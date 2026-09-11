La ganadora del Oscar por ‘Coda’ tiene nueva película: la historia real de una activista en silla de ruedas que luchó por los derechos de las personas discapacitadas

'Siendo Heumann', de Sian Heder, la nueva película de la directora de 'CODA' (Apple TV)

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La directora Siân Heder ha inaugurado este jueves el Festival de Toronto con Siendo Heumann, una reconstrucción del encierro de 28 días que lideró la activista Judy Heumann en 1977 y que contribuyó a impulsar la legislación estadounidense contra la discriminación de las personas con discapacidad. La película, financiada por Apple, aspira a prolongar el recorrido de premios que llevó a CODA al Oscar a la mejor película.

Apple estrenará Siendo Heumann en cines seleccionados el 6 de noviembre y la incorporará a Apple TV el 13 de noviembre. Ruth Madeley encarna a Heumann, una usuaria de silla de ruedas desde su infancia tras contraer poliomielitis, en un reparto formado mayoritariamente por intérpretes con discapacidad.

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La proyección de apertura de la 51.ª edición del certamen se ha celebrado en el Roy Thomson Hall con subtítulos abiertos, intérpretes de lengua de signos estadounidense y transcripción en directo durante el coloquio posterior. El filme comienza en una acera de Nueva York sin rebaje que impide a Heumann bajar a la calzada; la activista responde levantando el dedo corazón.

La directora ha explicado que rechazó el modelo convencional de película biográfica al presentar el proyecto a la propia Heumann. “No quiero hacer una película biográfica sobre ti. Quiero hacer Tarde de perros con personas discapacitadas”, le dijo Heder.

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La historia de Judy Heumann

La historia arranca en 1972, cuando Heumann organiza en Nueva York una protesta para exigir la aplicación de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. La norma prohibía la discriminación contra personas con discapacidad en programas financiados por el Gobierno federal, pero requería reglamentos de desarrollo para desplegar sus efectos.

Cinco años después, la activista coordina movilizaciones en todo Estados Unidos para exigir la firma de esas normas por parte de Joseph Califano, secretario de Salud, Educación y Bienestar durante la presidencia de Jimmy Carter. La protesta principal desemboca en la ocupación del Edificio Federal de San Francisco, la más larga en la historia del país, con cientos de participantes.

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Siân Heder y Ruth Madeley durante el rodaje de 'Siendo Heumann' (AppleTV)

El personaje de Califano, interpretado por Mark Ruffalo, concentra el conflicto institucional. El secretario sostiene que aplicar la Sección 504 costaría 2.400 millones de dólares en 1977, una cifra vinculada a la adaptación de colegios, autobuses y aceras; la película lo presenta como un político liberal que considera inasumible ese desembolso para una minoría concreta.

La ocupación no había sido concebida inicialmente para prolongarse casi un mes. Los manifestantes entraron en el edificio federal para enfrentarse a los responsables públicos y permanecieron allí conforme se cerraban las salidas políticas, con apoyo logístico de miembros de los Panteras Negras, que llevaron comida al grupo.

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El desenlace de aquella campaña precedió en 13 años a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990. Para Heder, la cuestión central no se limita a rampas o regulaciones, sino al derecho de las personas con discapacidad a estudiar, trabajar, establecer relaciones y ser contempladas como personas completas.

La cineasta ha escrito el guion junto a Rebekah Taussig a partir de las memorias de Heumann, Being Heumann: An Unrepentant Memoir of a Disability Rights Activist. Heder conoció a la activista durante el Festival de Sundance de 2021, en el estreno del documental Crip Camp, y trabajó con ella durante cerca de dos años antes de su muerte, en marzo de 2023.

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Un reparto con discapacidad

Madeley, nominada al BAFTA por Don’t Take My Baby y conocida también por Doctor Who, asume el papel de una líder combativa, directa y con un sentido del humor mordaz. La actriz, usuaria de silla de ruedas desde su nacimiento, ya admiraba a Heumann antes de incorporarse al proyecto.

