Cuándo se estrena ‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’, el esperado documental de la banda que pasará por España en su próximo tour

Los hermanos Gallagher posan en la premiere del documental en Londres. REUTERS/Jack Taylor

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Nadie hubiera pensado hace un par de años que en apenas unos meses los hermanos Gallagher no solo se hablarían, sino que también tocarían juntos por todo el mundo e incluso harían una película. El mundo cambia demasiado rápido y en los últimos meses hemos asistido a un revival sin precedentes del britpop, esa corriente musical que popularizaron los Gallagher bajo la banda Oasis junto a otras como Blur, Pulp o Suede. Pero claro, solo los primeros pueden decir que sigan triunfando tantos años después.

Tan solo hace dos años de que Oasis anunciase su regreso a los escenarios, uno de que ese regreso efectivamente se produjera y solo unos días de que los hermanos hayan presentado en cines la película que recoge este pequeño gran milagro musical. Bajo el título Oasis: Don’t Look Back in Anger, el documental recoge la gira de reunión de Liam y Noel Gallagher, Oasis Live ‘25, uno de los regresos al rock más esperados, desde la experiencia de la banda hasta la de sus seguidores en todo el mundo, con acceso a los ensayos, al detrás de cámaras y a los conciertos, además de las primeras entrevistas conjuntas con Noel y Liam en más de 20 años. Coincidiendo con la gira mundial de entradas agotadas de la banda, también explora el impacto emocional de este fenómeno cultural global y lo que su música significa para públicos y generaciones de todo el mundo.

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Con guion del mismísimo Steven Knight (Peaky Blinders), la codirección de Dylan Southern y Will Lovelace o la fotografía de Haris Zambarloukos (Mamma Mia), el documental ha sido digno de formar parte de la Sección Oficial del mismísimo Festival de Venecia, donde la han presentado los Gallagher durante estos días tras su premiere en Londres. Aunque en ambas presentaciones los hermanos se han mostrado parcos en palabras, como suele ser habitual, era Knight quien se explayaba en su nombre para dar un significado al documental. “No se llama Don’t Look Back in Anger por casualidad. No miramos a lo que pasó. Simplemente damos por hecho que eso fue lo que ocurrió. Mucha gente lo sabe, algunos no. Pero de lo que trata esta película es de lo que sucede ahora mismo”.

Imagen del documental 'Oasis: Don't Look Back in Anger'

Un doble paso por España

El momento en el que llega este documental no puede ser más especial para el público español. La película documental aterriza en cines este mismo viernes 11 de septiembre, coincidiendo con el inminente anuncio de conciertos en nuestro país. Oasis ha ido dando pistas de que algo muy gordo se viene de nuevo en escenarios, y esta vez todo apunta a que los de Mánchester pasarán por Barcelona. Así lo han dejado entrever en los diferentes vídeos que han ido colgando en redes sociales, enigmáticos clips cargados de referencias visuales como una a Joan Miró y la Ciudad Condal que no ha pasado desapercibida para cualquier fan de la banda.

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Si bien se había especulado con la posibilidad de que Oasis viajase a Madrid para tocar en el Metropolitano, parece que de momento los seguidores de la banda tendrán que conformarse con viajar a Barcelona cuando se anuncie oficialmente el concierto o la serie de conciertos allí. Mientras tanto, todos podrán disfrutar desde este mismo viernes de esa gran aventura que fue el regreso a los escenarios de los Gallagher.