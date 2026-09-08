Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: del crítico Alberto Chicote a la cantante Lucrecia y los actores Antonia San Juan y Jesús Olmedo

Jesús Olmedo y Lucrecia en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

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Pasapalabra renueva desde este martes 8 de septiembre su panel de invitados con Alberto Chicote, Lucrecia, Antonia San Juan y Jesús Olmedo en una rotación prevista hasta el día 10. El cambio refuerza el esquema fijo de famosos en el concurso de Antena 3, mientras el formato consolida la prueba final “AlaZ” y empieza a batirse en duelo con Rueda la letra. Los cuatro famosos permanecerán en el programa hasta el próximo jueves y su función será ayudar el duelo diario entre Javier y David a sumar segundos para la ronda decisiva, con la que cada tarde se disputa el bote.

La nueva tanda de invitados llega en una fase de continuidad para el espacio conducido por Roberto Leal, que mantiene esa mecánica tras sustituir el histórico rosco por una prueba final rebautizada. En un momento de ajuste en el formato, se conserva a los invitados como pieza fija del programa, aunque también en el nuevo formato de Telecinco se utiliza esta estructura, lo que ha abierto una nueva guerra entre cadenas.

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En paralelo, Mediaset ya ha estrenado Rueda la letra, su concurso con ‘El Rosco’ presentado por Carlos Sobera. Al mismo tiempo, Christian Gálvez, presentador histórico del formato durante su etapa en Telecinco, ha grabado en América pilotos del programa para su venta en Estados Unidos y Latinoamérica, en inglés y en español.

Mediaset España presenta una promoción especial centrada en "El Rosco" de "Pasapalabra", reforzando su apuesta por el icónico concurso. El video destaca la popularidad y el atractivo de esta prueba para la audiencia.

Alberto Chicote en ‘Pasapalabra’

Alberto Chicote abre la lista de invitados del nuevo curso de Pasapalabra. Nació en Madrid el 23 de junio de 1969. Es chef, restaurador y presentador de televisión, reconocido como uno de los pioneros de la cocina fusión en España, que combina técnicas y productos de la gastronomía asiática con la tradición culinaria española. Se formó en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid y completó su aprendizaje en Suiza.

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A lo largo de su carrera dirigió las cocinas de restaurantes como El Cenachero y NODO, y en 2014 abrió su propio local, Yakitoro, en Madrid. Actualmente está al frente del restaurante Omeraki, que fundó junto a su pareja, Inmaculada Núñez. En televisión, Chicote se ha convertido en una de las figuras habituales de Atresmedia. Debutó en 2012 como presentador de la adaptación española de Pesadilla en la cocina, en laSexta. También condujo Top Chef España, ¿Te lo vas a comer?, Dietas a examen y Batalla de restaurantes. Desde 2015 es una de las caras habituales de las Campanadas de Fin de Año en Antena 3, primero junto a Andrea Ropero y luego junto a Cristina Pedroche.

Alberto Chicote y Cristina Pedroche, en las Campanadas. (Atresmedia)

Quién es Lucrecia

También vuelve a Pasapalabra Lucrecia, nacida en La Habana, Cuba, el 15 de marzo de 1967. Es cantante, pianista, compositora, actriz y presentadora, afincada en España desde 1993, cuando se instaló en Barcelona tras cruzar el Atlántico. Se formó en piano en el Instituto Superior de Arte de Cuba y estudió canto con Isolina Carrillo, maestra del bolero, además de recibir la influencia de figuras como Celia Cruz y Chavela Vargas. En 1994 publicó su primer álbum y desde entonces editó una decena de discos, entre ellos Cachao: The Last Mambo, con el que obtuvo un Grammy Latino.

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En televisión, Lucrecia se hizo popular como presentadora del programa infantil Los Lunnis, de Televisión Española, entre 2003 y 2008, con un regreso posterior en 2016. También participó como actriz en series como El Comisario y en películas como Segunda piel y P3K: Pinocho 3000. Escribió además varios libros infantiles, entre ellos Besitos de chocolate. Su vínculo con la música la llevó a colaborar en la banda sonora del documental Balseros, crítico con el régimen cubano, lo que derivó en su veto para ingresar a Cuba.

Lucrecia en el programa infantil 'Los Lunnis'. (RTVE)

Antonia San Juan en ‘Pasapalabra’

Antonia San Juan, que también se une al panel de Pasapalabra, nació en Las Palmas de Gran Canaria el 22 de mayo de 1961. Es actriz, directora de cine, monologuista, guionista y productora. Inició su carrera en el teatro durante la década de 1980, con participaciones en compañías alternativas de Madrid, y sus primeros trabajos como intérprete transcurrieron en bares y salas, donde presentaba monólogos. Su salto a la fama llegó en 1999, cuando Pedro Almodóvar le dio el papel de Agrado en Todo sobre mi madre, con el que obtuvo una nominación al Goya a mejor actriz revelación y el Premio a Mejor Interpretación Secundaria de la Unión de Actores.

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A lo largo de su trayectoria participó en películas como Hombres y mujeres, parecidos pero diferentes, La mala educación, El sueño de Alicia y El Hoyo, además de dirigir cintas como ¿Qué hay debajo del sombrero de Marlene Dietrich?, Zamora y Retratos con palabras. En televisión se hizo popular por su personaje de Estela Reynolds en La que se avecina, y también participó en series como Hierro y Frágiles. En el teatro escribió, dirigió y protagonizó obras como Diario de una chusma, Pelota y La última tournée, y cuenta con su propia compañía teatral.

Antonia San Juan en los Goya 2026 (REUTERS/Nacho Doce)

Quién es Jesús Olmedo

El último invitado es Jesús Olmedo, que nació en Sevilla el 6 de octubre de 1973. Se crio en el barrio sevillano de Rochelambert y se formó como actor en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla. Sus primeros trabajos transcurrieron en la televisión andaluza, en series como Plaza Alta, y también incursionó en la radio, el doblaje y el baile de tango. En 1997 debutó en la televisión nacional gracias a Lina Morgan, quien lo incorporó al elenco de Hostal Royal Manzanares, comedia grabada con público en plató que se convirtió en un fenómeno de audiencia.

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Jesús Olmedo, en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Su carrera se consolidó en 2001 con la telenovela Esencia de poder y alcanzó notoriedad con Hospital Central, donde interpretó al trabajador social Carlos Granados. En 2009 protagonizó 90-60-90, diario secreto de una adolescente, papel que le valió el premio GQ al mejor actor revelación. Entre sus roles más recordados figura el del general romano Marco en Hispania, la leyenda y su secuela Imperium. También participó en series como La que se avecina, Amar es para siempre y Mercado Central, y en cine trabajó en títulos como La herencia Valdemar y Nadie conoce a nadie.