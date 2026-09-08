España

Cocituber denuncia una agresión en Comillas y la vincula con una reseña negativa: “El tío me quería matar”

El creador asegura que fue atacado mientras grababa un vídeo, recibió atención médica y denunció el hecho ante la Guardia Civil

Según su versión, ha sufrido lesiones en el cuello
El creador de contenido conocido como Cocituber ha compartido en sus redes unas imágenes correspondientes a una presunta agresión sufrida en la localidad de Comillas (@Cocituber)
Guardar

El creador de contenido gastronómico Alfonso Ortega, conocido como Cocituber, ha denunciado una agresión en Comillas mientras grababa un vídeo y la ha vinculado a una reseña negativa publicada sobre un restaurante de la localidad, un episodio que le ha llevado a acudir al hospital y a presentar denuncia ante la Guardia Civil.

El comunicador abulense, de 43 años, ha relatado que el ataque se produjo cuando caminaba y se grababa por una calle de Comillas. Según ha contado, un hombre se le acercó por detrás, le agarró con fuerza del cuello, le insultó, le golpeó en la espalda y le tiró al suelo.

PUBLICIDAD

Ortega ha difundido en sus redes sociales que reconoció después al presunto agresor como un hostelero de Comillas cuyo establecimiento visitó hace aproximadamente cuatro años y sobre el que publicó una reseña negativa. El creador sostiene que ese vídeo está en el origen de lo ocurrido.

Salvado por su primo

En su relato, el comunicador ha explicado que no estaba solo en el momento del ataque. Le acompañaba su primo, que intervino para protegerle cuando, según su versión, varias personas se dirigieron hacia él. No existen imágenes del momento exacto de la agresión, pero sí un vídeo grabado inmediatamente después que el propio Ortega ha publicado. En esas imágenes se ve a su primo tratando de contener al presunto agresor, vestido de negro.

PUBLICIDAD

Más tarde, ya desde el hotel, el creador volvió a grabarse tras presentar, según dijo, “la denuncia en la Guardia Civil” contra “unos hosteleros de un bar de la plaza de Comillas”. Además, al final de la grabación aparecen varias personas, con los rostros pixelados, increpándole y persiguiéndole.

El influencer se muestra dolido principalmente del cuello
Cocituber muestra los daños ocasionados tras una presunta agresión (@Cocituber)

Ortega ha descrito el episodio con frases directas: “Han venido todos a por mí, menos mal que estaba mi primo, que me ha protegido, porque el tío me quería matar”, ha dicho el creador, que también ha asegurado haber pasado “mucho miedo”.

El comunicador ha añadido que las lesiones en el cuello fueron de consideración. “El daño en el cuello ha sido importante. Me duele muchísimo y me han hecho bastante daño, así que después de lo ocurrido he tenido que acudir al hospital para que me atendieran y realizaran el correspondiente parte de lesiones”.

Un vídeo antiguo como posible causa

El propio Cocituber ha defendido que una crítica dura no puede derivar en una agresión. En el mensaje difundido en Instagram, donde reúne más de 600.000 seguidores, ha sostenido que hace su trabajo “lo mejor que puede” y que expresa en sus vídeos lo que piensa sobre la comida y el trato recibidos.

Sobre la reseña en cuestión, ha explicado que fue “supersincera” y que no era la primera mala valoración que recibía ese negocio. Ortega afirmó que El Comidista lo mencionó y que lo vio en 2016 en El País como “el restaurante peor valorado de España”.

Una turista alemana denuncia una agresión por parte de un conductor de una calesa de Palma, tras pedirle que diera agua a su caballo. "Le pregunté si podía darle de beber a su caballo, y entonces se enfadó muchísimo, me llamó nazi, me dijo que me fuera a un McDonald’s", explica Xenia Denise en sus redes sociales.

En esa misma explicación, el creador describió una experiencia muy negativa en el local. Afirmó que la paella estaba “muy mal”, que la tarta de manzana también lo estaba y que la hamburguesa era, a su juicio, “prácticamente incomible”.

Ese vídeo se sitúa en septiembre de 2024 y en el mismo, el creador aseguró que se trataba de un local que cambia de nombre cada año y que suele mantener puntuaciones de 1,1 o 1,2 en opiniones. En ese mismo relato, Ortega recordó: “Yo fui, la reseña fue mala, se comía fatal, estaba todo malísimo”. También sostuvo que el camarero le dijo que la tarta llevaba ocho días allí y definió la comida como “carísima e insalubre”.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaGuardia Civil EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un heredero puede reclamar una vivienda años después de repartir la herencia: estos son los casos en los que puede hacerlo

Que hayan pasado años desde el reparto no siempre cierra la puerta a una reclamación: un hijo desconocido, un testamento que aparece después o un heredero excluido pueden obligar a revisar quién se quedó con los bienes

Un heredero puede reclamar una vivienda años después de repartir la herencia: estos son los casos en los que puede hacerlo

La historia de amor de Vicente Vallés y Ángeles Blanco, los ‘Romeo y Julieta’ de la televisión: de ser compañeros en Telecinco a rivales directos de la noche

La pareja representa la rivalidad entre Antena 3 y Telecinco un curso más, pese a que en la intimidad se alejen de esta competencia

La historia de amor de Vicente Vallés y Ángeles Blanco, los ‘Romeo y Julieta’ de la televisión: de ser compañeros en Telecinco a rivales directos de la noche

Bruselas diseña un plan para atajar el problema de la vivienda en la UE: límites a las licencias turísticas y a la compra de segundas residencias en zonas tensionadas

La Comisión Europea presentará este miércoles un nuevo marco que establece indicadores objetivos, como la relación entre precios e ingresos, para justificar medidas contra la escasez habitacional en zonas tensionadas

Bruselas diseña un plan para atajar el problema de la vivienda en la UE: límites a las licencias turísticas y a la compra de segundas residencias en zonas tensionadas

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 9 de septiembre: María empieza a dudar de su boda y Leocadia se enfrenta a Curro

La ficción de La 1 afronta un nuevo capítulo marcado por las dudas de María sobre su boda y el enfrentamiento entre Leocadia y Curro por la elección de Pía como madrina

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 9 de septiembre: María empieza a dudar de su boda y Leocadia se enfrenta a Curro

El Tesoro paga más por las Letras y los ahorradores se vuelcan en ellas: la rentabilidad a 3 y 9 meses toca máximos de dos años

El interés marginal sube al 2,464% a 3 meses y al 2,783% a 9 meses, mientras la demanda por parte de los inversores ha sido muy alta, 6.866 millones de euros, 2,8 veces lo colocado en la subasta

El Tesoro paga más por las Letras y los ahorradores se vuelcan en ellas: la rentabilidad a 3 y 9 meses toca máximos de dos años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué cambia en el voto exterior tras la cautelar del Supremo sobre la Ley de Nietos

Qué cambia en el voto exterior tras la cautelar del Supremo sobre la Ley de Nietos

La Justicia recorta las visitas de un padre porque priorizaba a su novia frente a su hijo: llegó a dejar al menor, con un 67% de discapacidad, con sus abuelos

Interior tiene una lista de periodistas y su ideología y el Gobierno lo justifica: “Es un documento de trabajo”

Cae la red financiera detrás del buque hundido en Gijón con 1.800 kilos de cocaína y destapa la relación de la ‘Banca de Dubái’ y los grandes capos

El Tribunal Supremo suspende de forma cautelar el voto exterior de quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Nietos

ECONOMÍA

Un heredero puede reclamar una vivienda años después de repartir la herencia: estos son los casos en los que puede hacerlo

Un heredero puede reclamar una vivienda años después de repartir la herencia: estos son los casos en los que puede hacerlo

Bruselas diseña un plan para atajar el problema de la vivienda en la UE: límites a las licencias turísticas y a la compra de segundas residencias en zonas tensionadas

El Tesoro paga más por las Letras y los ahorradores se vuelcan en ellas: la rentabilidad a 3 y 9 meses toca máximos de dos años

La brecha de género no termina con la jubilación: las pensionistas cobran 500 euros menos al mes y son las que cuidan gratis a otros mayores

El Gobierno da vía libre a ocho comunidades para gastar 4.000 millones de su superávit en vivienda y otras inversiones sostenibles

DEPORTES

El fútbol habla español: cinco equipos en la Champions League, cuatro entrenadores de élite y un Balón de Oro con sabor a LaLiga

El fútbol habla español: cinco equipos en la Champions League, cuatro entrenadores de élite y un Balón de Oro con sabor a LaLiga

El fútbol femenino español vuelve a ser protagonista en el Balón de Oro, pero sin Aitana Bonmatí: seis deportistas españolas se cuelan en la lista de nominadas

De jugar al fútbol en novena división a ser el rey de Uganda: la historia de George Desmond Kamurasi

Fernando Alonso, con “muchas ganas” de correr en el Gran Premio de España en Madrid: “Puede ser nuestra oportunidad”

La estrella de Hollywood que alucina con el US Open de Carlos Alcaraz: “Soy su mayor fan”