“Era divertida. Era feroz. Era descarada. Era traviesa. Era sexy”, ha afirmado Madeley tras el pase, según Variety. La intérprete ha reconocido que encarnar a Heumann suponía una responsabilidad ante un público que espera ver en pantalla personajes con discapacidad alejados de la paciencia ejemplar que suelen imponer las películas biográficas.

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Presentación en el Festival de Toronto de 'Siendo Heumann' 2026. REUTERS/Carlos Osorio

Heder ha decidido que los personajes con discapacidad fueran interpretados por actores con discapacidad. Junto a Madeley figuran Michael Patrick Thornton, Russell Harvard, Daniel Durant, Madeline Delp, Andrew Pilkington y Antwan Tolliver, además de Charlie Rush-Reese, actor ciego que debuta en el largometraje.

Rush-Reese ha descrito el impacto de participar en la película desde su experiencia personal: “De niño discapacitado creces oyendo que hay un techo de vibranio sobre ti y que, hagas lo que hagas, no podrás salir de esa caja”. El actor ha añadido que el proyecto le ha animado a perseguir sus aspiraciones y espera que impulse a otras personas con discapacidad a hacer lo mismo.

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El reparto se completa con Dylan O’Brien, Rob Delaney y Ray Fisher. O’Brien interpreta a Evan White, un periodista local que se integra entre los activistas y difunde su causa; el actor ha explicado que pensó que sería “un verano de punk rock” y que acabó sintiéndose movilizado como su personaje.

Un rodaje accesible para todos

La producción tuvo que adaptar cada fase del rodaje a necesidades muy distintas. Heder y su equipo abordaron desde la presencia de intérpretes para actores sordos hasta guiones en braille, sistemas de sonido, lecturas de mesa con intérpretes ciegos y el uso durante 12 horas de sillas de ruedas de época.

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La directora ha subrayado a IndieWire que esas medidas no convirtieron el rodaje en una excepción inviable. “Una vez que averiguamos qué necesitaba cada persona, funcionó y avanzó como cualquier otro rodaje”, ha dicho. El proceso incluyó ajustes sobre la marcha porque varios miembros del elenco no habían trabajado antes en una película y no sabían qué adaptaciones requerirían.

Un fotograma de la película 'Siendo Heumann'

Las rampas instaladas por todo el plató facilitaron también el trabajo técnico: permitían trasladar equipos pesados con ruedas. Heder vincula esa experiencia a la tesis de la película: la accesibilidad no beneficia únicamente a las personas con discapacidad, sino a cualquiera que empuja un cochecito, arrastra una maleta o necesita utilizar un ascensor.

La acogida del público en Toronto abre la posibilidad de que el filme compita por el Premio del Público, uno de los reconocimientos con mayor influencia en la temporada de premios. Títulos como Nomadland, Green Book y 12 años de esclavitud pasaron por ese circuito antes de consolidar sus opciones en los Oscar.

Posible candidata a los Oscar

Madeley entra en la conversación por el premio a la mejor actriz, mientras que Heder y Taussig podrían optar al galardón de guion adaptado. Heder ya obtuvo ese Oscar por CODA, película que también dio a Apple Original Films y a una plataforma de vídeo en streaming su primer triunfo en la categoría de mejor película.

La escala del reparto sitúa además a Siendo Heumann como candidata natural a la categoría de dirección de reparto de la Academia. La reconstrucción de Nueva York, San Francisco y Washington en 1977 amplía sus posibles opciones al diseño de producción.

Esta es la historia de Ruby, hija de adultos sordos, es decir una CODA, ya que las siglas en inglés significan Child of Deaf Adults y es la única persona oyente en su familia.

Heder ha asumido el proyecto después de valorar otros cinco largometrajes que escribía, desarrollaba o supervisaba. Tras el triunfo de CODA, ha reconocido que podía haber aprovechado su posición para dirigir una superproducción de Marvel y cobrar un sueldo mayor, pero optó por “la historia más difícil” que podía imaginar.

La película se estrenará primero en salas seleccionadas y llegará después a Apple TV, con una campaña que se apoyará en la figura de Heumann, fallecida en 2023 tras una vida dedicada a exigir que el país eliminara las barreras que mantenían fuera a las personas con discapacidad.