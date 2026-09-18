Arranca el Festival de San Sebastián: de Brad Pitt a Penélope Cruz, estas son todas las películas y estrellas a tener en cuenta

El Festival de San Sebastián anuncia su Sección Oficial.

Guardar

Un año más, y ya van 74 nada menos, la ciudad de San Sebastián vuelve a poner su alfombra roja y convertirse en la capital del mundo del cine. El Festival de San Sebastián arranca una nueva edición este mismo 18 de septiembre, que se prolongará hasta el próximo día 26 y durante los cuales desfilarán algunas de las mayores estrellas del planeta mientras se proyectan en sus pantallas los mejores títulos de este 2026.

Para que no te quedes sin ver los más interesantes, hemos recopilado todas las películas a tener en cuenta para esta edición, tanto si pasas por la ciudad como por si quieres guardarlas para verlas en un futuro. Algunas de ellas no tienen aun fecha de estreno, pero la mayoría están a la vuelta de la esquina.

PUBLICIDAD

Cartel oficial de 'La bola negra', una de las películas favoritas para la carrera de los Oscar este año. (Movistar Plus)

Lo mejor de todo el mundo

La sección Perlak reúne, como bien indica su nombre, algunas de las grandes perlas venidas de otros festivales. Muchas de ellas del de Cannes, el cual tuvo una participación histórica con la presencia de hasta tres títulos en su Sección Oficial a competición. Dos de ellas ya llegaron a cartelera, como Amarga navidad de Pedro Almodóvar o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, pero la tercera se podrá ver en este festival antes de su llegada a cines el próximo viernes 25.

Hablamos de La bola negra, la película dirigida por Los Javis y con participación de Penélope Cruz o Glenn Close que ganó en Cannes el premio a Mejor dirección y que ahora mismo es una de las grandes favoritas a nada menos que los Premios Oscar. No será la única gran película de esta sección, que contará con otros títulos de Cannes como su Palma de Oro, Fjord, la rusa Minotaur, el documental sobre Gaza que viene de ganar el León de Oro en Venecia (NAZA) y muchas más, aunque nuestra recomendación particular es no dejar escapar Club Kid, película que narra la peculiar historia de un promotor de fiestas en Nueva York al que de repente le dicen que tiene un hijo del que tiene que hacerse cargo.

PUBLICIDAD

'Santos' de Mikel Gurrea

La Sección Oficial

De aquí sale la Concha de Oro, el principal galardón que entrega el certamen, por lo que cabe esperar que haya grandes títulos peleándose esta distinción. En la Sección Oficial de este año encontramos a nombres tan prestigiosos como Fatih Akin (Ghost Song), Jesse Eisenberg (El debut), Pablo Larraín (Mis muertos tristes), Mike Leigh (Tender Loving Care) o incluso Brad Pitt, quien protagoniza En el corazón de la bestia de David Ayer.

Nuestra recomendación particular recae sobre Sants de Mikel Gurrea, que cuenta la historia de una mujer que entra formar parte de una banda de ladrones de figuras religiosas y que está protagonizada por Victoria Luengo, flamante estrella de El ser querido. Si el año pasado la Concha de Oro tuvo acento vasco con Los domingos, puede que este año la suerte vuelva a caer de ese lado y veamos a Sants llevarse algún premio.

PUBLICIDAD

Oriol Pla en 'Esta soledad'

Nuevos directores y Horizontes Latinos

Pueden ser las secciones que menos atraigan de primeras, pero no hay que olvidar que de ellas han salido nombres como el de Bong Joon-Ho o Sarah Polley. En Nuevos Directores es donde se comprueba de verdad el estado del cine y donde se descubren a las grandes promesas del mañana. En esta edición no será diferente y contará con las primeras o segundas películas de Javier Giner (Yo, adicto) o del actor Jaime Lorente, quien se estrena con El mal hijo. Nuestra recomendación es Morro, una película mexicana que no tiene miedo a mostrar tanto la ternura de cuidar a un animal -el perro que da nombre a la película- como de mostrar la oscuridad que rodea su mundo con las luchas del cartel mexicano.

De Horizontes Latinos surgen también grandes historias, y este año el nombre propio es el de Diego Luna. El actor mexicano se pone tras las cámaras en Ceniza en la boca, en la que conocemos la historia de Lucila, una chica que viaja con su hermano Diego desde México para encontrarse con su madre en Madrid, quien lleva ahí ocho años trabajando ilegalmente para mantenerlos. Al llegar, la vida que los espera resulta más dura de lo que imaginaban. También habrá que seguir de cerca a Perra de Dominga Sotomayor, una de las voces más originales que ha dado el cine latinoamericano en los últimos años gracias a títulos como Mar o Tarde para morir joven.

PUBLICIDAD