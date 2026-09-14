Meghan Markle muestra por primera vez su nueva vida en Reino Unido junto al príncipe Harry y sus hijos

Meghan Markle y el príncipe Harry en Reino Unido (@meghan).

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Meghan Markle ha abierto una pequeña ventana a la nueva etapa que ella y el príncipe Harry han comenzado en Reino Unido. La duquesa de Sussex ha compartido en sus redes sociales un vídeo de apenas unos segundos con algunas de las escenas familiares que han marcado las primeras semanas de los Sussex en su regreso al país natal de Harry. Una publicación que deja claro que, al menos de puertas para dentro, la familia está disfrutando de su reencuentro con la vida británica.

El montaje, publicado el domingo 13 de septiembre, reúne diferentes momentos cotidianos protagonizados por Meghan, Harry y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. También hay espacio para sus perros, que forman parte de esta nueva rutina familiar. La publicación está acompañada durante todo el vídeo por una bandera de Reino Unido y un corazón rojo, dos símbolos que parecen resumir el significado de este regreso.

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Las primeras imágenes muestran a Meghan y Harry caminando juntos por el exterior, cogidos de la mano y atravesando un terreno embarrado. Poco después, el vídeo se traslada a una escena mucho más doméstica: unos pequeños pies frente al calor de una chimenea. La estampa da paso a Meghan, completamente equipada para la lluvia con unas botas de agua, disfrutando de uno de los grandes clásicos del clima británico: saltar sobre un charco.

Príncipe Harry y Meghan Markle (@meghan).

Archie y Lilibet, protagonistas de la nueva rutina

Los grandes protagonistas del vídeo son, sin embargo, Archie y Lilibet. Los dos pequeños aparecen disfrutando de diferentes actividades al aire libre. En una de las escenas, Lilibet monta en bicicleta mientras su hermano corre junto a ella y la anima. El momento también ha llamado la atención por la forma de hablar del pequeño, que parece conservar el acento británico de su padre.

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La familia también aprovecha el entorno para realizar actividades juntos. Harry aparece pescando desde una embarcación acompañado por sus hijos, mientras las imágenes muestran una vida alejada de los focos y mucho más vinculada a la naturaleza. La canción Wake Me Up Before You Go-Go, de Wham!, pone música al montaje y aporta un tono desenfadado a unas imágenes que Meghan ha querido compartir con sus seguidores.

El príncipe Archie (@meghan).

El vídeo llega después de que los Sussex se trasladaran al Reino Unido el pasado 26 de agosto. La decisión de establecerse allí durante una temporada prolongada se conoció poco antes y supone un importante cambio respecto a la vida que la familia llevaba en California desde 2020.

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Un regreso pensado para Archie y Lilibet

Según fuentes citadas por People, una de las principales prioridades de Harry y Meghan desde que llegaron ha sido facilitar la adaptación de sus hijos. Archie y Lilibet han comenzado su etapa escolar en Reino Unido, mientras que la pareja mantiene también su residencia de Montecito.

La princesa Lilibet (@meghan).

La elección del país no respondería únicamente a cuestiones prácticas. Para Meghan, la posibilidad de que sus hijos puedan crecer conociendo tanto la cultura estadounidense como la británica habría tenido un peso especial. Harry, por su parte, quiere que ambos tengan contacto directo con el entorno en el que él creció y con la historia de su familia.

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El traslado tampoco habría sido sencillo desde el punto de vista emocional. La familia llevaba tiempo preparando el cambio y, aunque consideran que es una decisión positiva para ellos, dejar atrás la vida construida en California habría resultado complicado.