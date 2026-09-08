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Rodolfo Sancho reabre la herida del proceso judicial de su hijo Daniel en ‘Y ahora Sonsoles’ y confiesa cómo se sintió: “Me has tendido una trampa mortal”

El actor ha acudido al programa de Sonsoles Ónega a hablar sobre sus próximos proyectos, pero el tema de su hijo ha acaparado la conversación

Rodolfo Sancho en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)
Rodolfo Sancho en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)
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El actor Rodolfo Sancho ha vuelto a la televisión mientras espera una decisión judicial en Tailandia sobre la condena de su hijo, Daniel Sancho, preso en la cárcel de Surat Thani. El chef fue condenado a cadena perpetua el 29 de agosto de 2024 y presentó una apelación al alegar irregularidades en el proceso. Mientras tanto, el intérprete se ha sentado en el plató de Y ahora Sonsoles y ha sorprendido al abrirse sobre el proceso judicial de su hijo y cómo vivió cuando le llegó de golpe.

Desde el principio, la conversación ha arrancado con el próximo proyecto de Sancho como actor para Atresmedia, pero enseguida Sonsoles Ónega ha reconducido la conversación hacia el ámbito privado. En primer lugar, han emitido algunas imágenes sobre Sancho Gracia, el actor que arrancó la dinastía familiar con su trabajo en Curro Jiménez y el tema ha avanzado hablando sobre su papel como abuelo. “Me has tendido una trampa mortal”, ha confesado Rodolfo Sancho al ver a su hijo en pantalla.

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Enseguida, la presentadora ha logrado poner el foco en Daniel Sancho. En un principio el intérprete se ha mostrado muy reacio a hablar sobre su hijo, pero tras una pausa publicitaria han entrado de lleno en el tema: desde cómo se sintió durante los primeros meses del proceso judicial que paralizó el país hasta en qué estado se encuentra el caso.

Rodolfo Sancho en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)
Rodolfo Sancho en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)

Rodolfo Sancho, sobre el caso de Daniel Sancho

Poco a poco, Sancho se ha abierto sin convertirlo en un tema tabú y ha confesado la “incomodidad” que ha acompañado al caso: “Yo creo que en todo este proceso reacciono como prácticamente creo que reacciona cualquier ser humano. Primero es un shock brutal, una sensación de que no estás viviendo algo real, esta sensación de incredulidad, de esto que vulgarmente se dice, como si estuvieras viviendo una película, pero acompañado de tristeza. Todo esto provoca un enorme estrés”.

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“La situación me requería dejar todo a un lado y ponerme en un estado de ánimo de combatividad y de lucha que a lo mejor he sido inculcado a ello y eso supongo que me ha ayudado a seguir y a sobreponerme momentáneamente”, ha explicado sobre cómo le han ayudado sus valores a superarlo. Además, se enteró del caso de Daniel Sancho por la prensa como el resto de españoles: “Un familiar mío me envía esa noticia y me entero así”. Desde entonces, tardó “dos días” en hablar con su hijo.

No ha sabido contestar a Sonsoles Ónega quiénes fueron sus pilares: “No tengo tiempo ni de apoyarme en nadie, ni de nada. Me pongo en marcha a a llamar a la embajada y a hacer gestiones. Yo creo que me ha ayudado que soy en general muy poco quejica en la vida”. “Uno de los mayores problemas que se pueden tener es creer que no tienes que tener problemas. Cuando uno acepta que los obstáculos que ocurren, que aparecen en la vida y que aparecen en tu camino se convierten en tu camino llevas las cosas con un poquito más de tranquilidad y de parte”, ha asegurado.

Rodolfo Sancho en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)
Rodolfo Sancho en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)

Las confesiones de Rodolfo Sancho en ‘Y ahora Sonsoles’

Durante la conversación, Rodolfo Sancho sonaba muy pragmático: “Esto que estoy contando así en palabras suena fácil, pero no lo es, pero tener estos ideales de vida ayuda a no entrar en un estado de depresión”. Aún con todo esto, el actor se considera privilegiado: “Hoy has tenido unos invitados que son un ejemplo de superación. Yo me sentiría hipócrita, porque a pesar de todo, cualquiera que hayamos nacido en occidente... Esto no quita que, insisto, ocurran cosas en la vida, circunstancias, tienes problemas, incluso tragedias. Puede sonar muy frío, pero quiero decir que a tu destino sea el destino que te venga y que conviertas los problemas en oportunidades”.

También ha hablado sobre los que lo tachan de frío a la hora de tratar el caso Sancho: “¿Dónde está el límite entre caer en en la queja y caer en ser un pobrecito? ¿De qué sirve todo esto?“. Sus últimos recuerdos con él se remontan a pocas semanas antes del viaje a Tailandia: ”Estuvo en Fuerteventura conmigo en verano, recuerdos muy bonitos de verano de barbacoa, en la playa, cosas normales".

Eso sí, al ser preguntado por qué clase de niño era Daniel Sancho, el padre ha reculado: “Sonsoles, prefiero que hablemos de mí”. Al menos, confiesa que no le ha dejado de sonar el teléfono y no le ha faltado trabajo desde que todo explotó. Rodolfo Sancho ha recordado que hizo el documental de HBO para cubrir los gastos generados de la defensa: “traducir una página de 350 palabras de tailandés a inglés. cuesta 25 euros, pero que más o menos se han traducido 8000 folios”.

Daniel Sancho, condenado este jueves a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta, ha pedido al juez quedarse en la prisión tailandesa de Samui, donde se encuentra desde el pasado año, según han asegurado a EFE varias fuentes, pero el magistrado ha indicado que la ley no permite esa posibilidad y que la decisión no depende de él.

Otro de los temas que ha tratado son las noticias falsas que se publicaron sobre él y su familia a raíz del escándalo, lo que le ha llevado a ganar varias demandas: “En la época de mi padre eran mucho más respetuosos”. Tras toda una retahíla de confesiones, Sonsoles Ónega ha cerrado la entrevista con un poco de humor: “Te has quedado a gusto”.

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