Todas las versiones de la muerte de Sandra Mozarowsky: la misteriosa caída de la actriz que murió embarazada y presuntamente fue amante del rey Juan Carlos I

El misterio de Sandra Mozarowsky, la supuesta amante del rey Juan Carlos que murió en extrañas circunstancias y embarazada de cinco meses.

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La madrugada del 24 de agosto de 1977, España se despertó con una noticia que, con el paso del tiempo, se convertiría en uno de los grandes enigmas sin resolver de la historia reciente del país. Sandra Mozarowsky, una jovencísima y conocida actriz del momento de tan solo 18 años, cayó al vacío desde el balcón de su piso, situado en una cuarta planta en el centro de Madrid. Tras pasar 22 días debatiéndose entre la vida y la muerte en un coma profundo, Sandra falleció el 14 de septiembre. Pero lo que hizo que este suceso pasara de ser una trágica fatalidad a un misterio fue un detalle fundamental: la joven estaba embarazada de cinco meses en el momento de su caída.

Desde el primer minuto, las circunstancias que rodearon el suceso estuvieron teñidas de rarezas que aún hoy siguen sorprendiendo. A diferencia del protocolo lógico frente a una caída tan grave en plena calle, aquella noche no se llamó a ninguna ambulancia ni acudió la Policía al lugar para levantar un atestado. Fue un taxista que pasaba por la zona quien recogió el cuerpo malherido e inconsciente de la actriz para llevarla de urgencia al hospital. A esto se suma un hecho insólito tratándose de un caso con un desenlace letal: el informe de su autopsia desapareció misteriosamente, nunca se hizo público y la prensa jamás tuvo acceso a él.

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Con el paso de los años, el expediente se cerró formalmente en los despachos, pero el silencio institucional y el extraño mutismo de su propio entorno familiar no hicieron más que alimentar las incógnitas. Lo que las autoridades archivaron, en las redacciones periodísticas tomó forma de secreto a voces. El motivo no era menor, ya que los rumores apuntaban a lo más alto del Estado: el presunto padre de ese bebé no era otro que el entonces rey Juan Carlos I. A partir de aquí, las versiones sobre cómo y por qué cayó la actriz por aquel balcón se dividen en tres grandes hipótesis que periodistas y escritores llevan analizando más de cuatro décadas.

La versión oficial: ¿Un simple accidente doméstico?

La primera versión que trascendió, y la que las autoridades dieron por buena, fue la del accidente fortuito. Se llegó a explicar que Sandra, posiblemente tras sufrir un mareo provocado por alguna estricta dieta o por su propio embarazo, perdió el equilibrio mientras regaba las macetas de su terraza y cayó a la calle. Sin embargo, periodistas e investigadoras como la escritora Clara Usón han desmontado esta hipótesis apelando a la lógica y a la física. La barandilla de su balcón era excepcionalmente alta, llegando casi a la altura del codo o del pecho de la joven.

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Sandra Mozarowsky, en una entrevista. (Archivo RTVE)

A esto se suma que las macetas no colgaban hacia el exterior del balcón, sino que estaban colocadas en el suelo de la terraza, por lo que resultaba totalmente innecesario e ilógico que la actriz tuviera que asomar el cuerpo y la cabeza para regarlas.

La sombra del suicidio y un entorno incomprensible

Al debilitarse la teoría de la caída accidental, muchos pusieron sobre la mesa la posibilidad de que Sandra se hubiera quitado la vida. Algunos aseguraron que la joven podía haberse emborrachado antes de saltar, pero los partes médicos descartaron la presencia de una sola gota de alcohol en su sangre. Quienes la conocían tampoco lograban encajar esta idea, ya que la actriz no tenía un perfil depresivo; al contrario, tenía planes de futuro inmediatos. Pero lo que más ha desconcertado a los periodistas que han repasado el caso son las reacciones de la familia de Sandra en aquellos momentos críticos.

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Sandra Mozarowsky. (YouTube)

Según recogen las investigaciones sobre los testimonios de la época, su padre afirmó haber bajado a la calle tras el impacto, pero se dio la vuelta porque se había olvidado las llaves. Su madre, presuntamente, se quedó en casa viendo la televisión mientras el marido iba al hospital a buscar a la joven. Este comportamiento resulta tan “inverosímil” que ha llevado a algunos expertos a sospechar que los padres ni siquiera estaban presentes en el domicilio cuando se produjo la caída. La familia, además, se negó a hablar con la prensa posteriormente y se marchó del país, sumando más silencio a la tragedia.

Las sospechas de asesinato

La versión más delicada, y a la vez la que ha cobrado más peso en las investigaciones, sostiene que Sandra Mozarowsky fue víctima de un crimen de Estado. Autores como Javier Bleda o Lucía Etxebarria se han hecho eco a lo largo de los años de los testimonios que relacionaban sentimentalmente a la actriz de 18 años con el rey Juan Carlos I.

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'La misteriosa muerte de Sandra Mozarowsky. (Fabricantes Studio)

Bajo esta hipótesis, se afirma que el bebé que esperaba Sandra era hijo del monarca. Bleda señala en sus indagaciones que el entorno real y las cloacas del Estado se habrían puesto en contacto con la joven para exigirle que no siguiera adelante con la gestación. Según los datos recabados por estos escritores, Sandra habría accedido en un primer momento, pero con el paso de los meses sintió apego por su bebé y decidió firmemente que quería tenerlo. Ante esta negativa, relatan que “delincuentes” o agentes habrían subido a su piso para amedrentarla y, presuntamente, en un intento por asustarla o silenciar un escándalo mayúsculo en plena Transición, acabaron empujándola al vacío.

Aunque jamás se llegó a juzgar a nadie ni aparecieron pruebas fehacientes en los tribunales, esta versión sigue sobrevolando la historia, convirtiendo la pérdida de Sandra en una herida abierta para toda una generación.

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