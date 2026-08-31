Los mejores libros de escritores españoles que llegan en septiembre: de Julia Navarro y Rosa Montero al debut Nerea Pérez de las Heras o lo nuevo de Rodrigo Cortés

Una selección de algunas de las novedades literarias de autores en español que llegarán a las librerías durante el mes de septiembre

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La rentrée literaria ya está aquí, preparada con un avasallador número de novedades complicado de resumir en un puñado de títulos. Y es que todas las editoriales sacan sus mejores armas para las primeras semanas de septiembre, por lo que el plantel de autores resulta espectacular.

En el panorama internacional, que merece un capítulo aparte, el ambiente también se encuentra caldeado: el esperado regreso de Ian McEwan con otra novela para el recuerdo titulada Lo que podemos saber (Anagrama), El hijo del oligarca (Seix Barral), de la estrella del periodismo de investigación Patrick Radden Keefe, lo nuevo de Douglas Stuart, con John, hijo de John (Random House) y de Tatiana Tîbuleac con Cuando seas feliz, golpea tú primero (Impedimenta)

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Estos son algunos de los títulos de autores españoles que hemos recopilado que se unen a las nuevas novelas de José Ovejero, con Bajo la luna negra (Galaxia Gutenberg), Lorenzo G. Acebedo, con Una tumba de Al Andalus (Tusquets), Ángeles González Sinde, con Una noche de 1947 (Lumen) o Nuria Pérez con Te di la mano (Salamandra).

‘Pajaritos preñados’, de Andrea Abreu

'Pajaritos preñados', de Andrea Abreu (Anagrama)

Después de su descubrimiento con la sorprendente Panza de burro, regresa la joven autora con una novela de confirmación tan ambiciosa como arrolladora por su narrativa exuberante.

De nuevo, encontramos su originalidad a la hora de crear personajes únicos y su riesgo en la utilización de la oralidad y los localismos de las zonas rurales de los pueblos pegados a las faldas del Teide, junto a una forma explosiva de expresión casi ‘neorrealista’.

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Esta es una historia contada dos voces, la un padre y una hija, Cathaysa y el Tiznado, la primera marcada por sus conflictos adolescentes y la segunda, por su adicción al alcohol. Dos itinerarios repletos de vericuetos en el que el paisaje se funde con la existencia descarnada de sus protagonistas.

‘Los años secos’, de Raquel Zas

'Los años secos', de Raquel Zas (Temas de Hoy)

El debut de esta escritora gallega podría convertirse en un éxito que sucediera al de Comerás flores, de Lucía Solla Sobral, por su estirpe generacional a la hora de plantear conflictos contemporáneos a través de una nueva voz.

A partir de la ruptura amorosa de la protagonista, la autora cuenta, con un sentido del humor de lo más afilado y una sensibilidad repleta de crudeza, su relación con el deseo y con su propio cuerpo a través de peripecias que se funden con su voz interna. Un libro adictivo en el que el pasado y presente se unen a modo de terapia para curar las heridas en torno a la incapacidad de sentir placer.

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‘El pastor y los lobos’, de Santiago Roncagliolo

Santiago Roncagliolo

El autor peruano regresa con un libro que se sitúa tras la muerte del papa Francisco, con la Iglesia católica al borde de la ruptura por un choque de visiones teológicas contrapuestas: un bando anclado en la tradición y otro enfocado en aquellos que sufren.

En el centro del cónclave aparecerá la figura del cardenal Robert Prevost, presentado como un especialista en combatir zonas oscuras dentro de la institución: desde casos de abuso sexual del clero hasta delitos financieros y episodios que incluyen sicarios al servicio de sacerdotes.

El libro sostiene que, hasta 2023, Prevost era un misionero en una provincia pobre de Sudamérica y que ahora está a punto de convertirse en el papa León XIV.

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Roncagliolo construye el relato como un thriller sobre la “historia secreta” detrás de la elección de un pontífice “muy diferente a los anteriores” y, en paralelo, recupera su propia historia como integrante de una familia destruida. También aborda cómo la fe puede servir para enfrentar el sufrimiento, sanar el dolor y luchar contra el Mal.

‘Fantasma’, de Nerea Pérez de las Heras

'Fantasma', de Nerea Pérez de las Heras (Alfaguara)

La periodista y comunicadora perdió una pierna durante el verano de 2023 y en este volumen a modo de ‘memoir’ revive este hecho al mismo tiempo que lo vincula a otras reflexiones que tienen que ver desde la propia identidad a temas que recorren la actualidad de nuestro tiempo, como la sanidad pública, las guerras que nos atraviesas, el auge de la ultraderecha o el activismo queer.

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Un libro narrado desde las entrañas alrededor de la extrañeza que provoca la pérdida de una parte de uno mismo en el que se combina la crónica y el ensayo, así como una primera persona de una sinceridad siempre reveladora.

