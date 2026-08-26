Qué es el síndrome de la desconexión en vacaciones: estas son las claves para disfrutar cuando tienes días libres

Una persona frustrada y un teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El verano es para muchas personas una de las épocas más esperadas del año. Después de meses de trabajo, madrugones y responsabilidades, llegan las vacaciones y con ellas las ganas de descansar, viajar, pasar tiempo con amigos o simplemente disfrutar de unos días sin horarios.

Sin embargo, no todo el mundo consigue aprovechar este periodo de la misma manera. Mientras algunos desconectan prácticamente desde el primer día, a otros les cuesta dejar atrás las obligaciones y preocupaciones de los meses anteriores.

Aunque este tipo de personas estén lejos de la oficina y tengan varios días por delante para descansar, siguen pensando en tareas pendientes, revisando el correo electrónico o sintiendo que deberían estar haciendo algo productivo.

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Esta dificultad para desconectar mentalmente del trabajo puede hacer que las vacaciones no se disfruten plenamente. El cuerpo deja atrás la rutina, pero la mente puede tardar algo más en hacerlo. Es en este contexto cuando se habla del síndrome de la desconexión en vacaciones.

Por qué cuesta tanto desconectar durante las vacaciones

Durante el año, el cerebro se acostumbra a funcionar siguiendo unas determinadas rutinas y obligaciones. Pasar de un ritmo marcado por horarios, reuniones y tareas pendientes a disponer de mucho tiempo libre supone un cambio importante que no siempre se produce de manera inmediata.

De hecho, los primeros días de vacaciones pueden resultar extraños para quienes están acostumbrados a mantenerse ocupados constantemente. Al no tener que responder a las mismas responsabilidades, pueden aparecer sensaciones de inquietud, aburrimiento o incluso culpa por descansar. En lugar de disfrutar del tiempo libre, la persona puede sentir que debería aprovecharlo para hacer otras cosas.

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A esto se suma que las preocupaciones laborales no desaparecen automáticamente. Si durante los meses anteriores se ha mantenido un nivel elevado de estrés, es posible que los pensamientos relacionados con el trabajo continúen apareciendo incluso durante el descanso.

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Cómo disfrutar realmente de las vacaciones

Para conseguir que las vacaciones cumplan su función, es importante permitirnos descansar sin sentir que estamos perdiendo el tiempo. No es necesario llenar cada día de planes ni aprovechar todas las horas disponibles para hacer actividades.

También podemos reservar momentos para no hacer nada, dormir más, leer, pasear o simplemente disfrutar de aquello que durante el resto del año tenemos menos tiempo para hacer. Si es posible, conviene evitar consultar constantemente el correo electrónico o los mensajes relacionados con las obligaciones laborales. Para conseguirlo, apagar el móvil y desconectar digitalmente puede ser clave.

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También podemos aprovechar estos días para recuperar actividades que disfrutamos pero que habíamos dejado en segundo plano por la falta de tiempo. Pasar tiempo con familiares y amigos, practicar algún deporte o conocer lugares nuevos son algunas opciones, aunque no existe una única manera de disfrutar de las vacaciones.

Lo más importante es no convertir el descanso en otra obligación. Si intentamos que cada día sea perfecto o productivo, podemos terminar generándonos una presión innecesaria. Las vacaciones también consisten en reducir el ritmo y permitirnos disfrutar sin tener que cumplir objetivos constantemente.