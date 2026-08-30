Mueren una niña de 9 años y una mujer de 32 tras un incendio en un bar en Teruel

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial. (Guardia Civil)

Guardar

Dos personas han fallecido este domingo en el incendio de un restaurante en Cedrillas, una localidad de la provincia de Teruel, tras un incendio en el que la rápida propagación del fuego desde el local hasta el edificio completo. Las víctimas son una mujer de 32 años y una niña de 9. Una tercera persona fue evacuada de la primera planta del inmueble por una posible intoxicación.

El 112 recibió un aviso a las 17.30 horas del incidente. El fuego se originó en el bar y ganó potencia al extenderse al resto del edificio, aunque los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel lograron controlarlo y lo declararon extinguido dos horas después, a las 19.30 horas. El operativo de extinción incluyó cuatro bomberos, dos oficiales, el jefe de guardia, un vehículo autoescala con conductor y el apoyo del voluntario de Alcalá de la Selva.

PUBLICIDAD

El fuego en El Saler ha obligado a la evacuación del pueblo y los campings cercanos y ha afectado ya a más de 31 hectáreas del pulmón verde de Valencia

El dispositivo de emergencias se completó con cuatro patrullas de la Guardia Civil, un helicóptero medicalizado y distintos servicios sanitarios, según ha informado la Comandancia de Teruel. En un primer momento, la prioridad fue atender a las personas afectadas por el incendio. La Unidad de Policía Judicial de esa misma Comandancia ha asumido la investigación desde el lugar de los hechos para determinar las causas del siniestro.

Noticia en ampliación