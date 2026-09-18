España Cultura

Arranca el Festival de San Sebastián: de Brad Pitt a Penélope Cruz, estas son todas las películas y estrellas a tener en cuenta

La que será la edición número 74 y última bajo la dirección de José Luis Rebordinos comienza con grandes títulos e invitados

El Festival de San Sebastián anuncia su Sección Oficial.
El Festival de San Sebastián anuncia su Sección Oficial.
Guardar

Un año más, y ya van 74 nada menos, la ciudad de San Sebastián vuelve a poner su alfombra roja y convertirse en la capital del mundo del cine. El Festival de San Sebastián arranca una nueva edición este mismo 18 de septiembre, que se prolongará hasta el próximo día 26 y durante los cuales desfilarán algunas de las mayores estrellas del planeta mientras se proyectan en sus pantallas los mejores títulos de este 2026.

Para que no te quedes sin ver los más interesantes, hemos recopilado todas las películas a tener en cuenta para esta edición, tanto si pasas por la ciudad como por si quieres guardarlas para verlas en un futuro. Algunas de ellas no tienen aun fecha de estreno, pero la mayoría están a la vuelta de la esquina.

PUBLICIDAD

Cartel oficial de 'La bola negra', una de las películas favoritas para la carrera de los Oscar este año. (Movistar Plus)
Cartel oficial de 'La bola negra', una de las películas favoritas para la carrera de los Oscar este año. (Movistar Plus)

Lo mejor de todo el mundo

La sección Perlak reúne, como bien indica su nombre, algunas de las grandes perlas venidas de otros festivales. Muchas de ellas del de Cannes, el cual tuvo una participación histórica con la presencia de hasta tres títulos en su Sección Oficial a competición. Dos de ellas ya llegaron a cartelera, como Amarga navidad de Pedro Almodóvar o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, pero la tercera se podrá ver en este festival antes de su llegada a cines el próximo viernes 25.

Hablamos de La bola negra, la película dirigida por Los Javis y con participación de Penélope Cruz o Glenn Close que ganó en Cannes el premio a Mejor dirección y que ahora mismo es una de las grandes favoritas a nada menos que los Premios Oscar. No será la única gran película de esta sección, que contará con otros títulos de Cannes como su Palma de Oro, Fjord, la rusa Minotaur, el documental sobre Gaza que viene de ganar el León de Oro en Venecia (NAZA) y muchas más, aunque nuestra recomendación particular es no dejar escapar Club Kid, película que narra la peculiar historia de un promotor de fiestas en Nueva York al que de repente le dicen que tiene un hijo del que tiene que hacerse cargo.

PUBLICIDAD

'Santos' de Mikel Gurrea
'Santos' de Mikel Gurrea

La Sección Oficial

De aquí sale la Concha de Oro, el principal galardón que entrega el certamen, por lo que cabe esperar que haya grandes títulos peleándose esta distinción. En la Sección Oficial de este año encontramos a nombres tan prestigiosos como Fatih Akin (Ghost Song), Jesse Eisenberg (El debut), Pablo Larraín (Mis muertos tristes), Mike Leigh (Tender Loving Care) o incluso Brad Pitt, quien protagoniza En el corazón de la bestia de David Ayer.

Nuestra recomendación particular recae sobre Sants de Mikel Gurrea, que cuenta la historia de una mujer que entra formar parte de una banda de ladrones de figuras religiosas y que está protagonizada por Victoria Luengo, flamante estrella de El ser querido. Si el año pasado la Concha de Oro tuvo acento vasco con Los domingos, puede que este año la suerte vuelva a caer de ese lado y veamos a Sants llevarse algún premio.

Oriol Pla en 'Esta soledad'
Oriol Pla en 'Esta soledad'

Nuevos directores y Horizontes Latinos

Pueden ser las secciones que menos atraigan de primeras, pero no hay que olvidar que de ellas han salido nombres como el de Bong Joon-Ho o Sarah Polley. En Nuevos Directores es donde se comprueba de verdad el estado del cine y donde se descubren a las grandes promesas del mañana. En esta edición no será diferente y contará con las primeras o segundas películas de Javier Giner (Yo, adicto) o del actor Jaime Lorente, quien se estrena con El mal hijo. Nuestra recomendación es Morro, una película mexicana que no tiene miedo a mostrar tanto la ternura de cuidar a un animal -el perro que da nombre a la película- como de mostrar la oscuridad que rodea su mundo con las luchas del cartel mexicano.

De Horizontes Latinos surgen también grandes historias, y este año el nombre propio es el de Diego Luna. El actor mexicano se pone tras las cámaras en Ceniza en la boca, en la que conocemos la historia de Lucila, una chica que viaja con su hermano Diego desde México para encontrarse con su madre en Madrid, quien lleva ahí ocho años trabajando ilegalmente para mantenerlos. Al llegar, la vida que los espera resulta más dura de lo que imaginaban. También habrá que seguir de cerca a Perra de Dominga Sotomayor, una de las voces más originales que ha dado el cine latinoamericano en los últimos años gracias a títulos como Mar o Tarde para morir joven.

Temas Relacionados

Festival de San SebastiánSan SebastiánPaís VascoFestivales de cineCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La próxima serie de Marvel no contará con inteligencia artificial, según asegura su creador: así será ‘VisionQuest’

La serie contará con varios personajes vinculados a la inteligencia artificial como JARVIS, FRIDAY o Ultrón, pero no por ello ha habido que emplear esa misma tecnología

La próxima serie de Marvel no contará con inteligencia artificial, según asegura su creador: así será ‘VisionQuest’

La película ‘Miami Vice’ con Michael B. Jordan y Austin Butler encuentra a su villano en este actor de ‘La Odisea’

Dirigida por Joseph Kosinski (’F1: La película’), esta nueva versión de la clásica serie de televisión de los 80 comienza a ultimar detalles

La película ‘Miami Vice’ con Michael B. Jordan y Austin Butler encuentra a su villano en este actor de ‘La Odisea’

La reflexión de Jean-Paul Sartre, filósofo y novelista francés, sobre la existencia: “Un hombre es siempre un contador de historias. Pero hay que elegir: vivir o contar”

El pensador francés incluyó la cita en ‘La náusea’, publicada en 1938 y una de sus obras más influyentes

La reflexión de Jean-Paul Sartre, filósofo y novelista francés, sobre la existencia: “Un hombre es siempre un contador de historias. Pero hay que elegir: vivir o contar”

Søren Kierkegaard, filósofo: “La gente exige libertad de expresión como compensación por la libertad de pensamiento, que rara vez utiliza”

El pensador, que creció en una Europa sacudida por las revoluciones del siglo XIX, desarrolló una mirada crítica hacia la homogeneización del pensamiento en las sociedades modernas

Søren Kierkegaard, filósofo: “La gente exige libertad de expresión como compensación por la libertad de pensamiento, que rara vez utiliza”

Desde Chicago o Dublín, el mundo se moviliza para ver a Shakira en su residencia en Madrid: “Es muy difícil explicar la sensación de verla por primera vez. Es un sueño hecho realidad”

La promotora, Live Nation, apunta a que casi el 20% de su público procederá de fuera de España. En total, 600.000 personas para una residencia de 12 noches que empieza este viernes y termina en octubre

Desde Chicago o Dublín, el mundo se moviliza para ver a Shakira en su residencia en Madrid: “Es muy difícil explicar la sensación de verla por primera vez. Es un sueño hecho realidad”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Luis de la Fuente anuncia su primera lista tras el Mundial con un guiño a Ceuta: convoca a Josep Martínez y a Roberto Fernández y vuelve Huijsen

Luis de la Fuente anuncia su primera lista tras el Mundial con un guiño a Ceuta: convoca a Josep Martínez y a Roberto Fernández y vuelve Huijsen

Putin ordena transferir los activos de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin en Rusia a una empresa dirigida por un general y con un solo empleado

Comienza el traslado de migrantes al campamento del puerto de Ceuta, donde más de 4.000 personas esperan conseguir una de las 1.700 plazas disponibles

El mercado real del alquiler en Madrid: el 0,5% de los propietarios (empresas y fondos) controlan el 82% de los contratos y gestionan 632 millones de euros en fianzas

El buque de guerra español que ha recibido Marruecos y que retoma la relación de Navantia y Rabat iniciada en los años 80

ECONOMÍA

Las visitas de alemanes y franceses a España cayeron en agosto, pero aun así el turismo internacional se disparó: la mayoría llegó del Reino Unido

Las visitas de alemanes y franceses a España cayeron en agosto, pero aun así el turismo internacional se disparó: la mayoría llegó del Reino Unido

Juanma Lorente, abogado: “Si tu empresa tarda mucho en abrir un protocolo de acoso, puedes poner una demanda para irte con indemnización”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Más de 32.000 personas mueren esperando a que el Estado resuelva su solicitud de ayuda a la dependencia

Alejandro Benítez, asesor financiero: “En cuanto entras por la puerta del banco, dejas de ser una persona y pasas a ser un número”

DEPORTES

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”

La Roja gana el Mundial, pero nadie tiene el puesto asegurado: los campeones que pueden caerse de la lista de De la Fuente y las novedades