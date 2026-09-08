El Tesoro paga más por las Letras y los ahorradores se vuelcan en ellas: la rentabilidad a 3 y 9 meses toca máximos de dos años

Fachada del edificio del Banco de España

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El Tesoro Público ha vuelto a elevar la rentabilidad de su financiación a corto plazo. Ha adjudicado este martes 2.416,82 millones de euros en letras a 3 y 9 meses, dentro del rango medio previsto, pero lo ha hecho ofreciendo a los inversores un interés que se sitúa en sus niveles más altos en casi dos años.

La operación confirma la tendencia observada en las últimas emisiones de septiembre: el Estado necesita pagar más para colocar su deuda a corto plazo, aunque continúa encontrando una demanda sólida entre los inversores. En esta tercera subasta del mes, las peticiones han alcanzado los 6.867 millones de euros, casi tres veces el importe finalmente adjudicado.

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En las letras a 3 meses, el Tesoro ha colocado 940,93 millones de euros frente a unas solicitudes de 2.916,08 millones. El interés marginal se ha situado en el 2,464%, por encima del 2,399% registrado en la anterior emisión de esta referencia. Se trata, además, de su nivel más elevado desde enero de 2025.

La subida ha sido todavía más pronunciada en el plazo de 9 meses. El Tesoro ha adjudicado 1.475,89 millones de euros ante unas peticiones de 3.950,92 millones, mientras que la rentabilidad marginal ha escalado hasta el 2,783%, frente al 2,615% anterior. En este caso, el interés alcanza su nivel más alto desde octubre de 2024.

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Esta última subasta de septiembre refleja que los inversores siguen acudiendo a la deuda española. La demanda conjunta ha superado ampliamente el volumen colocado, una señal de que el mercado mantiene el apetito por estos títulos.

Depósitos y letras del Tesoro: En qué es mejor invertir.

El hambre de los inversores por la deuda española a largo plazo aumenta

El Tesoro también ha emitido este martes 4.000 millones de euros mediante una operación sindicada de deuda a 20 años y ha recibido una demanda inicial superior a los 55.000 millones de euros, según el Ministerio de Economía.

El dato refleja el fuerte interés existente por la deuda española en los mercados. Una emisión sindicada permite al Tesoro acudir directamente a grandes inversores institucionales y obtener financiación a plazos más largos, complementando las habituales subastas de letras, bonos y obligaciones.

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El organismo volverá a los mercados el próximo 17 de septiembre, cuando celebrará una nueva emisión de bonos y obligaciones del Estado. Esta se producirá tras la reunión que celebrará el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) el próximo jueves, 10 de septiembre.

El consenso de analistas adelanta una subida de los tipos de interés de 0,25 puntos básicos por parte del guardián del euro, lo que colocaría el precio del dinero en el 2,50%. Incluso ven muy probable otra escalada a finales de año motivada por el encarecimiento de la energía ante la continuidad del conflicto en Oriente Medio.

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Septiembre deja un escenario de rentabilidades al alza

La subida de la rentabilidad de las letras a tres y nueve meses de este martes no es aislada. En la primera subasta de septiembre, celebrada el pasado martes, el Tesoro colocó 6.495,7 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, cerca del máximo previsto, y también elevó el interés ofrecido en ambas referencias hasta máximos de dos años.

La segunda emisión del mes siguió una dirección similar. El pasado jueves, el organismo adjudicó 6.273,3 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado, con incrementos en la rentabilidad ofrecida. En aquella operación destacó especialmente el récord alcanzado en el interés marginal de las obligaciones a 15 años vinculadas a la inflación.

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55.000 millones de financiación nueva en 2026

Para el conjunto de 2026, el Tesoro mantiene unas necesidades de financiación netas de 55.000 millones de euros, la misma cantidad prevista para 2025. Según el Ministerio de Economía, la estrategia estará condicionada por la evolución favorable de la economía española y por la responsabilidad presupuestaria.

De esos 55.000 millones, 50.000 millones corresponderán a deuda a medio y largo plazo —bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas—, mientras que los 5.000 millones restantes procederán de la emisión de Letras del Tesoro.

En términos brutos, el volumen total de emisiones alcanzará los 285.693 millones de euros, un 4,2% más que los 274.242 millones previstos al cierre de 2025. El aumento responde principalmente a las mayores amortizaciones de deuda previstas para este año.

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Del total bruto, 176.935 millones corresponderán a deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que en 2025, mientras que las emisiones brutas de Letras alcanzarán los 108.758 millones, un 5,9% más. La próxima subasta del 17 de septiembre permitirá comprobar si el repunte de las rentabilidades de las últimas semanas se consolida y hasta qué punto el mercado anticipa el nuevo escenario de tipos.