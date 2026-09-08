Cocituber denuncia una agresión en Comillas y la vincula con una reseña negativa: “El tío me quería matar”

El creador de contenido conocido como Cocituber ha compartido en sus redes unas imágenes correspondientes a una presunta agresión sufrida en la localidad de Comillas (@Cocituber)

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El creador de contenido gastronómico Alfonso Ortega, conocido como Cocituber, ha denunciado una agresión en Comillas mientras grababa un vídeo y la ha vinculado a una reseña negativa publicada sobre un restaurante de la localidad, un episodio que le ha llevado a acudir al hospital y a presentar denuncia ante la Guardia Civil.

El comunicador abulense, de 43 años, ha relatado que el ataque se produjo cuando caminaba y se grababa por una calle de Comillas. Según ha contado, un hombre se le acercó por detrás, le agarró con fuerza del cuello, le insultó, le golpeó en la espalda y le tiró al suelo.

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Ortega ha difundido en sus redes sociales que reconoció después al presunto agresor como un hostelero de Comillas cuyo establecimiento visitó hace aproximadamente cuatro años y sobre el que publicó una reseña negativa. El creador sostiene que ese vídeo está en el origen de lo ocurrido.

Salvado por su primo

En su relato, el comunicador ha explicado que no estaba solo en el momento del ataque. Le acompañaba su primo, que intervino para protegerle cuando, según su versión, varias personas se dirigieron hacia él. No existen imágenes del momento exacto de la agresión, pero sí un vídeo grabado inmediatamente después que el propio Ortega ha publicado. En esas imágenes se ve a su primo tratando de contener al presunto agresor, vestido de negro.

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Más tarde, ya desde el hotel, el creador volvió a grabarse tras presentar, según dijo, “la denuncia en la Guardia Civil” contra “unos hosteleros de un bar de la plaza de Comillas”. Además, al final de la grabación aparecen varias personas, con los rostros pixelados, increpándole y persiguiéndole.

Cocituber muestra los daños ocasionados tras una presunta agresión (@Cocituber)

Ortega ha descrito el episodio con frases directas: “Han venido todos a por mí, menos mal que estaba mi primo, que me ha protegido, porque el tío me quería matar”, ha dicho el creador, que también ha asegurado haber pasado “mucho miedo”.

El comunicador ha añadido que las lesiones en el cuello fueron de consideración. “El daño en el cuello ha sido importante. Me duele muchísimo y me han hecho bastante daño, así que después de lo ocurrido he tenido que acudir al hospital para que me atendieran y realizaran el correspondiente parte de lesiones”.

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Un vídeo antiguo como posible causa

El propio Cocituber ha defendido que una crítica dura no puede derivar en una agresión. En el mensaje difundido en Instagram, donde reúne más de 600.000 seguidores, ha sostenido que hace su trabajo “lo mejor que puede” y que expresa en sus vídeos lo que piensa sobre la comida y el trato recibidos.

Sobre la reseña en cuestión, ha explicado que fue “supersincera” y que no era la primera mala valoración que recibía ese negocio. Ortega afirmó que El Comidista lo mencionó y que lo vio en 2016 en El País como “el restaurante peor valorado de España”.

Una turista alemana denuncia una agresión por parte de un conductor de una calesa de Palma, tras pedirle que diera agua a su caballo. "Le pregunté si podía darle de beber a su caballo, y entonces se enfadó muchísimo, me llamó nazi, me dijo que me fuera a un McDonald’s", explica Xenia Denise en sus redes sociales.

En esa misma explicación, el creador describió una experiencia muy negativa en el local. Afirmó que la paella estaba “muy mal”, que la tarta de manzana también lo estaba y que la hamburguesa era, a su juicio, “prácticamente incomible”.

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Ese vídeo se sitúa en septiembre de 2024 y en el mismo, el creador aseguró que se trataba de un local que cambia de nombre cada año y que suele mantener puntuaciones de 1,1 o 1,2 en opiniones. En ese mismo relato, Ortega recordó: “Yo fui, la reseña fue mala, se comía fatal, estaba todo malísimo”. También sostuvo que el camarero le dijo que la tarta llevaba ocho días allí y definió la comida como “carísima e insalubre”.