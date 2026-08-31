¿Cómo han cambiado nuestras cocinas? De estancia aislada y funcional a espacio social que podría llegar a desaparecer

Una mujer en su cocina en la década de 1980. (Fortepan/Wikimedia Commons)

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Corazón del hogar, estancia desterrada para el servicio, cárcel para amas de casa, espacio de socialización familiar... Las cocinas son mucho más que simples lugares para cocinar. Son auténticos termómetros sociales, símbolos que nos permiten conocer a una sociedad y entender cómo cada generación se relaciona con la gastronomía. En un siglo XXI en el que el ‘chup chup’ de un buen puchero es casi una reliquia, y en el que los precocinados ganan hueco a pasos agigantados, son muchos los que, directamente, pronostican la desaparición de esta estancia de la casa.

“Cada vez la cocina tiene menos importancia en los hogares y a mitad del siglo XXI puede que no existan”, pronosticaba Juan Roig, presidente de Mercadona, en la presentación de cuentas del año 2024. Un mal augurio que se entiende mejor si comprendemos las cifras que este supermercado amasa gracias a los precocinados, una de las grandes apuestas de esta empresa en su nuevo modelo de negocio.

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Sobre esta predicción, que más bien parece una amenaza, los expertos no terminan de coincidir. “En el corto o medio plazo, en España no [ocurrirá], tampoco en Europa”, afirma el antropólogo de la alimentación de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) Xavier Medina en una entrevista con EFE. No obstante, reconoce que Estados Unidos es bastante diferente y ya se da el caso de que en las nuevas viviendas solo hay una columna con los electrodomésticos más habituales para “ahorrar espacio”, una situación que se extiende incluso a los restaurantes que solo emplatan y sirven menús que no cocinan.

Cómo han cambiado las cocinas

Los niños, el perro, el gato, la abuela, la señora de la casa... Todos en la cocina. Durante siglos, ese cuarto con humo y olor a guiso fue el único lugar templado del hogar, el único lugar donde sucedía la vida. En la vivienda burguesa, las cocinas eran un cuarto apartado, con puerta de servicio, porque los humos, los olores y el calor del horno molestaban; incluso se decía que dañaban ‘la blancura del cutis’. En la vivienda obrera, en cambio, era el único ambiente templado, y por eso se convertía en el centro de la vida familiar.

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A la izquierda, la cocina de Frankfurt, un diseño de 1926 creado por la arquitecta austriaca Margarete Schütte-Lihotzky; a la derecha, una cocina actual. (Montaje Infobae)

Desde mediados del siglo XIX hasta comienzos del XX, la cocina cambió, convirtiéndose en todo un laboratorio de innovación. Y las mujeres fueron quienes propiciaron el cambio. Fueron pioneras las norteamericanas Catharine Beecher, Christine Frederick y Lillian Gilbreth, que aplicaron criterios de eficiencia y economía de esfuerzos al trabajo doméstico, tomando como modelo la organización científica del trabajo industrial.

En 1869, Beecher y su hermana Harriet Beecher Stowe publicaron The American Woman’s Home, donde planificaron lo que llamaron “la cocina científica” y propusieron “la cocina modelo”, con áreas específicas para preparar y limpiar los alimentos, espacios ergonómicos y armarios empotrados para el almacenamiento. De esos planteamientos nació la base de la cocina moderna.

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Propuesta de diseño de un banco de cocina de Catherine Beecher para almacenaje, preparación y limpieza (1869)

El siglo XX y el movimiento moderno en arquitectura, con figuras como Le Corbusier y Frank Lloyd Wright, colocaron la cocina en un lugar central dentro del diseño del hogar. Nació así el concepto de “cocina funcional”, orientado a optimizar cada rincón del espacio y apostar al 100% por la funcionalidad.

En España, la Transición y su contexto marcaron un cambio dentro de los hogares. “En los pisos de los 60 o los 70, la cocina pasa a ser la habitación más pequeña de la casa, la más apartada”, contaba la periodista y cocinera Berta Álcarez Acal, autora del libro ‘Recetas de la Transición’, en una entrevista con Infobae. “La mujer se ve sola haciendo la comida mientras los demás, toda su familia, están en un cuarto de estar viendo la tele”. Los electrodomésticos le ayudan a salir de ahí cuanto antes.

