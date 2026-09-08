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Nuevo robo en un museo en Francia: los ladrones se llevan cuatro cuadros de Renoir aprovechando un cambio de turno y pierden uno en la huida

No se conoce de qué obras se trata, pero sí su valor, en torno a 9 millones de euros. El museo fue la última residencia del pintor impresionista

Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, en Francia.
Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, en Francia.
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Dos individuos han irrumpido la madrugada de este martes en el museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, en los Alpes Marítimos de Francia, y se han llevado cuatro cuadros del pintor Auguste Renoir. Los ladrones cortaron una valla para acceder al recinto y, en su huida, dejaron caer una de las obras sustraídas, cuyos daños aún se desconocen.

La alarma del museo se activó poco antes de las 6 de la mañana, informa el diario Nice-Matin. Las cámaras de videovigilancia detectaron la presencia de los dos intrusos en el interior del edificio. La policía municipal llegó al lugar cinco minutos después de la alerta, pero los sospechosos ya habían escapado. Según el canal TF1, las imágenes muestran a los ladrones cortando los lienzos de sus marcos.

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Las autoridades no han especificado los títulos de las cuatro obras robadas. El municipio realiza en este momento un inventario completo de la colección para determinar el alcance exacto de la pérdida, que la comuna estima en 9 millones de euros.

Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, en Francia.
Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, en Francia.

Cómo lo hicieron

Según Nice-Matin, los autores del robo habrían aprovechado el cambio de turno de los guardias de seguridad para actuar sin ser detectados, lo que sugiere una planificación previa. Tanto la policía municipal como la nacional se desplazaron al lugar apenas se conoció la intrusión y han abierto una investigación. Los dos sospechosos continúan prófugos.

El alcalde de la ciudad, Bryan Masson, de Agrupación Nacional, califica el episodio como un atentado directo contra el patrimonio histórico de la localidad. “Atacar el museo de Renoir es hacerlo contra una parte de la historia y el patrimonio de Cagnes-sur-Mer”.

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El museo Renoir, también conocido como Domaine des Collettes, funciona desde 1960 en la que fue la última residencia del pintor impresionista (1841-1919). El artista llegó a Cagnes-sur-Mer en 1903 tras ser diagnosticado con artritis reumatoide, una enfermedad que sus médicos le recomendaron tratar con el clima del sur de Francia. En 1907 compró la propiedad, de tres hectáreas plantadas de olivos centenarios y naranjos, y un año después construyó allí una vivienda de estilo neoprovenzal diseñada por el arquitecto Jules Febvre. Vivió y trabajó en ese domicilio durante once años, hasta su muerte en 1919.

Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, en Francia.
Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, en Francia.

Un año después del gran robo del Louvre

La ciudad adquirió la propiedad en 1960 a Claude Renoir, el hijo menor del pintor, y la convirtió en museo. El recinto, reconocido con el sello ‘Musée de France’ y clasificado como monumento histórico, conserva once telas originales de Renoir, entre ellas Les Grandes Baigneuses y La Ferme des Collettes, además de mobiliario, objetos personales, dibujos, litografías y decenas de esculturas del artista. El museo recibe cerca de 50.000 visitantes al año.

El asalto al museo Renoir se produce casi un año después del robo perpetrado en el Museo del Louvre, en París, el domingo 19 de octubre de 2025. En esa ocasión, cuatro delincuentes encapuchados irrumpieron en la Galería de Apolo y sustrajeron ocho joyas de la Corona francesa, valoradas en unos 88 millones de euros, entre ellas un collar de diamantes y esmeraldas que Napoleón I regaló a la emperatriz María Luisa y la tiara de la emperatriz Eugenia.

Aunque la policía francesa detuvo a varios sospechosos en los meses posteriores al golpe, las joyas continúan desaparecidas. La fiscal de París, Laure Beccuau, reconoció en enero que los interrogatorios no habían aportado elementos nuevos sobre el paradero del botín, aunque descartó que las piezas hayan salido del territorio francés.

Así se produjo el robo en el museo del Louvre.
Así se produjo el robo en el museo del Louvre.

El Ministerio de Cultura toma medidas

En junio, la investigación tomó un giro internacional al detectarse comunicaciones y contactos vinculados con Bélgica en los teléfonos de sospechosos de origen esteuropeo, lo que llevó a investigadores franceses a trasladarse a ese país. Según Europol, el robo del Louvre ejemplifica una tendencia creciente en Europa hacia asaltos más violentos a museos, cometidos por grupos que reclutan cómplices a través de redes sociales.

El caso del Louvre no es el único antecedente reciente. A fines de julio, ladrones sustrajeron a plena luz del día un collar de oro de 2.500 años de antigüedad, perteneciente al Tesoro de Vix, de un museo en Châtillon-sur-Seine. A comienzos de julio, otro grupo se llevó joyas del Museo Lalique en Wingen-sur-Moder, al norte de Estrasburgo.

Ante esta secuencia de incidentes, el Ministerio de Cultura francés presentó en julio un plan de 33 puntos que recomienda, entre otras medidas, el retiro temporal de piezas de las vitrinas hasta garantizar condiciones adecuadas y seguras de exhibición.

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