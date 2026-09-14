El pueblo del sur de Francia que obsesionó a Dan Brown: el misterio de Rennes-le-Château

La Torre Magdala, de estilo neogótico, funcionó como biblioteca personal del párroco y hoy es el símbolo más reconocible del pueblo. (Wikimedia/Mairie de Rennes-le-Château)

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En lo alto de un espolón rocoso del macizo de las Corbières, a 50 kilómetros al sur de Carcassonne, sobrevive un pueblo de menos de 70 habitantes que recibe decenas de miles de visitantes cada año. Rennes-le-Château, en la región de Occitania, se convirtió en uno de los destinos para amantes de las conspiraciones más visitados de Europa a raíz de un episodio del siglo XIX que todavía no tiene explicación definitiva: la fortuna repentina e inexplicable de un párroco rural.

La historia arranca en 1885, cuando Bérenger Saunière llegó como cura a una iglesia en ruinas dedicada a Santa María Magdalena. Según la tradición local, en 1891 unos albañiles que trabajaban en el altar mayor hallaron un hueco en uno de los pilares visigodos con pergaminos antiguos y, al levantar una losa, una lápida medieval con la figura de tres caballeros. Poco después, el sacerdote viajó a París, donde permaneció tres semanas, en una visita cuyo contenido nunca quedó documentado. A su regreso, Saunière comenzó a gastar sumas que superaban con creces los ingresos de una parroquia pobre de montaña.

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Salles-la-Source, en la Occitania francesa. Esta región tiene mucho arte y naturaleza que ofrecer. (Adobe Stock).

Con ese dinero levantó Villa Bethania, una residencia de estilo renacentista con jardines y una capilla privada; L’Orangerie, un jardín de invierno acristalado, y la construcción más reconocible del conjunto, la Torre Magdala, una torre neogótica almenada al filo del acantilado que funcionó como biblioteca personal. El conjunto, hoy conocido como Domaine de l’abbé Saunière, se puede recorrer con visita libre o guiada desde junio hasta noviembre, con tarifas desde 6 euros para adultos y 5 para niños, según la información publicada por la oficina de turismo de Occitania.

La leyenda del tesoro de Saunière y su origen real

La explicación más difundida del enriquecimiento del párroco no surgió en el siglo XIX, sino en 1956, cuando el restaurador Noël Corbu, que había heredado la propiedad de Saunière, contó a un periódico regional que el sacerdote había encontrado el tesoro de Blanca de Castilla, oculto en el siglo XIII para pagar el rescate de Luis IX durante las cruzadas. La versión, publicada por La Dépêche du Midi, atrajo comensales a su hotel instalado en la antigua villa del cura.

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Philippe de Chérisey reconoció más tarde haber fabricado él mismo esos documentos con técnicas de cifrado y fragmentos tomados de una edición latina de la Biblia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relato se transformó pocos años después, cuando Pierre Plantard lo enlazó con una organización que él mismo había fundado en 1956, el Priorato de Sion, a la que atribuyó un origen medieval falso. En 1967, el libro L’Or de Rennes, de Gérard de Sède, difundió la idea de que los pergaminos hallados por Saunière probaban un linaje oculto descendiente de Jesucristo y María Magdalena, transmitido por los reyes merovingios y custodiado en secreto por los templarios. Philippe de Chérisey, colaborador de Plantard, reconoció más tarde haber fabricado él mismo esos documentos con técnicas de cifrado y fragmentos tomados de una edición latina de la Biblia. Plantard admitió bajo juramento en 1993 que el Priorato y sus supuestos archivos históricos eran una invención del siglo XX.

Esa secuencia de hallazgos, forjados y reelaborados durante décadas, quedó fijada en la cultura popular en 1982 con El Enigma Sagrado, de Michael Baigent, Richard Leigh y Henry Lincoln, que retomó la teoría del linaje, sin acreditar su origen ficticio. 20 años después, el escritor estadounidense Dan Brown tomó elementos de esa obra para El código Da Vinci (2003). Bautizó a uno de sus personajes centrales, el conservador del Louvre asesinado al inicio de la novela, con el apellido Saunière, y construyó el nombre del personaje Leigh Teabing como anagrama de Leigh y Baigent. Aunque la novela nunca menciona explícitamente a Rennes-le-Château, la coincidencia de nombres y la trama sobre un linaje sagrado dispararon de nuevo el interés turístico por el pueblo. Se trata, según reconocen historiadores y los propios autores de las versiones originales, de rumores sin respaldo documental. Ningún tesoro fue hallado jamás y los pergaminos exhibidos como prueba son falsificaciones del siglo XX.

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Un pueblo que invita a la escapada por Occitania

Más allá de las conspiraciones históricas que lo rodean, Rennes-le-Château conserva el trazado de un pueblo medieval de montaña, con casas de piedra, calles estrechas y vistas sobre el valle del Razès. La iglesia de Santa María Magdalena recibe a los visitantes con una inscripción en el dintel, Terribilis Est Locus Iste (este lugar es terrible), tomada de una fórmula tradicional del Génesis usada en la consagración de templos. En el interior, una pila de agua bendita sostenida por una estatua de Asmodeo, demonio asociado en la tradición popular a los tesoros ocultos, completa la decoración que Saunière encargó por catálogo a un proveedor eclesiástico de la época.

Rennes-le-Château, el pueblo de Francia donde un párroco amasó una fortuna de origen misterioso. (Wikimedia/JCBeteille)

Las oficinas de turismo francesas mantienen un punto de información abierto de julio a octubre en el propio pueblo, y desde 2015 organiza cada agosto el Festival Internacional de Cine Insólito. El acceso en transporte público es posible desde la estación de tren de Montazels, a menos de 40 minutos a pie, en la línea que conecta Carcasona con Quillan.

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Para quienes planean una escapada por Occitania, el entorno de la Alta Valle del Aude reúne otros pueblos con leyendas en Francia y fortificaciones cátaras que completan un recorrido por la historia medieval de la región, en un paisaje de acantilados y valles que explica por qué Saunière eligió este rincón para construir su enigma particular.