‘Hija del cielo’, de Rodrigo Cortés

'Hija del cielo', de Rodrigo Cortés (Random House)

El cineasta Rodrigo Cortés regresa a la novela con la imaginación que le caracteriza para contar la historia de una niña (que dice que tiene al Hombre Guapo dentro), que vive en un pueblo costero donde hay un orfelinato regentado por sesenta y una monjas y tres curas. A su alrededor se arremolinarán una serie de personajes dispuestos a trastocar la aparente paz de ese lugar.

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Una historia contada a dos voces: la del narrador, más precisa, y la de la niña, más tumultuosa, natural y cómica. Una nueva muestra del talento desbordante de un narrador de una libertad arrolladora.

‘La última vez que te digo adiós’, de Natza Farré

'La última vez que te digo adiós', de Natza Farré (Sexto Piso)

La periodista y escritora Natza Farré reconstruye en primera persona cómo vivió su familia la drogodependencia de su hermano y sitúa ese relato en la irrupción de la heroína en los años ochenta, a partir de recuerdos y correspondencia familiar.

El texto presenta a Farré como hermana menor de un ‘politoxicómano’ y pone el foco en las consecuencias dentro de un hogar de clase media, con un abordaje que evita suavizar la incomodidad. A lo largo del relato, la autora describe el silencio como un pacto compartido y el peso de la culpa como una prisión emocional, en un recorrido marcado por pequeñas esperanzas, victorias fugaces y recaídas.

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‘Servicio interior’, de Katixa Agirre

'Servicio interior', de Katixa Agirre (Tusquets)

En París, en 1940, cuatro mujeres vascas organizaron una red clandestina para transmitir información y ayudar a presos tras la ocupación nazi, mientras el gobierno vasco en el exilio intentaba ponerse a salvo y una cacería conjunta de los alemanes y el franquismo se activaba por unos documentos comprometedores.

Las protagonistas fueron Bittori Etxeberria, Itziar Mujika, Delia Lauroba y Tere Verdes, hermanas y viudas de gudaris. Desde el anonimato, sostuvieron un “servicio” que permitió hacer llegar datos para asistir a los encarcelados, al tiempo que mantenían la apariencia de vidas corrientes.

La historia también gira alrededor del enfrentamiento entre Pedro Urraca, un agente franquista en Francia que vigilaba a los españoles refugiados en la capital francesa y más tarde sería conocido por capturar a Lluís Companys, y el lehendakari en el exilio José Antonio Agirre.

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El relato se estructura en torno a un misterio sin resolver: quién dejó abandonados los documentos que comprometieron a la red y si se trató de un error o de una traición. Tras Las madres no, adaptada por Mar Coll en la película Salve María, Katixa Agirre, aborda la memoria histórica en clave femenina.

‘Una familia moderna’, de Julia Navarro

'Una familia moderna', de Julia Navarro (Plaza & Janés)

La autora de ‘betsellers’ regresa tras varios años de silencio con una novela explora la incomunicación entre generaciones, los cambios en los modelos familiares y el envejecimiento en una sociedad enfocada en la juventud y la imagen.

La trama sigue a Martha y Thomas, junto a su hija Felicitas y su nieta Penny. Martha, ‘exbailarina’ internacional, y Thomas, filósofo de renombre, representan una generación que observa con desconcierto un mundo transformado. Felicitas dirige un canal digital y cría sola a Penny, una adolescente que desafía las normas familiares y sociales.

La novela se encarga de mostrar cómo los desacuerdos y las dificultades para comunicarse afectan la vida familiar. Navarro aborda también la soledad y los miedos asociados al paso del tiempo, especialmente a través de Martha, quien teme perder visibilidad social a medida que envejece. La obra conecta el envejecimiento personal con la presión social por la apariencia y la juventud.

‘Todos duermen’, de Rosa Ribas

'Todos duermen', de Rosa Ribas (Tusquets)

La autora especializada en novela negra e intriga psicológica nos adentra en el mundo de Ana, una joven que, tras quedar huérfana, vive recluida en la planta superior de la casa familiar bajo el cuidado de su hermana mayor, Elisa, y de su abuela.

El relato sitúa como eje el accidente en el que sus padres murieron al caer con su coche por un acantilado, un hecho que vuelve cada mes con episodios de ansiedad. Ana también padece agorafobia, lo que le impide salir a la calle y profundiza su aislamiento.

A medida que avanza la historia, la protagonista empezará a percibir aspectos inesperados de lo ocurrido, que la obligará a enfrentar aquello que evita reconocer.

‘Todos mis pecados y la mitad de mi dolor’, de Elena Medel

'Todos mis pecados y la mitad de mi dolor', de Elena Medel (Seix Barral)

Tras su aclamado debut en prosa con Las maravillas, la escritora indaga en la influencia de la herencia, el peso de la autoridad y las consecuencias personales del poder, destacando el impacto de la jubilación del protagonista en la estructura familiar y académica.

