Pablo Casado soñó con volar en los Falcon como presidente... ahora podría gestionar sus reparaciones por 80,5 millones a través de su fondo de defensa Hyperion

El ex político Pablo Casado delante de un avión Falcon. (Imagen Ilustrativa Infobae hecha con IA)

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Hubo una época en la que Pablo Casado soñó con volar en los famosos aviones Falcon que transportan al presidente del Gobierno. Como presidente nacional del PP, aspiraba a dormir en La Moncloa y dirigir los designios del país. Una especie de ‘guerra civil’ con Isabel Díaz Ayuso le despertó y su sueño se convirtió en pesadilla: dejó la política y pasó al sector privado. Se reconvirtió, creando con otros socios el fondo Hyperion, especializado en defensa. Ahora se conformará con que una de sus filiales se lleve el contrato de mantenimiento que está licitando el Ejército del Aire y del Espacio.

La Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico lleva ya tiempo tramitando el nuevo contrato para “el sostenimiento” de tres tipos de aviones de su flota: los T.18 (Falcon 900), los T.22 (Airbus A310) y los T.20 (Cessna Citation V). Tres empresas se presentaron a la adjudicación: European Aviation Competence Center GmbH, Hispano-Lusitana de Aviación y Gestair Maintenance. Esta última fue adquirida por Hyperion en mayo de 2025. Gestair es “líder en España en gestión de aviación ejecutiva y el principal operador en el sur de Europa de servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves”, explican desde Hyperion.

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Desde este miércoles 9 de septiembre, Hyperion es la gran favorita para llevarse el contrato de los Falcon porque sus dos rivales, European Aviation Competence Center GmbH y Hispano-Lusitana de Aviación, han sido “excluidas definitivamente”. Solo queda Gestair. En total, el contrato que comprende el mantenimiento de todos estos aviones para el periodo 2026-2030 se licitó con un valor estimado de 80,5 millones de euros, que con posibles prórrogas y modificaciones se elevaría a 118,6 millones de euros. De ese presupuesto de 80,5 millones, 34 millones son para los Falcon.

Uno de los Falcon del Ejército del Aire y del Espacio

Gestair se ha llevado ya las últimas dos licitaciones para el mantenimiento de estas aeronaves en los contratos adjudicados en 2017 y 2021, pero en esos momentos esta empresa no había sido absorbida por el fondo Hyperion. El contrato incluye “el mantenimiento de células, motores, sistemas, equipos y componentes, así como la incorporación de modificaciones en los aviones, la adquisición de materiales y los servicios de ingeniería necesarios, con el fin de asegurar la disponibilidad para el vuelo requerida para los aviones T.18 y T.22 del Ala 45.

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Estos aviones no solo transportan a miembros del Gobierno, también a la familia real. Los T.20 están destinados al Centro Cartográfico y Fotográfico (CECAF) del Ejército del Aire.

El rey Felipe VI ofreció al papa Leon XIV usar de su avión personal Falcon después de que el avión de Iberia programado para devolver al pontífice al Vaticano sufriera un problema técnico en Tenerife.

Una flota envejecida

Los cinco Falcon componen una flota bastante envejecida que ningún Gobierno se atreve a renovar porque tiene un coste mediático. La oposición ha acusado al presidente Sánchez de abusar de este tipo de aviones oficiales, utilizados por otros presidentes. El primero de los Falcon fue fabricado en 1988 y el último en 1989.

Los paquetes de trabajo incluyen revisiones programadas, inspecciones prevuelo y postvuelo, lavado exterior de avión, retoques locales de pintura, limpieza profunda de interiores (butacas, moquetas, cortinas, mobiliario…) y pulido o abrillantado de bordes de elementos metálicos no pintados. En cuanto al Airbus A310, hay dos y son de mayor tamaño para vuelos más largos. Los dos empezaron a operar en 1990. Además, hay tres Cessna, de 1992

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