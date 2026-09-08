Fernando Alonso, con “muchas ganas” de correr en el Gran Premio de España en Madrid: “Puede ser nuestra oportunidad”

Fernando Alonso ve oportunidades de puntuar en Madrid. (REUTERS/Jakub Porzycki)

Guardar

La Fórmula 1 ya está en Madrid. Y con ello, la mirada puesta en el nuevo circuito de España. Casi un año y medio después de que se colocara la primera piedra y se iniciaran las obras, Red Bull, McLaren, Ferrari, Aston Martin, Mercedes y compañía correrán en el Madring. El gran reclamo es Fernando Alonso, quien, tras el abandono de Monza, espera encontrar la ilusión en una semana en la que su escudería puede competir de tú a tú.

El asturiano llega tras un desastre colectivo en Italia. Solo fue capaz de completar 25 vueltas: “Me salí en la curva siete, el segundo Lesmo y, desde ese momento, el coche no se sentía igual, así que probablemente tuve algún daño por debajo. Continuamos, fuimos lentos y con daños en el coche, no tenía sentido”, explicó Alonso tras la carrera.

PUBLICIDAD

El abandono no fue una sorpresa total. Aston Martin ya había señalado Monza, antes del fin de semana, como uno de los circuitos más difíciles para el AMR26, junto con Las Vegas. El resultado, los dos coches fuera y sin puntos, pero con la mirada puesta en las siguientes carreras.

Alonso abandona la carrera en Monza. (REUTERS/Claudia Greco)

Un fin de semana especial

Madring no es un Gran Premio cualquiera para Fernando Alonso. La Fórmula 1 no visitaba la capital española desde 1981, cuando el Jarama despidió a la categoría reina en un adiós que se ha prolongado 45 años, justo la edad que tiene ahora el propio Fernando. Así, la leyenda de la F1 correrá por primera vez en Madrid, con las dudas que hay en torno a su futuro.

PUBLICIDAD

“Con ganas de que lleguen las próximas carreras, sabemos que habrá fines de semana en los que suframos, pero en otros circuitos iremos mejor. Puede que el próximo (Madring) sea una de nuestras oportunidades, así que con muchas ganas”, afirmó Alonso tras el abandono el pasado fin de semana.

Madrid tendrá su GP de Fórmula 1 en septiembre de 2026: 100 millones de inversión en un circuito urbano que atravesará el recinto ferial de Ifema

El motor Honda, en el punto de mira

Detrás de las dificultades de Aston Martin está, una vez más, la unidad de potencia japonesa. En Italia, el equipo tuvo que cambiar todo el sistema eléctrico del motor tras detectar un problema de baterías que le impidió completar la Q1 del sábado, lo que obligó a Alonso a salir desde el pit-lane. “Fue la batería, un problema de baterías, cambiamos todo el sistema eléctrico de la unidad de potencia y en la carrera fue bien”, señaló el piloto.

PUBLICIDAD

El propio Alonso reconoció que ese componente sigue siendo un foco de problemas sin resolver del todo. “Entendemos que hay algún tipo de problema que tenemos que resolver. No está totalmente resuelto, pero no fue inesperado”, admitió.

El AMR23 de Fernando Alonso. (REUTERS/Benoit Tessier)

Un circuito nuevo para toda la parrilla

La novedad de Madrid es el denominador común de la parrilla. Todos los pilotos afrontarán el Gran Premio madrileño sin experiencia previa en carrera, aunque los entrenamientos en el simulador y los test de Fórmula 3 ya han dejado algunas pistas sobre lo que pueden encontrarse.

Pero pese a la novedad, Alonso espera con más ganas otro circuito que conoce bien: Singapur. El trazado callejero asiático aparece en su horizonte como otra de las citas en las que confía para sumar puntos con un Aston Martin que, de momento, solo ha logrado tres esta temporada: uno en Mónaco y dos en Zandvoort, su mejor resultado del año. Habrá que ver si las posibilidades que ofrece el asfalto madrileño le permiten ampliar esa cuenta.

PUBLICIDAD