La novela narra la vida de don Jesús Guzmán Espinosa, un catedrático de literatura romántica inglesa que enfrenta su retiro y la pérdida de control sobre el ambiente universitario que dominó durante décadas. El relato se centra en la transición de poder dentro de la universidad y en el efecto que tiene sobre quienes lo rodean, en especial su hijo Chus, escritor que busca distanciarse de la figura paterna, y Estefanía, una estudiante talentosa de origen humilde. La historia muestra cómo las relaciones personales y las jerarquías se tensan al máximo en el contexto de una inminente sucesión académica.

El libro explora temas como la ambición, el poder y la pertenencia de clase, enmarcados en una sociedad universitaria en decadencia.

‘Un día en la vida de Clarita’, de Rosa Montero

'Una día en la vida de Clarita', de Rosa Montero (Alfaguara)

Esta es una historia centrada en Clarita, una empleada de banco que enfrenta su último día antes de la jubilación y ve su rutina alterada por un suceso inesperado.

La protagonista lleva 30 años trabajando, aferrada a una precisión casi invisible en un entorno donde “cada gesto está previsto de antemano”. Solitaria y acostumbrada a “ocupar poco espacio”, llega a esa jornada sin imaginar una etapa nueva, sino “un vacío difícil de nombrar”.

La trama sitúa el punto de giro en esa despedida que debía discurrir entre “adioses desganados”, “humillaciones constantes” y la inercia de “una oficina implacable”. Forzada a reaccionar, Clarita se aparta del papel que otros le han asignado y que ella misma aceptó durante demasiado tiempo.

En pocas horas, emerge en ella “una inteligencia, un deseo, la rabia, un atisbo de libertad”. La periodista y escritora Rosa Montero cuenta una historia de reafirmación y transformación con humor e intriga, atravesada por la idea de que todo final es un principio.

‘Tío grande’, de Jacobo Bergareche

'Tío grande', de Jacobo Bergareche (Libros del Asteroide)

El escritor Jacobo Bergareche, tras el éxito de Los días perfectos y de su ensayo Amistad, publica el libro Tío grande, un relato que nace del intercambio de historias con Amadou durante un torneo de mus que el autor organiza cada año en memoria de su hermano Roque, asesinado en África. La conversación empezó cuando Bergareche intentó negociar con el joven, encargado del local, una hora de cierre más tarde.

Amadou le contó que con 12 años huyó de su casa en Guinea-Conakri con cinco amigos para intentar llegar a Europa. El trayecto duró cuatro años y, según el relato, solo dos de ellos lo lograron.

Ese encuentro empujó a Bergareche a viajar con Amadou hasta la aldea de la que partió y a interesarse por las circunstancias de migrantes que, según plantea el libro, suelen permanecer invisibles. En la obra, la historia de Roque se entrelaza con la de Amadou y con recuerdos del propio autor, con el foco puesto en el duelo, la pérdida y los vínculos que surgen a partir de ese dolor.

‘Cara de nube’, de Julen Azcona

'Cara de nube', de Julen Azcona (Blackie Books)

La historia se sitúa en un caserío del País Vasco, con un acantilado cercano y una casa que cruje por las olas, en un reencuentro marcado por la amistad. Markel recibe una beca artística de un año con todos los gastos pagados para vivir en una casa solariega aislada en el norte de España, donde convoca a tres amigos de la infancia para sacar adelante un proyecto en el que “nadie confía”.

El plan es poner en marcha una obra titulada Cara de nube, un nombre que ninguno ha pronunciado en años y que arrastra un secreto: “Cara de nube es un secreto y los secretos deben permanecer ocultos”. Una ‘nouvelle’ que presenta ese pasado como “un lugar inhóspito, salvaje” y advierte que buscar en él “puede cambiarlo todo”. Del autor de Lodo y La última sauna del mundo.

‘Bajo el cielo infernal’, de Alicia Giménez Barlett

'Bajo el cielo infernal', de Alicia Giménez Barlett (Destino)

El gran regreso de Alicia Giménez Barlett y de Petra Delicado. En esta ocasión, el cuerpo de un jesuita aparece asesinado en La Mina, uno de los barrios más conflictivos de Barcelona, y el caso quedó en manos de la inspectora Petra Delicado y el subinspector Fermín Garzón. El primer avance clave de la pesquisa llega con la autopsia: el sacerdote era alcohólico, un dato que los investigadores consideran inesperado e inquietante, ya que la víctima trabajaba en la rehabilitación moral de jóvenes con problemas. Las primeras sospechas se centraron en algunos de los muchachos que frecuentaban el centro parroquial.

La investigación pronto se internará en un terreno de contradicciones, con pistas que abrirán interrogantes cada vez más difíciles de resolver. En paralelo, Delicado atraviesa un momento personal devastador por la reciente muerte de su marido, mientras Garzón intentaba sostenerla como amigo y compañero para enfrentar un caso arduo y angustioso. Recordemos que Giménez Barlett fue pionera en nuestro país en aportar la perspectiva femenina dentro del género policíaco gracias al personaje de Petra, que apareció por primera vez en 1996.