Carlos III reclama a los gigantes de la IA que mantengan la tecnología al servicio de la humanidad: “Que no perdamos el control de nuestro destino”

El rey Carlos III pronuncia un discurso durante la ceremonia de la Orden de San Miguel y San Jorge en la Catedral de San Pablo, Londres. Fecha de la fotografía: jueves 7 de mayo de 2026. (Jordan Pettitt/Pool vía REUTERS)

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El rey Carlos III pondrá este jueves el foco en uno de los grandes debates tecnológicos de nuestro tiempo: el desarrollo de la inteligencia artificial y los riesgos que puede entrañar su rápida evolución. El monarca británico se reunirá en Escocia con algunos de los principales responsables de la industria para abordar las oportunidades que ofrece esta tecnología, pero también la necesidad de garantizar que permanezca bajo control.

El encuentro tendrá lugar en Dumfries House, una finca situada en el campo escocés vinculada a la organización benéfica del monarca. Allí está previsto que Carlos III mantenga conversaciones con representantes de empresas como Google DeepMind, Anthropic, OpenAI y Nvidia. Aunque la reunión ya había sido anunciada, el Palacio de Buckingham había mantenido en secreto la fecha de su celebración.

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Carlos III será el encargado de abrir y cerrar las sesiones, aunque no participará directamente en las conversaciones de carácter técnico. Su intervención estará orientada a plantear una reflexión sobre el futuro de la IA y, especialmente, sobre la responsabilidad que tienen quienes están impulsando su desarrollo.

Según los fragmentos de su discurso adelantados por Buckingham, el rey advertirá de que existe una preocupación creciente entre quienes temen que el avance tecnológico termine escapando al control humano. “Quienes, en nuestro mundo, valoran nuestra humanidad y su componente moral esencial esperan ansiosamente que les garanticen que no perderemos el control de nuestro destino”, señalará Carlos III.

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El rey Carlos III saluda a soldados del RTR en un desfile durante el Día de las Familias del Regimiento Real de Tanques en el Museo de Tanques el 6 de julio de 2026 en Bovington, Dorset. (Chris Jackson/Pool vía REUTERS)

El monarca insistirá además en que el desafío no pasa únicamente por conseguir sistemas cada vez más avanzados. “La tarea que les corresponde, por lo tanto, no consiste solo en hacer avanzar la tecnología, sino en garantizar que siga estando firmemente al servicio de la humanidad, las comunidades y la naturaleza”, afirmará.

Representantes de las grandes tecnológicas

Buckingham no ha hecho pública la relación completa de asistentes, aunque sí han trascendido algunos de los nombres que acudirán a la cita. Entre ellos se encuentran Demis Hassabis, presidente de DeepMind; Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, y Sarah Friar, directora financiera de OpenAI, la compañía responsable de ChatGPT.

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También está prevista la participación del ministro británico de Inteligencia Artificial, Kanishka Narayan, y de Niccolo de Masi, presidente y director ejecutivo de IonQ, empresa estadounidense especializada en computación cuántica.

El rey Carlos III asiste al Día de las Familias del Regimiento Real de Tanques en el Museo de Tanques el 6 de julio de 2026 en Bovington, Dorset, Gran Bretaña. (Chris Jackson/Pool vía REUTERS)

La intención del encuentro es analizar de qué manera puede utilizarse la IA para generar beneficios sociales sin dejar de lado las cuestiones relacionadas con la seguridad. El Palacio de Buckingham ha señalado que Carlos III quiere impulsar, además, una mayor cooperación internacional para evitar que el desarrollo de esta tecnología amplíe las desigualdades entre países.

La reunión llega en un momento en el que las advertencias sobre las consecuencias del avance de la inteligencia artificial han ganado fuerza dentro de la propia industria. En los últimos meses, antiguos trabajadores y empleados de compañías tecnológicas han expresado su preocupación por la velocidad con la que se están desarrollando nuevas capacidades.

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Precisamente, OpenAI, Anthropic y Google DeepMind anunciaron esta semana que trabajan conjuntamente en la creación de un organismo destinado a supervisar los riesgos asociados a la inteligencia artificial. Microsoft, por su parte, presentó un código de conducta basado en principios humanistas para orientar el desarrollo de esta tecnología.