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“Se populariza la olla exprés, que, aunque ya existía anteriormente, es en esos años cuando empieza a tener ya muchísima más relevancia”. Lo mismo sucede con el lavavajillas, la vitrocerámica (más fácil de limpiar que sus antecesoras) o el microondas. “Todo eso es de ayuda para que las mujeres estén menos tiempo en la cocina”.

En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york o el menú del día hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas.

Hoy en día, la idea de la cocina escondida contrasta con las nuevas tendencias del diseño, como las cocinas americanas o cocinas abiertas. Si durante décadas la moda fue ocultar la cocina tras una puerta, la arquitectura contemporánea apuesta por lo contrario: integrarla en la zona de día para que quien cocina no quede aislado del resto de la familia.

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La transformación no es solo estética. Si la cocina familiar de antaño giraba en torno al cocinado, el almacenamiento y la conservación, hoy la cocina contemporánea es un espacio multifuncional donde hacer una pechuga a la plancha o calentar una pizza en el horno al mismo tiempo que socializamos o descansamos.

Más que una desaparición, un cambio en el diseño

Conocer el pasado reciente de esta estancia de la casa nos hace pensar en su futuro. La profecía de Juan Roig pareció algo aventurada en un primer vistazo, pero comienza a parecer más plausible si echamos un vistazo a los datos. Actualmente, el 98% de los hogares ya consume algún plato preparado fuera de casa, según los datos de la consultora Worldpanel by Numerator. Las ventas de este tipo de productos se han disparado hasta representar el 22% del total de la compra para el consumo fuera de casa, mientras también se hace más común incluirlos en la cesta destinada al hogar.

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¿Significa esto que dejaremos de encender los fogones por completo? “Nos lo están poniendo muy fácil, nos ahorran tiempo y dinero”, subraya el antropólogo de la alimentación Xavier Medina, quien sostiene que, si bien es cierto que suben los porcentajes de precocinados que “facilitan la vida”, también hay campañas públicas en favor del producto fresco y la elaboración. “Eso, aunque sea a regañadientes, nos obliga a cocinar al menos una vez a la semana”.

Sección de Listo para Comer del supermercado de Mercadona en Ponteareas, Pontevedra. (Mercadona)

Frente a estos pronósticos, algunos datos nos permiten confiar en que nos encontramos ante una transformación y no una completa desaparición. El último informe de la Asociación de Mobiliario de Cocina (AMC) revela que la fabricación de equipamiento para estos espacios domésticos ha crecido el 3,36 % en 2025. Los edificios de nueva construcción no renuncian a ella: en las reformas, mejorarla es la gran apuesta, eso sí, cada vez más abierta para compartir espacios.

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María Lozano, docente en Diseño de Interiores del IED Madrid, tampoco cree que las cocinas vayan a desaparecer. “Van a seguir evolucionando, igual que lo han hecho en las últimas décadas”, aseguraba en declaraciones a EFE. Para Lozano, fundadora y directora creativa del estudio TheDreamLab, reducir ese espacio únicamente a cocinar es simplificar mucho su papel en el hogar, donde ha pasado de ser un ámbito cerrado a convertirse de nuevo en el corazón de una casa.

La conciliación y los horarios de trabajo fuera del hogar hacen que las viviendas sean hoy espacios más flexibles y multifuncionales; no son solo el lugar donde se preparan los alimentos, sino un espacio abierto, integrado en la zona de día. La gastronomía sigue teniendo un importante componente “emocional y de ocio”. “Cocinar ya no siempre responde a una necesidad, sino al placer de compartir y dedicar tiempo a quienes nos rodean. Esa dimensión social y afectiva también forma parte de lo que representa”, subraya Lozano.

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Algo en lo que coincide Félix Bernad, presidente de AMC, que incide en que, cuando se mejora una cocina, se está apostando por una estancia “más cómoda, ordenada, duradera y mejor preparada para acompañar la vida diaria”.