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Alejandro de Paz, abogado laboralista: “No es legal ordenar al trabajador que registre la salida y continúe prestando servicios”

El tiempo que no aparece en el fichaje puede reclamarse si existen pruebas suficientes

Mujer en oficina con gafas, bolígrafo, papeles, computadora y teléfono móvil que muestra "Salida registrada 17:00".
Una empleada de oficina trabaja frente a su escritorio con documentación mientras la pantalla de su teléfono móvil indica que ya fichó su salida a las 17:00. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Fichas la salida a la hora a la que, en teoría, termina tu jornada laboral, pero aún quedan cosas por hacer, así que te quedas cerrando la caja, recogiendo, revisando facturas, limpiando, mandando correos, cogiendo llamadas o incluso atendiendo a los últimos clientes. Un tiempo y un esfuerzo que no se ven reflejados en el registro y, por tanto, tampoco en la nómina.

Esta práctica puede darse en distintos sectores y es contraria a la normativa. “No es legal ordenar al trabajador que registre la salida y continúe prestando servicios”, explica Alejandro de Paz Martín, abogado laboralista de dPG Legal. El incumplimiento puede dar lugar a una reclamación salarial, obligar a regularizar las cotizaciones y terminar en una sanción administrativa por vulnerar las normas sobre registro horario y jornada.

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El problema no se limita a las órdenes directas a los empleados de fichar antes de terminar. De Paz señala que también son frecuentes los sistemas que reproducen automáticamente el horario previsto, aunque no coincida con el real, o los cambios posteriores en los registros sin una justificación. “Lo que no es admisible es sustituir la jornada real por el horario teórico o modificar los fichajes para ocultar prolongaciones”, explica el experto.

Cuando un contrato parcial esconde una jornada completa

La diferencia entre las horas que figuran en el contrato y las que realmente se trabajan puede ser especialmente relevante para las personas contratadas a tiempo parcial. En estos casos, la empresa debe registrar cada día la jornada, sumar las horas al finalizar el mes y entregar al empleado un resumen junto con la nómina. Además, debe conservar esa documentación durante cuatro años.

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El incumplimiento puede tener una consecuencia importante. “Si la empresa incumple la obligación específica de registrar diariamente la jornada y entregar el resumen mensual, el contrato se presume celebrado a jornada completa, salvo que la empresa consiga acreditar el carácter parcial de los servicios”, señala el abogado.

Esto no significa que cualquier contrato de pocas horas pase automáticamente a ser completo. Supone que, ante la falta de registros, será la compañía la que deba demostrar que la persona trabajaba realmente la jornada parcial que figuraba en el contrato.

El empleado puede pedir que se reconozca el horario que realizaba de verdad y reclamar las diferencias salariales correspondientes al último año. También pueden revisarse las cotizaciones, algo que afecta no solo al salario inmediato, sino también a futuras prestaciones.

Si la compañía pone fin al contrato después de que el trabajador reclame sus horas, el cese deberá impugnarse. De Paz recuerda que una represalia por ejercer legítimamente un derecho puede dar lugar a la nulidad del despido.

Aquí te explicamos lo que significa el despido nulo

Qué pruebas conviene guardar

Aunque el registro horario sea responsabilidad de la empresa, el trabajador debe intentar conservar pruebas que ayuden a demostrar cuándo empezaba y terminaba realmente su jornada.

Entre los documentos que pueden resultar útiles, De Paz menciona los cuadrantes, mensajes y correos electrónicos, registros de acceso, conexiones a sistemas informáticos, cierres de caja, comandas, comunicaciones con clientes, fotografías, grabaciones obtenidas legalmente y testimonios de compañeros o terceras personas.

En un bar, por ejemplo, el cierre de caja puede mostrar que alguien seguía trabajando después de haber fichado. En una tienda, pueden servir los mensajes enviados al terminar de recoger o las conexiones al programa de ventas. En una oficina, los accesos al ordenador o los correos enviados fuera del horario registrado pueden ayudar a reconstruir la jornada real.

Ahora bien, tal y como explica el abogado, la falta de un registro fiable no permite dar por bueno automáticamente cualquier cálculo de horas, pero sí juega en contra de la compañía, porque era su responsabilidad anotar cada día la entrada y la salida reales.

Sanciones por falsear el registro horario

Incumplir o falsear el registro horario se considera una infracción grave que se puede sancionar con multas que van desde los 751 hasta los 7.500 euros. Si la empresa declaró menos horas de las que realmente se trabajaron, también puede verse obligada a pagar los salarios pendientes, las cotizaciones, los recargos y los intereses correspondientes.

Cuando el trabajador ni siquiera ha sido dado de alta, la sanción puede ir de 3.750 a 12.000 euros por cada persona afectada. La Inspección de Trabajo también puede reclamar todas las cuotas que la compañía dejó de ingresar.

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