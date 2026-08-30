España Cultura

Nepal afirma haber encontrado a los tres españoles desaparecidos tras la riada y estar en contacto con ellos

A lo largo del fin de semana, las autoridades de la región han logrado localizar a los tres ciudadanos, mientras Albares asegura mantener “plenamente movilizada” la acción diplomática

Agentes de la Policía de China trabajan en labores de rescate cerca del puerto de Gyirong, en la región del Tíbet. (Reuters)
Agentes de la Policía de China trabajan en labores de rescate cerca del puerto de Gyirong, en la región del Tíbet. (Reuters)
Guardar

La Junta de Turismo de Nepal ha confirmado este domingo que los tres españoles que permanecían desaparecidos tras la riada del pasado miércoles en el distrito de Rasuwa han sido localizados y están en contacto con las autoridades.

El proceso de encontrar a estos tres ciudadanos de España se ha producido de forma escalonada a lo largo del fin de semana. El viernes se localizó al primero de los tres compatriotas; el sábado, a un segundo. Este domingo, la actualización de la tarde del organismo turístico nepalí ha incluido a los tres españoles en la lista de “localizados y en contacto”, junto a un ciudadano belga y otro estadounidense.

PUBLICIDAD

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, mantiene “plenamente movilizadas” a las legaciones diplomáticas en la región. Durante la tarde del sábado, fuentes de su ministerio todavía apuntaban que dos compatriotas seguían en paradero desconocido.

Zona afectada por la gran riada de Rasuwa. (Europa Press)
Zona afectada por la gran riada de Rasuwa. (Europa Press)

Un desastre con casi 3.000 desaparecidos y más de 750 muertos

La gran riada de Rasuwa, desencadenada por el colapso de una gran masa de hielo en un glaciar nepalí, ha arrasado poblaciones e infraestructuras a lo largo del río Bhote Koshi y el condado de Gyirong, en el Tíbet. El balance de víctimas mortales asciende, por el momento, a 750 muertos (734 en Nepal y 16 en el lado chino), si bien hay casi 3.000 personas todavía en paradero desconocido entre ambos territorios.

PUBLICIDAD

De ese total de desaparecidos, 591 son extranjeros, según el último recuento de la Junta de Turismo nepalí. Las autoridades de Nepal y China los contabilizan de forma separada al no disponer de un mecanismo transfronterizo unificado. Con todo, más de 4.400 personas han sido puestas a salvo desde el inicio de las operaciones, entre ellas 184 turistas extranjeros. La destrucción de puentes y carreteras ha dificultado los accesos desde el primer momento, y las labores de búsqueda se vieron interrumpidas temporalmente por la lluvia y la niebla.

Los equipos sobre el terreno se enfrentan ahora al endurecimiento del lodo. Uno de los focos más urgentes es el rescate de más de 100 trabajadores atrapados en los túneles de la central hidroeléctrica Trishuli 3A, donde el ejército nepalí emplea equipos de perforación.

Las autoridades de Nepal han situado en 626 los muertos por la grave riada registrada el miércoles tras la crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con la región autónoma china de Tíbet, al otro lado de la frontera. Por otro lado, las autoridades de Nepal han anunciado este sábado que están en contacto con un segundo ciudadano español al que se daba por desaparecido tras la devastadora riada. (Fuente: CCTV / Policía de Nepal)

Todos los ojos puestos en la zona del desastre

Nepal ha declarado la zona en estado de desastre durante tres meses y mantiene desplegados entre 10.000 y 15.000 efectivos. El Gobierno nepalí ha pedido ayuda internacional urgente en materia forense y técnica para gestionar el colapso de las morgues. Los expertos han descartado el riesgo de una nueva rotura repentina de la represa natural formada por el desprendimiento de lodo y rocas: el agua circula ya de forma fluida, aunque la vigilancia sobre la zona continúa.

Desde el plano internacional, la ONU ha liberado 1,7 millones de euros en ayuda de urgencia y la OMS se ha movilizado para alertar de que 10.000 familias se encuentran en necesidad urgente. Por su parte, organismos como la OIM y Save the Children se han sumado a la asistencia enviada por Estados Unidos e India. El primer ministro chino, Li Qiang, también se ha desplazado al Tíbet enviado por el presidente Xi Jinping.

