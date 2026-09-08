El Gobierno da vía libre a ocho comunidades para gastar 4.000 millones de su superávit en vivienda y otras inversiones sostenibles

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Alberto Ortega / Europa Press

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El Gobierno ha abierto la puerta a que ocho comunidades autónomas puedan movilizar casi 4.000 millones de euros de sus superávits presupuestarios para financiar inversiones, entre ellas políticas relacionadas con la vivienda. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley que flexibiliza las reglas para que los gobiernos regionales puedan utilizar parte de estos recursos durante los próximos ejercicios.

La medida permitirá, en primer lugar, que las comunidades puedan emplear el superávit generado en 2025 para financiar inversiones sostenibles durante 2026 y 2027. El objetivo es ampliar el margen de actuación de los gobiernos autonómicos y facilitar que esos recursos se destinen a actuaciones consideradas prioritarias, entre ellas las relacionadas con el acceso a la vivienda.

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Además, el Ejecutivo ha introducido una segunda vía para las comunidades con una deuda inferior al 12,4% de su PIB al cierre de 2025. Estos territorios podrán destinar superávits acumulados de ejercicios anteriores a inversiones que no computarán a efectos del cumplimiento de la regla de gasto. Hasta ahora, la normativa de estabilidad presupuestaria obliga a orientar esos recursos a la reducción de deuda.

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Casi 4.000 millones cambian de destino

La flexibilización afecta a ocho comunidades: Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia. Según ha explicado el ministro de Hacienda, Arcadi España, el conjunto de las medidas permitirá movilizar casi 4.000 millones de euros para inversiones en estos territorios.

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La vivienda se sitúa entre los principales destinos que podrán tener estos recursos, en un momento en el que el acceso a una casa se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales.

El real decreto-ley incorpora también medidas fiscales y financieras específicas para La Palma, destinadas a hacer frente a las consecuencias económicas y materiales provocadas por la erupción volcánica de 2021.

Hacienda carga contra las comunidades del PP

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha aprovechado la aprobación de la norma para reivindicar la política del Ejecutivo con las comunidades autónomas y lanzar un mensaje directo al Partido Popular. “El Gobierno del presidente Pedro Sánchez es el gobierno en la historia de la democracia que más ha apoyado la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, que es otra forma de decir que más ha apoyado el estado del bienestar en nuestro país”, ha defendido.

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El ministro también ha acusado a las comunidades gobernadas por el PP de reducir impuestos a las rentas más altas y privatizar servicios públicos mientras, a su juicio, no aprovechan suficientemente los recursos adicionales puestos a su disposición por el Estado.

“Invito a los ciudadanos de nuestro país a que aparten la niebla provocada por el Partido Popular y que miren de verdad quién está gestionando sus servicios públicos”, ha enfatizado el titular de Hacienda.

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El Gobierno reclama “lealtad”

El enfrentamiento entre Hacienda y el PP se extiende también al sistema de financiación autonómica. Arcadi España ha recordado que las comunidades gobernadas por los populares votaron en contra de la reforma planteada por el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

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El ministro ha puesto como ejemplo la situación de los servicios sanitarios y ha cuestionado que los gobiernos autonómicos puedan reclamar más recursos mientras renuncian, según su interpretación, a determinadas vías de financiación.

“Nadie entiende, cuando va a un centro de salud o a un hospital, que haya una lista de espera muy larga y creciendo y que el Gobierno responsable de esa gestión renuncie a tener más recursos. Hay ejemplos que son palmarios como el de la Comunidad Valenciana”, ha criticado.

Pese al rechazo expresado por las comunidades del PP, Hacienda sostiene que todavía existe margen para modificar su posición durante la tramitación parlamentaria. El Gobierno prevé aprobar el proyecto de ley y remitirlo al Congreso de los Diputados para su ratificación, donde se abrirá una nueva fase de negociación con los grupos parlamentarios.

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Arcadi España ha insistido en que los populares todavía pueden rectificar su posición cuando la reforma llegue a la Cámara Baja. “Allí habrá una negociación también entre los grupos parlamentarios y tienen la oportunidad de rectificar”, ha señalado. El ministro ha cerrado su intervención reclamando al PP “lealtad”, pero no tanto hacia el Ejecutivo como hacia los ciudadanos de las comunidades donde gobierna.