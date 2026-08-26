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Si te ha gustado ‘Sterling Point’ no puedes perderte la nueva película de romance juvenil de Prime Video: basada en un éxito de la autora de ‘After’ pero sin amor tóxico

Maia Reficco y Fernando Lindez protagonizan esta historia de amor rodada en Mallorca

Sunrise: El Último Amanecer (Captura de tráiler oficial)
Sunrise: El Último Amanecer (Captura de tráiler oficial)
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Prime Video ha encontrado en el público juvenil su nueva gallina de los huevos de oro. Nueva serie o película que estrena, nueva ficción de moda que alcanza a todo el globo terráqueo. De la saga Culpables, protagonizada por Nicole Wallace y Gabriel Guevara a El verano en el que me enamoré pasando por Off Campus o más recientemente, Sterling Point, ahora llega una nueva cinta que vuelve apostar por el romance juvenil y protagonistas cuyo viaje se centra en el coming of age.

Este miércoles 26 de agosto ha llegado a la plataforma Sunrise: El último amanecer, adaptación de la novela homónima de Anna Todd publicada el año pasado. La escritora estadounidense saltó a la fama gracias a After, la saga superventas publicada en 2014 que empezó en internet como un fanfic del cantante Harry Styles cuando todavía estaba en One Direction. Sin embargo, en esta ocasión la autora cambia las relaciones tormentosas que hicieron famosa a su saga por un romance mucho más amable sobre disfrutar del amor y de la vida.

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La cinta sigue a Oriah ‘Ry’ Pera (Maia Reficco), una universitaria estadounidense de 22 años que convive con una enfermedad crónica y con una madre, Isolde (Eva Longoria), cuya preocupación por su salud ha terminado convirtiéndose en sobreprotección. Cuando ambas viajan a Mallorca por motivos laborales, Ry encuentra por primera vez la oportunidad de escapar de la burbuja en la que ha vivido.

Sunrise: El Último Amanecer presenta su adelanto.

En un acto de rebeldía, la joven decide ir solo a la playa. Allí conoce a Julián (Fernando Lindez), un joven mallorquín que poco a poco conseguirá sacar a Ry de su caparazón. Mientras tanto, florecerá algo más que una amistad a la par que se acerca el momento en el que ella tendrá que regresar a Estados Unidos.

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Dirigida por la actriz y directora Carlson Young, responsable de Upgrade: Primera clase, y cuenta con un guion de Anna Klassen. El reparto conformado por Refico, Longoria y Lindez lo completan el actor español Andrés Velencoso, Sabrina Bartlett y Chloé Sweetlove.

La película aprovecha además los paisajes de Mallorca, donde transcurre y fue rodada la historia, para construir ese paréntesis veraniego antes del inevitable regreso de Ry a Estados Unidos. Con 1 hora y 46 minutos de duración, Sunrise: El último amanecer ya está disponible en Prime Video.

Quién es quién en ‘Sunrise: el último amancer’

Maia Reficco (Boston, 2000) es una actriz y cantante argentinoestadounidense que creció en Argentina y comenzó a hacerse conocida gracias a Nickelodeon. Su primer gran papel fue el de Kally Ponce, protagonista de la serie musical Kally’s Mashup, que la convirtió en un rostro popular entre el público adolescente latinoamericano. Después dio el salto a Estados Unidos con Pequeñas mentirosas: Pecado Original y su continuación, Pequeñas mentirosas: Escuela de verano, donde interpretó a Noa Olivar. Su carrera también ha pasado por el cine —apareció en Do Revenge (Revancha ya), One Fast Move y protagonizó La Dolce Villa— y por Broadway, donde debutó interpretando a Eurídice en el musical Hadestown.

Sunrise: El Último Amanecer (Captura de tráiler oficial)
Sunrise: El Último Amanecer (Captura de tráiler oficial)

A su lado está Fernando Lindez (Madrid, 2000), actor y modelo español que comenzó su carrera casi por casualidad después de que un scouter lo descubriera a través de una fotografía en Instagram cuando tenía 17 años. Poco después debutó como actor dando vida a Alejandro en Skam España, antes de participar en Escándalo, relato de una obsesión y alcanzar proyección internacional como Joel en las temporadas séptima y octava de Élite. Paralelamente, ha desarrollado una importante carrera como modelo y ha trabajado para firmas como Prada, Louis Vuitton y Versace.

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