Temas Relacionados

SucesosNepalDesaparecidosÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Adiós a una de las mejores sagas de aventuras de Netflix: ganó más de 2.000 millones de dólares en todo el mundo y muy pronto estrenará su última parte en cines

Dwayne Johnson y Jack Black encabezaron el reparto de la secuela de una de las películas de aventuras más recordadas de los 90

Adiós a una de las mejores sagas de aventuras de Netflix: ganó más de 2.000 millones de dólares en todo el mundo y muy pronto estrenará su última parte en cines

Cicerón, filósofo romano: “La gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás”

El famoso orador y cónsul pronunció esta frase al defender en un juicio a un amigo que años antes lo había ayudado durante su exilio de Roma

Cicerón, filósofo romano: “La gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás”

30 años de Caribe Mix, los discos que definieron la España de la ‘canción del verano’, una historia de música, amenazas y un secuestro: “El país ya no pudo vivir sin los éxitos latinos”

El cofundador del recopilatorio, Ricardo Campoy, y las voces detrás de éxitos como ‘El tiburón’, ‘Mayonesa’ y ‘La canción del velero’ reconstruyen cómo se fabricaba la banda sonora del verano antes de internet

30 años de Caribe Mix, los discos que definieron la España de la ‘canción del verano’, una historia de música, amenazas y un secuestro: “El país ya no pudo vivir sin los éxitos latinos”

"Tener un hijo aparece en la lista de proyectos junto a viajar a la India o comprar un coche": Santiago Gerchunoff explica cómo los niños se convirtieron en cosas

El filósofo argentino radicado en Madrid acaba de publicar un ensayo sobre la crianza contemporánea, la obsesión por optimizar a los hijos y la transformación de la infancia en objeto de metas personales. ¿Todo chico pasado fue mejor?

"Tener un hijo aparece en la lista de proyectos junto a viajar a la India o comprar un coche": Santiago Gerchunoff explica cómo los niños se convirtieron en cosas

Roberta Recchia, escritora: “A veces nos llenamos la boca hablando de perdonar, pero el verdadero perdón es algo íntimo que nos pertenece a todos”

Tras convertirse en un fenómeno editorial en Italia, Roberta Recchia llega a España con Yo que te he querido tanto, una novela sobre “el dolor de quien se encuentra en el lado equivocado”

Roberta Recchia, escritora: “A veces nos llenamos la boca hablando de perdonar, pero el verdadero perdón es algo íntimo que nos pertenece a todos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

La justicia rechaza el asilo a un colombiano que afirmó ser perseguido por su activismo político contra el expresidente Iván Duque

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,8% en contra frente al 47,2% a favor

Los últimos carlistas buscan su lugar en la España actual casi dos siglos después de las guerras que dieron origen al movimiento: “Mil veces derrotados y nunca vencidos”

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

ECONOMÍA

Botellas y latas costarán al menos 10 céntimos más desde noviembre: una cantidad que podrás recuperar si devuelves el envase

Botellas y latas costarán al menos 10 céntimos más desde noviembre: una cantidad que podrás recuperar si devuelves el envase

La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra

El diésel tendrá desde el martes cuatro veces más rebaja fiscal que la gasolina

La justicia le deniega a un mozo de almacén la incapacidad permanente total porque puede realizar trabajos sedentarios, pese a que tiene una rodilla destrozada

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

DEPORTES

Julián Álvarez está de vuelta en los entrenamientos: a dos días del cierre del mercado, asume su realidad con el Atlético de Madrid

Julián Álvarez está de vuelta en los entrenamientos: a dos días del cierre del mercado, asume su realidad con el Atlético de Madrid

El entrenador de Makhachev aleja el posible combate contra Ilia Topuria: “Su derrota ha cambiado el rumbo de esa pelea”

El estado de Pogacar tras su dura caída: clavícula rota y adiós a la Vuelta a España

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis