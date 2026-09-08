Cae la red financiera detrás del buque hundido en Gijón con 1.800 kilos de cocaína y destapa la relación de la ‘Banca de Dubái’ y los grandes capos

Operación policial vinculada al hundimiento del buque Nehir con 1.800 kilogramos de cocaína en Gijón

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Esta vez sí que se ha producido un verdadero “golpe” al narcotráfico. Cada incautación suele recibir este calificativo pero, desde hace tiempo, los expertos señalan que el verdadero daño al crimen organizado está en atacar al dinero. Este miércoles, la Policía Nacional ha confirmado la desarticulación de una red financiera clandestina vinculada conocida como la “Banca de Dubái” a través de la operación Drahab. Parte de la incautación de 1.835 kilos de cocaína en el buque Nehir, abordado en febrero de 2021 frente a las costas españolas. La embarcación acabaría hundida en el puerto de Gijón con otros 1.650 kilos de droga ocultos en su interior. Mientras permanecía incautada, la organización accedió al barco y se deshizo de las pruebas.

La investigación ha permitido detener a 21 personas en distintos países e identificar bienes y activos por unos 20 millones de euros. Entre los arrestados figura el supuesto responsable principal de la red financiera, un bróker de alto valor para Europol que ofrecía financiación y servicios de blanqueo a organizaciones dedicadas a introducir grandes cargamentos de cocaína en Europa. Su nombre es Perikles David Daremas, conocido como ‘Peri’ o ‘Spartan’.

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La organización enlazaba grandes cantidades de droga con dinero en efectivo o a través de criptomonedas y con estrategias para canalizar estos ingresos y hacerlos pasar por patrimonio legal. El protagonista de este sistema es el bróker detenido, pero, ¿quién ponía la droga en este negocio? Según han explicado las autoridades habían tres de los principales narcos involucrados en esta red: Burger King, Jonas Falk y El Tigre.

La investigación sobre el buque Nehir vincula a cuatro líderes del narcotráfico con una red financiera clandestina.

La red que une Dubái con los principales narcos

Según la investigación, la ‘Banca de Dubái’ funcionaba como un “narcobanco” para grandes grupos criminales. Operaba mediante brókeres repartidos por distintos países, que facilitaban dinero a las organizaciones y cobraban comisiones de entre el 5% y el 15%, entre los que se encontraba ellos se encontraba ‘Spartan’. Uno de los tres principales narcotraficantes que la Policía ha señalado es Alejandro Salgado Vega, el Tigre, uno de los fugitivos más buscados de la Unión Europea. Los investigadores lo consideran el principal objetivo de la Udyco (Unidad de Droga y Crimen Organizado). Lo sitúan fugado en Dubái y explican que creció en el entorno del crimen madrileño.

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Las otras dos caras visibles de la organización son Jonas Falk, llamado el ‘Pablo Escobar’ sueco, y Carlos Humberto Arago Castaño, alias ‘Burger King’. Falk se encuentra actualmente cumpliendo condena en una prisión en Suecia. Un tribunal de Estocolmo lo sentenció a nueve años y dos meses de cárcel por narcotráfico, a pesar de haber sido absuelto de blanqueo de capitales por la justicia española. Carlos Humberto es considerado uno de los mayores capos del narcotráfico internacional. Tras liderar sofisticadas redes de envío de cocaína aliadas con agrupaciones como el Clan del Golfo, fue capturado por la DEA y autoridades internacionales en el aeropuerto de Dubái mientras intentaba viajar a Bali.

El hundimiento del buque en 2021

El origen de la causa se sitúa a finales de enero de 2021, cuando el buque Nehir realizó dos cargas de cocaína en Sudamérica y puso rumbo a Europa. El plan, según la Policía, consistía en trasladar la droga en alta mar a embarcaciones rápidas para que lancheros gallegos y asturianos la introdujeran en territorio español. A principios de febrero de aquel año, agentes del Grupo Especial de Operaciones abordaron el barco cerca de la costa y localizaron 1.835 kilos de cocaína.

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Los nueve tripulantes fueron detenidos. Tras la intervención, el buque fue remolcado al puerto de Gijón. Ya estaba listo para ser revisado a fondo y, a priori, en terreno seguro. Sin embargo, el buque se hundió por una entrada de agua que, como han explicado los investigadores, habría provocado su capitán para ocultar el resto del cargamento. Más tarde se descubrió que dentro de la embarcación había otra partida de 1.650 kilos. La organización logró recuperar esa droga después de que varios de sus miembros accedieran al barco hundido en el puerto gijonés.