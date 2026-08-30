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Adiós a una de las mejores sagas de aventuras de Netflix: ganó más de 2.000 millones de dólares en todo el mundo y muy pronto estrenará su última parte en cines

Dwayne Johnson y Jack Black encabezaron el reparto de la secuela de una de las películas de aventuras más recordadas de los 90

Imagen de 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla'
Imagen de 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla'.
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El cine de aventuras ha vivido varias épocas doradas a lo largo de la historia del cine. A partir de 1930, proliferaron las primeras películas de piratas, caballeros y travesías exóticas, como Robin de los bosques o El capitán Blood. Estos títulos servirían en la década de los 80 como abono para héroes que quizá nos suenen más: Indiana Jones, Conan el bárbaro o La princesa prometida; y también en los 2000, donde Piratas del Caribe o La Momia marcarían a generaciones de niños (y no tan niños) hechizados por las peripecias que veían en las pantallas.

Otra de las películas herederas de ese espíritu aventurero fue Jumanji, la película protagonizada por Robin Williams que, tras su estreno en 1995, se convirtió en otro título de culto dentro del género. Tras el enorme éxito comercial de esta producción (logró más de 260 millones de recaudación), la productora quiso hacer una continuación, pero la idea no avanzó debido a que no lograron dar con una historia que convenciera del todo. Con todo, a partir de 2010 se retomó la idea para reiniciar una franquicia que, pese a no poder contar con el carismático actor (fallecido en 2014), tuvo en 2017 una secuela que superó con creces el éxito de su predecesora.

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Estamos hablando de Jumanji: Bienvenidos a la jungla. Fue una película con un reparto completamente renovado, en el que destacaban Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan y Nick Jonas y que se sitúa varios años después de los eventos de la primera entrega. Con una versión mucho más moderna del juego inmersivo, la nueva producción supuso una oportunidad de descubrir un universo que muchos fans habían creído ya terminado. Al mismo tiempo, también sirvió de digno homenaje al legado de Robin Williams, incluyendo incluso una escena donde los protagonistas encuentran la cabaña en la selva donde vivió el primer protagonista de la saga, con su nombre grabado en la madera.

De izquierda a derecha: Kevin Hart, Dwayne Johnson, Karen Gillan y Jack Black en 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla'.
De izquierda a derecha: Kevin Hart, Dwayne Johnson, Karen Gillan y Jack Black en 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla'. (Sony Pictures)

Una de las sagas de aventuras más taquilleras de la historia

Jumanji: Bienvenidos a la jungla fue un éxito rotundo e inesperado, convirtiéndose en uno de los mayores fenómenos de taquilla de su año. Recaudó más de 962 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto moderado de unos 90 millones, lo que tiene un mérito enorme si se tiene en cuenta que coincidió en cines con otros títulos como Star Wars: Los últimos Jedi. El gran acierto fue cambiar el juego de mesa clásico por un videojuego retro. Esto permitió jugar con las mecánicas del medio: vidas limitadas, fortalezas, debilidades y, sobre todo, la dinámica de los avatares de los adolescentes protagonistas, muchas veces opuestos a sus personalidades reales.

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Dos años después, llegaría una secuela directa: Jumanji: Siguiente nivel, que contó con el mismo elenco principal y el mismo director. La película, con un presupuesto mucho más elevado y con escenarios y secuencias mucho más espectaculares, repitió el éxito comercial de la segunda parte y elevó la recaudación total de la saga por encima de los 2.000 millones de dólares. Estas cifras la convierten en una de las sagas de aventuras y acción más taquilleras de todos los tiempos, a la altura de otros universos como los de Jurassic World o Avatar.

Tráiler oficial de la película 'Jumanji: Mundo abierto' dirigida por Jake Kasdan.

Actualmente, tanto la película original de Jumanji como sus secuelas Jumanji: Bienvenidos a la jungla y Jumanji: Siguiente nivel se encuentran en Netflix. Sin embargo, a partir del próximo 1 de septiembre dejarán de poder encontrarse en el catálogo de la plataforma, por lo que estamos en los últimos días en que se pueden ver. Su adiós llega a pocos meses de que se estrene la cuarta película de la franquicia: Jumanji: Mundo abierto. Este nuevo título llegará en diciembre de este 2026 y contará una vez más con el reparto principal, planteado como la gran conclusión de este segundo ciclo de la saga.

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