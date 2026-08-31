La carrera de Diana de Gales que rompió el protocolo por una razón: hacer feliz al príncipe Harry

La princesa Diana, corriendo en la Escuela Wetherby en 1991. (Shutterstock)

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Hay imágenes de la princesa Diana que han quedado asociadas para siempre con su manera de entender la maternidad. Fotografías en las que aparece jugando con sus hijos, acompañándolos al colegio o compartiendo con ellos planes cotidianos que, para otros miembros de la familia real británica, podían resultar poco habituales. Entre todas ellas hay una especialmente llamativa: la de Lady Di corriendo descalza por el césped durante una jornada deportiva escolar.

El episodio ocurrió en 1991, cuando el príncipe Harry estudiaba en la escuela Wetherby de Londres. Como cada año, el centro celebraba su tradicional Día del Deporte, una jornada en la que los alumnos participaban en distintas pruebas y en la que también había espacio para una competición mucho más desenfadada: una carrera protagonizada por sus madres.

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Diana había acudido al colegio para acompañar a sus hijos, como hacía habitualmente. Sin embargo, aquel día terminó convirtiéndose también en una de las participantes. El detonante fue precisamente Harry. El pequeño no había conseguido imponerse en una de las pruebas, una carrera de sacos, y su madre quiso convertir aquel momento de decepción en una oportunidad para divertirse juntos.

La princesa Diana y el príncipe Harry, entrando en la Escuela Wetherby en 1991. (Shutterstock)

Cuando llegó el turno de la carrera de las madres, Diana no dudó en participar. Su vestuario, sin embargo, no estaba precisamente pensado para una competición deportiva. La princesa llevaba una falda plisada y zapatos, por lo que tuvo que improvisar antes de colocarse en la línea de salida. Se quitó el calzado, dejó atrás cualquier preocupación por su aspecto y se preparó para correr como una madre más.

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Las fotografías tomadas aquel día muestran a una Diana completamente concentrada, con los brazos en movimiento y una gran sonrisa mientras intenta alcanzar la meta. A su lado corrían otras madres del colegio, igualmente decididas a ganar. Durante unos segundos, el título de princesa de Gales pareció desaparecer: allí solo estaba una madre participando en una actividad escolar.

Una carrera sin corona ni protocolo

Diana no consiguió hacerse con la victoria. Terminó aproximadamente un segundo después de la ganadora, pero el resultado parecía ser lo de menos. Al cruzar la meta, la princesa rompió a reír mientras recuperaba el aliento y compartió la alegría del momento con las demás participantes.

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Aquella no era, además, su primera experiencia en este tipo de celebraciones. Ya había participado en jornadas deportivas escolares anteriores, en 1989 y 1990, demostrando que su implicación en la vida académica de Guillermo y Harry iba mucho más allá de las apariciones oficiales.

La actitud de Diana contrastaba con la imagen tradicional de la monarquía británica. La princesa había decidido que, durante unos minutos, las normas de etiqueta podían quedar en segundo plano si eso significaba compartir una experiencia con sus hijos.

El príncipe Harry y la princesa Diana. (Sunday Times/Shutterstock)

Una madre que quiso darles una infancia normal

La carrera es solo uno de los muchos episodios que reflejan la particular forma en la que Diana ejerció su maternidad. La princesa procuró que Guillermo y Harry disfrutaran de experiencias lo más parecidas posibles a las de otros niños de su edad.

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Con ellos acudía al cine, organizaba excursiones, disfrutaba de jornadas en la nieve o compartía actividades al aire libre. También intentaba incorporar a sus hijos a determinados viajes oficiales siempre que las circunstancias lo permitían, alejándose de algunas de las costumbres más rígidas de la institución.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

Guillermo y Harry han recordado en diferentes ocasiones la intensidad de los abrazos de su madre y la sensación de protección que les transmitía. Para ellos, Diana no era únicamente una figura pública sometida constantemente a la atención de los medios, sino, ante todo, su madre.

Por eso, aquella carrera de 1991 ha terminado adquiriendo un significado mucho mayor que el de una simple anécdota escolar. Las fotografías de Diana corriendo descalza representan una de las facetas que más contribuyeron a construir su imagen pública: la de una princesa capaz de apartar durante unos instantes el protocolo para compartir con sus hijos una experiencia tan sencilla como una carrera sobre el césped.

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