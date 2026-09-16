España

De la venta de Cantora a los robos en el chalé de Camilo Sesto: la maldición de las mansiones de los famosos españoles que terminan en la ruina

Las mansiones diseñadas para la mayor intimidad de las estrellas acaban transformadas en una pesadilla de deudas, descontrol y deterioro

Las mansiones de los famosos
El caso de las mansiones de los famosos. (Montaje Infobae)
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Este 16 de septiembre Camilo Sesto habría cumplido años, y resulta imposible no acordarse de él sin que la mirada se vaya directamente a su chalet de Torrelodones. Lo que en los años 70 se levantó como el búnker inexpugnable donde el cantante se refugiaba tras reventar las listas de éxitos con Jesucristo Superstar, hoy es el reflejo del deterioro. Pero lo de Camilo no es un caso aislado: en España existe una especie de “maldición” inevitable con las grandes propiedades de nuestras estrellas.

Durante décadas, las grandes figuras de la música, el folclore y la televisión invirtieron auténticas fortunas en construir fortalezas blindadas a las afueras de Madrid o en el campo. Querían dos cosas muy claras: esquivar el ojo público y escenificar que habían tocado el cielo. El problema es que esas paredes, levantadas para proteger la intimidad del mito, acaban convertidas en una trampa insostenible.

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El destino final de estos palacetes suele ser casi siempre dramático o traumático. Cuando los herederos no pueden asumir los gastos de mantenimiento o las deudas tributarias aprietan, las casas terminan vendidas a la baja a inversores internacionales, saqueadas por entornos indeseables o reformadas por completo para borrar cualquier huella de sus antiguos dueños.

El caso de Camilo Sesto

Los 450 metros cuadrados en los que el artista pasó sus últimos años recluido pasaron a manos de su hija y heredera universal, Sheila Devil. Tras el fallecimiento del cantante en 2019, la vivienda ha sufrido un acusado estado de abandono.

Fotos de Camilo Blanes en la casa de su padre, Camilo Sesto (Instagram)
Fotos de Sheila Devil en la casa de su padre, Camilo Sesto (Instagram)

Al descontrol en la parcela se suma la sustracción progresiva de objetos de gran valor, como discos de oro, instrumentos musicales y joyas valoradas en más de 100.000 euros, a manos de personas del entorno que frecuentaban la casa, según Lecturas.

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La venta definitiva de Cantora (Isabel Pantoja)

Tras años de embargos, disputas familiares y una enorme deuda acumulada, la mítica finca de Medina Sidonia dejó de pertenecer a Isabel Pantoja tras su venta por 1,2 millones de euros a un empresario libanés.

La historia de Cantora. (Europa Press)
La historia de Cantora. (Europa Press)

La operación, cerrada tras un acuerdo clave entre la tonadillera y Kiko Rivera para desbloquear los trámites, pone fin a más de 40 años de historia para transformar el cortijo residencial en un proyecto empresarial ganadero y ecuestre. Entra de forma directa en la lista por los problemas que ha causado al entorno durante décadas.

La resurrección de Montealto (Rocío Jurado)

La célebre casa de La Moraleja donde falleció la artista en 2006 se vendió a toda prisa para saldar impuestos de la herencia. Tras la quiebra del comprador inicial, la mansión permaneció más de una década abandonada y vandalizada hasta caer en manos bancarias.

Montealto, la casa donde vivió Rocío Jurado. (Idealista)
Montealto, la casa donde vivió Rocío Jurado. (Idealista)

Un grupo inversor completó una reforma integral del inmueble, transformando el antiguo refugio folclórico en una villa de lujo puesta en el mercado por 12 millones de euros.

La malventa de María Teresa Campos

María Teresa Campos invirtió lo cosechado en sus años dorados en levantar un palacete de más de 1.500 metros cuadrados en Las Rozas. Sostener la propiedad exigía más de 10.000 euros mensuales entre suministros y personal.

María Teresa Campos, conocida como 'La reina de las Mañanas', ha fallecido este martes cinco de septiembre

Ante la imposibilidad de mantener semejante estructura tras alejarse de la televisión, la comunicadora tardó años en darle salida, logrando venderla en 2021 por 2,5 millones de euros, una cifra que supuso menos de la mitad del coste original de su edificación. Ahora el problema está empezando a ser el piso que la presentadora tiene en Málaga. Tanto Terelu como Carmen se han visto envueltas en varias polémicas durante los últimos meses.

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