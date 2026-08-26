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La canción que unió a Julio Iglesias y Dolly Parton hace 32 años y que el español recuerda tras su muerte: “Qué privilegio tan grande tuve”

La reina del country fallecida este martes y el cantante español unieron sus voces hace más de tres décadas en una versión de una balada de Diana Ross

Dolly Parton y Julio Iglesias en 1994.
Dolly Parton y Julio Iglesias en 1994.
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La reina del country, Dolly Parton, falleció este martes a los 80 años a causa de un cáncer. Cantante, compositora, actriz, filántropa, productora y escritora, su vida y obra dieron tanto de sí que no hubo etiqueta que se le resistiera. Pese a que debutó en 1959 con su primer single, Puppy Love, alcanzó la fama en la década de los setenta con canciones como Jolene o I Will Always Love You, esta última convertida en un fenómeno mundial casi dos décadas después gracias a la versión de Whitney Houston para la banda sonora de El guardaespaldas.

En sus más de seis décadas de carrera, la artista hizo del country su casa, pero no se le resistió género. Cantó junto a artistas de generaciones y estilos tan distintos como Kenny Rogers, Linda Ronstadt, Emmylou Harris, Gloria Estefan, Queen Latifah o Miley Cyrus. Y siguió haciéndolo hasta sus últimos años. En 2025 colaboró con Sabrina Carpenter en una nueva versión de Please Please Please y, entre sus trabajos más recientes, figura Son of Jolene, grabada junto a la cantante estadounidense de country Belles y concebida como una continuación de uno de los grandes clásicos de Parton.

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Dolly Parton
(AP/John Russell)

Pero entre las numerosas colaboraciones que dejó a también figura una con nombre español. En 1994, Dolly Parton unió su voz a la de Julio Iglesias en When You Tell Me That You Love Me, una balada que Diana Ross había publicado originalmente tres años antes y que el cantante español recuperó para Crazy, su primer álbum íntegramente en inglés y donde también colaboró con artistas como Sting o Art Garfunkel.

Su colaboración con Julio Iglesias

Iglesias ya dejó entonces constancia de la admiración que sentía por la estadounidense. Durante la promoción del disco en España, en mayo de 1994, habló en la Cadena SER sobre las colaboraciones del álbum, donde definió a Parton como una “artista descomunal”. El español afrontaba entonces uno de los retos más ambiciosos de su carrera y reconocía que conseguir entrar en las listas estadounidenses sería prácticamente “un milagro”.

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Por entonces, Parton ya lleva dos décadas triunfando en la música y en la interpretación -hizo su debut como actriz en 1980 con la cinta Cómo eliminar a su jefe, junto con Jane Fonda y Lily Tomlin-, mientras que Iglesias buscaba abrirse camino en Estados Unidos.

Brian Seaver, sobrino de Dolly Parton, fue el encargado de compartir la noticia de la muerte de la leyenda del country.

When You Tell Me That You Love Me terminó publicándose como single en 1994. La crítica internacional alabó el tema, pero con matices.

“El éxito de Diana Ross de 1991 cuenta con una fiel versión a cargo de Iglesias y Parton. Aunque ambos artistas aportan por separado un encanto atractivo a la canción, sus voces a menudo suenan tristemente descoordinadas durante el estribillo”, escribió la revista Billboard en su número del 4 de marzo de 1995. “Sin embargo, la espectacular producción de David Foster y Albert Hammond convierte el tema en un firme candidato a sonar en la radio de música adult contemporary, con un arreglo que está salpicado de cuerdas orquestales y una batería atronadora”, añadieron.

Más de tres décadas después, Iglesias ha recordado aquella colaboración al despedirse públicamente de Parton. “Te has ido lejos, como todos nos iremos. Pero tu alma se ha quedado entre todas nuestras almas”, ha comenzado escribiendo el artista en su cuenta de Instagram. “Yo, personalmente, tuve la gran suerte de cantar contigo. ¡Qué privilegio tan grande tuve! Nos veremos otra vez. Descansa en paz.“

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