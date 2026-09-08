España Deportes

De jugar al fútbol en novena división a ser el rey de Uganda: la historia de George Desmond Kamurasi

El portero llegó a jugar en el Barcelona bajo la atenta mirada de Pep Guardiola

George Desmond Kamurasi.
George Desmond Kamurasi. (Instagram/SE Dons FC)
Guardar

La vida de George Desmond Kamurasi ha dado un giro radical hace pocos días. Los fines de semana se pone los guantes, se coloca bajo los palos y arenga a sus compañeros antes del pitido inicial. El capitán de los SE Dons FC, un equipo al sureste de Londres, sin embargo, ha sido elegido como el próximo Omukama (rey) del Reino de Tooro, en el oeste de Uganda.

“Big G”, como le conocen allí, tiene 36 años y compite en la Premier Division de la Southern Counties East Football League, la novena división del fútbol inglés. El pasado fin de semana, sin ir más lejos, paraba los disparos de su rival en la primera ronda clasificatoria de la FA Cup, en una victoria por 2-0 ante el Erith Town.

PUBLICIDAD

Días después, su nombre empezaba a sonar a miles de kilómetros de allí como heredero de su primo, el rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, fallecido a finales de agosto a los 34 años tras recibir tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos.

El equipo de Kamurasi.
El equipo de Kamurasi. (Instagram/ SE Dons FC)

Un comité de 21 miembros escogió a Kamurasi

La elección se produjo el 4 de septiembre, en una reunión celebrada en el Fort Motel de Fort Portal City. Según el periodista ugandés Andrew Mwenda, el comité de sucesión del reino está formado por 21 personas; 18 de ellas participaron en la votación y 15 se decantaron por Kamurasi.

La proclamación, eso sí, todavía debe completar el proceso tradicional. Corresponde al Omusuuga (jefe del clan Babiito) proclamarlo oficialmente, y esa ceremonia llegará después del entierro de Oyo, previsto para el 12 de septiembre, fecha que coincide con el 31.º aniversario de la coronación del monarca fallecido y que pone fin a un periodo de luto de nueve días.

PUBLICIDAD

La princesa Leonor es vista llegando a la Universidad Carlos III en Getafe, Madrid. Las imágenes la muestran caminando entre un grupo de personas. La Princesa de Asturias, vestida con camisa blanca y pantalón oscuro, porta una bandolera negra.

De una celda en prisión a los campos de fútbol

La vida de Kamurasi tampoco responde precisamente al perfil habitual de un futuro rey. Él mismo ha contado que su adolescencia estuvo marcada por un golpe especialmente duro: perdió a su madre cuando tenía 14 años y terminó rodeándose de malas compañías. Aquella etapa acabó incluso por su paso en prisión. “Estaba enfadado. Tomé decisiones equivocadas. Me junté con malas compañías”, relató al medio Pulse Uganda.

Fue en aquella celda donde decidió cambiar el rumbo de su vida: “Me di cuenta de que todo lo que había hecho era culpa mía. Asumí mi responsabilidad”. El fútbol se convirtió entonces en su vía de escape. Kamurasi decidió volcarse por completo en el deporte, y esa apuesta le abrió puertas que en su día parecían inalcanzables. “Me descubrió la Academia Nike y terminé jugando en el Barcelona con Pep Guardiola observándome”, confesó.

Kamurasi presentado con su equipo, el SE Dons FC
Kamurasi presentado con su equipo, el SE Dons FC. (SE Dons FC/Instagram)

Un linaje que explica la elección

La designación de Kamurasi puede resultar insólita desde Londres, pero su relación con la corona de Tooro viene de lejos. Nacido en Uganda y perteneciente a la familia real Babiito, es hijo del príncipe George Desmond “Jimmy” Mugenyi, hermano menor del rey Patrick David Matthew Kaboyo Olimi, padre del propio Oyo, lo que convierte a Kamurasi y al monarca fallecido en primos hermanos. Además, es nieto del rey George Rukidi III, que gobernó Tooro entre 1928 y 1965, y su padre figuraba en la línea de sucesión justo detrás de su hermano mayor, el ya fallecido rey.

Pero Kamurasi tiene otro asunto que resolver antes de pensar siquiera en una corona: su vida en Londres. Está casado con una mujer británica con la que tiene un hijo y, según algunos medios de Uganda, el propio “Big G” se muestra reacio a dejar Londres para asumir el cargo.

Temas Relacionados

FútbolFútbol EspañaPremier LeagueEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fernando Alonso, con “muchas ganas” de correr en el Gran Premio de España en Madrid: “Puede ser nuestra oportunidad”

Ningún piloto de la parrilla tiene experiencia en el nuevo circuito de la capital

Fernando Alonso, con “muchas ganas” de correr en el Gran Premio de España en Madrid: “Puede ser nuestra oportunidad”

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

El dispositivo especial de transporte público contará con cinco lanzaderas gratuitas y refuerzos de hasta el 250% en las líneas de Metro para llegar a Madring

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

El siniestro se produjo durante la cuarta cita del campeonato de esta temporada, en la que Amorós ocupaba la quinta posición antes de disputar la prueba

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

La Federación Catalana de Fútbol (FCF) “no permite excepcionalidades” para que el niño pueda competir con chicos que no supongan un riesgo para su salud

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Mikel Arteta, Xabi Alonso, Unai Emery y Andoni Iraola comparten algo más que el éxito de entrenar a un banquillo de primer nivel: comparten la tierra que les vio nacer y formarse

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia recorta las visitas de un padre porque priorizaba a su novia frente a su hijo: llegó a dejar al menor, con un 67% de discapacidad, con sus abuelos

La Justicia recorta las visitas de un padre porque priorizaba a su novia frente a su hijo: llegó a dejar al menor, con un 67% de discapacidad, con sus abuelos

Interior tiene una lista de periodistas y su ideología y el Gobierno lo justifica: “Es un documento de trabajo”

Cae la red financiera detrás del buque hundido en Gijón con 1.800 kilos de cocaína y destapa la relación de la ‘Banca de Dubái’ y los grandes capos

El Tribunal Supremo suspende de forma cautelar el voto exterior de quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Nietos

La audiencia preliminar de Begoña Gómez se celebrará finalmente: su abogado consigue viajar a Madrid y pide al juez Peinado retrasarla 45 minutos

ECONOMÍA

María, jubilada de 79 años: “Yo no cobro pensión, y la pensión de mi marido asciende a unos 600 euros al mes”

María, jubilada de 79 años: “Yo no cobro pensión, y la pensión de mi marido asciende a unos 600 euros al mes”

Las empresas deberán justificar los periodos de prueba de más de seis meses y detallar el uso de algoritmos para decidir sobre salarios o despidos

Si hay custodia compartida, dónde se deben empadronar los niños: una experta en derecho responde

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de septiembre

Ni en Madrid ni en Barcelona: Casa 47 todavía no ha ofertado ninguna vivienda en las ciudades más tensionadas de España

DEPORTES

Fernando Alonso, con “muchas ganas” de correr en el Gran Premio de España en Madrid: “Puede ser nuestra oportunidad”

Fernando Alonso, con “muchas ganas” de correr en el Gran Premio de España en Madrid: “Puede ser nuestra oportunidad”

La estrella de Hollywood que alucina con el US Open de Carlos Alcaraz: “Soy su mayor fan”

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”