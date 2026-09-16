‘Forastera’, la película española premiada en Toronto que convierte el duelo de una nieta en el reflejo de su abuela: “Somos unos analfabetos emocionales respecto a la muerte”

La directora Lucía Aleñar Iglesias y los protagonistas Zoe Stein y Lluís Homar conversan sobre la creación de 'Forastera'. En la entrevista, exploran cómo nació la película a partir de una curiosidad sobre el duelo y la necesidad humana de mantener cerca a los seres queridos.

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La vida duele. Pero la muerte, cuando toca, derrota cualquier preocupación baladí. La consecuencia es un gran hueco que todo lo pausa pero que se parece mucho a una ilusión óptica: la sensación de sentir un olor o el eco de una voz una vez que alguien nos deja. Porque la muerte también se proyecta, como dice el título de la obra de Duncan Macmillan, en personas, lugares y cosas.

Fantasmagórica y a la vez desconcertante, esta es la premisa con la que la directora Lucía Aleñar Iglesias (Madrid, 1993) debuta en el largometraje: Forastera (2025) es una historia sobre el duelo que germinó con el corto homónimo que estrenó en 2020. Aquel trabajo contaba en 19 minutos la historia de una joven que la noche de un verano caluroso de Mallorca encuentra el cadáver de su abuela en el patio. El largo desarrolla una propuesta que terminó en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes y que ahora apuesta por “ir más allá”. Desde el viernes 11 de septiembre en cines, la cinta, como su predecesora, cuenta con varios galardones bajo el brazo: el año pasado ganó el Premio de la Crítica en el Toronto International Film Festival y el Premio Pilar Miró a la mejor dirección de debut en la Seminci de Valladolid.

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'Forastera', película de Lucía Aleñar Iglesias con Zoe Stein y Lluis Homar

“La película surge de una curiosidad hacia el duelo y de las emociones más difíciles de definir o que se mezclan con otras cosas”, explica la cineasta a Infobae, que añade que “todos tenemos esa necesidad humana de mantener a nuestros seres queridos cerca aunque ya no estén con nosotros”. Inspirada en hechos reales, Aleña utiliza la proyección física como una forma de canalizar ese dolor, aunque sea una manera “menos convencional”.

Protagonizada por Zoe Stein (Barcelona, 2000) tanto en el cortometraje como en el largo, Forastera sigue a Cata mientras explora los límites entre lo imaginario y lo real a través de un juego que termina afectando a su familia. Sobre todo a su abuelo, interpretado por Lluís Homar (Canet de Mar, 1957), que empieza a reconocer en su nieta los gestos y la personalidad de la mujer que acaba de perder.

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'Forastera', película de Lucía Aleñar Iglesias con Zoe Stein y Lluis Homar

Para la película, Stein retomó el personaje “desde cero”, especialmente porque habían pasado “unos años” y tanto ella como su personaje habían “evolucionado”. En ese tiempo, la actriz de ahora 26 años —de padre alemán y madre española— también recorrió bastante camino: protagonizó en 2022 Mantícora, de Carlos Vermut, por la que fue nominada al Goya a mejor actriz revelación, y pasó por series como La chica invisible o La caza. Tramuntana. Volver a Forastera fue como reencontrarse con un viejo conocido, pero como “algo nuevo”. Lo que sí seguía intacto era su relación con Aleñar. “Ya había como este entendimiento y esta confianza previa como para poder trabajar realmente”, añade.

La otra cara de la moneda ha sido Homar. El actor, con una trayectoria que pasa por la fundación del Teatre Lliure de Barcelona y por películas de Pedro Almodóvar como La mala educación y Los abrazos rotos, llevaba varios años especialmente volcado en los escenarios. “Mi vuelta a esta película es mi vuelta al cine después de muchos años. O sea, pues cinco, seis, siete”, y reconoce que fue un “milagro” puesto que firmó un contrato de exclusividad con el teatro y al principio no pudo darse su participación en la película. “No podía tener mejor vuelta que con eso. Para mí es un regalo”. Solo este mes de septiembre ha encadenado Forastera con Enfrentados: Marfil, protagonizada por Ester Expósito y basada en uno de los best-sellers de Mercedes Ron.

