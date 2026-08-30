El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

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El Gobierno aprobará este martes un plan de emergencia para Ceuta dotado con 165 millones de euros. Según ha adelantado una información de El País y han confirmado a EFE fuentes gubernamentales, se trata de una intervención pensada para reactivar la economía local y apuntalar los servicios públicos tras la entrada masiva de inmigrantes registrada los pasados 30 y 31 de julio, mientras se prepara además la ampliación del plan de desarrollo socioeconómico que ya había movilizado otros 180 millones.

El paquete que irá al Consejo de Ministros incluye una inyección directa de 80 millones de euros en los próximos cuatro meses, 35 millones en ayudas a pymes y autónomos, 15 millones para comercio y turismo y otros 15 millones para reforzar educación, sanidad y justicia en la ciudad autónoma.

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La medida tiene un carácter distinto al plan de recuperación a medio plazo —que ya ha movilizado 180 millones de euros— anunciado esta semana por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya que estos 165 millones responden a la urgencia inmediata. En este paquete, 80 millones se inyectarán directamente en la economía local en los próximos cuatro meses, mientras otros 70 millones están preparados para ejecutarse en 2027.

Crédito extraordinario de de 25 millones de euros para la atención de menores

Al margen de este plan, el pasado jueves el Gobierno y las comunidades autónomas pactaron en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia un crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta. Se trata de una línea separada del paquete que aprobará el Consejo de Ministros.

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También la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció este viernes una ampliación de hasta 44,5 millones de euros para reforzar la atención humanitaria en la ciudad autónoma. Esa partida se suma al resto de mecanismos activados por el Ejecutivo para responder a la situación abierta este verano.

Igualmente, la ministra socialista añadió que su departamento estaba trabajando para que los costes derivados de esta situación puedan ser financiados también mediante los mecanismos extraordinarios de ayuda de la Unión Europea, en particular a través de las ayudas financieras de emergencia vinculadas a migración y asilo.

Noticia con información de agencias