan unos 467 metros cuadrados y ahora pueden utilizarse para celebraciones, reuniones y recepciones.

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Sophia Loren y Carlo Ponti, en 1970. (Shutterstock)

El espacio más singular de la villa es el comedor, construido dentro de una cavidad de origen romano. En ese ambiente se preserva un mosaico original que representa a Medusa, la figura mitológica asociada a las serpientes en el cabello. La presencia de la gruta responde a la historia del terreno, asentado sobre una cantera utilizada en tiempos romanos. La intervención arquitectónica mantuvo ese elemento como parte central de la casa.

La residencia reúne, de ese modo, una casa de gran escala, una superficie verde extensa y una estructura arqueológica incorporada a la vida cotidiana. Esos componentes explican el alto precio con el que volvió a ofrecerse. La operación no informa de la existencia de plazos para un eventual cierre. Por ahora, la finca permanece disponible para compradores dispuestos a negociar una de las residencias privadas más particulares del entorno de la Vía Apia Antigua.

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