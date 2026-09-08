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‘Enfrentados: Marfil’, la nueva comedia romántica de Prime Video protagonizada por Ester Expósito busca mezclar el fenómeno de ‘Culpables’ con ‘El guardaespaldas’

El thriller romántico basado en una de las novelas más exitosas de Mercedes Ron llega a la plataforma este miércoles

Una mujer y un hombre en ropa deportiva se miran de cerca, la mujer en posición elevada sobre el hombre, recostados sobre una colchoneta
Ester Expósito y Hugo Diego Garcia recrean una intensa escena para la producción audiovisual Marfil: Enfrentados 1, donde posan con atuendo deportivo sobre una colchoneta. (Prime Video)
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La escritora argentina-española Mercedes Ron se ha convertido en la nueva madre del young adult. La autora saltó a la fama entre 2017 y 2018 tras publicar los tres libros de la saga Culpables en Wattpad, que seguían la historia de amor (tóxico) entre dos hermanastros. El éxito fue tal que en 2023 Prime Video -también, la nueva madre de esta tipo de ficciones si hablamos del terreno audiovisual- dio luz verde a adaptar las obras en una trilogía protagonizada por Nicole Wallace y Gabriel Guevara, que ha presumido de ser una de las más exitosas de la plataforma: ya la han visto más de 100 millones de espectadores. Ahora, es el turno de la saga Enfrentados.

En la bilogía publicada en 2019, el primer libro, Marfil, sigue a Marfil Cortés, una joven de 20 años hija de un poderoso empresario español, que reside en el Upper East Side de Nueva York mientras estudia ballet. Su vida da un giro de 180 grados cuando es secuestrada mientras sale a correr por Central Park, y unos días después es liberada. Para desgracia de la protagonista, su padre, el multimillonario Alejandro Cortés, decide contratar al guardaespaldas Sebastian Moore para que la proteja las 24 horas. Y sabemos que del odio al amor hay solo un paso.

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Quién es quién en ‘Marfil’

En esta ficción, Ester Expósito da vida a la protagonista, recuperando un papel que recuerda más a sus comienzos en Élite que a sus proyectos predecesores, más cerca del terror. Eso sí, el thriller del que es tan fan la actriz de 26 años aquí cobra vida con persecuciones y mucha tensión. El actor hispanofrancés Hugo Diego García, que ha participado en la aclamada cinta de body horror La sustancia, se mete en la piel de Sebastian Moore.

El destino los enfrentó. La atracción hizo el resto. Enfrentados: Marfil llega el 9 de septiembre. (Prime Video)

A ambos se le unen Pablo Molinero como el padre de Marfil, Alejandro; Zoe Bonafonte como Gabriela, su hermana; Lluís Homar como Logan, y Joaquín Ferreira como Ray. La película está dirigida por Óscar Pedraza, responsable de episodios de series como Patria y Sky Rojo, y cuenta con un guion de Sofía Cuenca. Detrás de la producción se encuentran Álex de la Iglesia y Carolina Bang a través de Pokeepsie Films.

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Cuándo se estrena ‘Enfrentados: Marfil’

No habrá que esperar mucho para comprobar si Mercedes Ron consigue repetir el fenómeno de Culpables. Enfrentados: Marfil se estrena este miércoles 9 de septiembre en Prime Video y estará disponible de forma simultánea en más de 240 países.

Un hombre y una mujer sostienen una pistola con ambas manos, apuntando hacia adelante en un entorno oscuro con una espaldera de gimnasio al fondo
Hugo Diego Garcia asiste a Marfil para apuntar con una pistola en un recinto cerrado, durante el rodaje de la serie “Enfrentados 1”, de Mercedes Ron. (Prime Video)

Para la segunda parte no habrá que esperar mucho: el proyecto se ha planteado desde el principio como una adaptación de los dos libros. Enfrentados: Marfil es solo la primera entrega y tendrá continuación con Enfrentados: Ébano, que trasladará a la pantalla la segunda novela de Mercedes Ron, ambas rodadas entre Madrid y Nueva York.

De hecho, la autora ha firmado con Prime Video un acuerdo a largo plazo bautizado como House of Ron, que incluye hasta 10 adaptaciones audiovisuales, entre la saga Culpables, Enfrentados y la trilogía Dímelo, donde la primera, Dímelo bajito, ya se estrenó en la plataforma el año pasado.

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