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Un singular proceso de duelo

Pese a que parece que la muerte está en todos lados, su creadora defiende que “hay mucho tabú. es un tema que no se trata”, sostiene Aleñar, que recuerda que la pérdida “es algo que te transforma, tengas 15 años o 50”. “La sociedad no nos prepara tampoco para cuando somos jóvenes con la cosa de que el niño no sufra. Nos queda mucho por aprender de que esta otra dimensión de la existencia, que es la muerte, forma parte de la vida”, reflexiona Homar. En el caso de sus personajes es distinto. “Supongo que con la edad de Cata, 17 años, hay más inconsciencia, aunque eso no quiere decir menos sabiduría. Pero el caso del abuelo, que tiene 60, se supone que ha vivido más situaciones por las que la muerte ha estado cerca. Pero creo que tanto en un lado como en otro somos unos analfabetos emocionales con respecto a eso”.

'Forastera', película de Lucía Aleñar Iglesias con Zoe Stein y Lluis Homar

Tanto en la película como en el corto, Cata se encuentra con el cuerpo de su abuela de manera abrupta, en el patio de su casa en Mallorca. “La vida es inesperada, no la podemos controlar y que tiene dolor y belleza juntos”. Como si fueran abuelo y nieta de verdad -de hecho, Stein y Homar se conocieron previo al casting en un curso de interpretación que dio el actor-, Homar coincide: “Esta es la vida, ¿no? Dolor y belleza, que van juntos”.

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Entre ambas también se encuentra ese halo de extrañeza que envuelve toda la cinta. Como si transcurriera dentro de una burbuja, Forastera maneja una ambigüedad casi mística que encuentra en las miradas, los silencios y las elipsis sus principales aliados. Una indefinición que Aleñar quiso construir primero desde el propio guion. “Había que encontrar esa línea donde estás transmitiendo información, pero también dejando suficiente espacio para que el espectador pueda también acompañar la historia o que invite a distintas lecturas”, explica.

Después tocó trasladar ese equilibrio al rodaje y al trabajo con Stein y Homar. Aleñar lo planteó casi como una extensión del propio juego de la protagonista: “El personaje de Cata está de alguna manera jugando, se prueba este disfraz, es como un juego de disfraces y los juegos, de toda la vida, la mejor manera de explicar cómo jugar a algo es jugarlo”. Esa misma lógica marcó su manera de dirigirlos: “Esta era la intención para dirigir esta película: poder probar cosas e ir sin miedo, sabiendo un poco dónde queríamos llevar estos personajes”.

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'Forastera', película de Lucía Aleñar Iglesias con Zoe Stein y Lluis Homar

Pero en la era del ‘final explicado’ esto puede ser un problema, aunque no con su público. “Para mí era justo la intención, contar una historia que estuviera abierta a varias interpretaciones”, asegura. Tras llevar un año proyectando la cinta en festivales internacionales, la respuesta ha sido más que positiva. “Eso es para mí lo más interesante. Esta parte de poder compartir la película y ver qué detalles o qué personajes afectan más a ciertos públicos y a otros no. Cada uno tiene una mirada distinta”.

Esa mirada propia es también la que Homar destaca cuando habla de Aleñar como cineasta. “Yo veo muy claro el tesoro de Lucía, que es el suyo”, asegura. Para el actor, su particularidad está precisamente en una mezcla difícil de definir: “Me gusta utilizar esa dualidad de normal y poesía, porque es saber mirar la vida por ella misma”.

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Aleñar, que lleva más de una década viviendo en Estados Unidos, ya trabaja en dos nuevos guiones —uno sobre el mundo del fútbol y otro sobre accidentes de coche— que poco tendrán que ver, al menos en apariencia, con Forastera.