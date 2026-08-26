El “síndrome del impostor” en el día a día: por qué afecta más a las personas brillantes y cómo aprender a desactivarlo

Niña junto a su madre. (Magnific)

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En determinados momentos de la vida, es habitual que aparezcan dudas sobre nuestras capacidades, especialmente cuando una persona se enfrenta a nuevos retos o tiene que demostrar lo que sabe. A pesar de conseguir buenos resultados, algunas personas pueden sentir que no están a la altura o que sus logros se deben más a la suerte que a su propio esfuerzo.

Esta sensación puede aparecer en diferentes ámbitos del día a día, desde el entorno laboral o académico hasta las relaciones personales. Incluso después de recibir halagos o conseguir un objetivo, es posible que persista. A esta situación se la conoce como síndrome del impostor, un fenómeno psicológico que no nos permite apreciar nuestros logros.

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Aunque puede afectar a personas con perfiles muy diferentes, el síndrome del impostor suele relacionarse con quienes tienen un alto nivel de preparación, han obtenido buenos resultados o destacan en aquello que hacen.

Por qué afecta más a las personas brillantes

Esto puede parecer contradictorio, pero precisamente sus propias capacidades pueden hacer que se planteen objetivos muy exigentes y tengan dificultades para valorar de forma objetiva sus logros. Cuando una persona está acostumbrada a obtener buenos resultados, un pequeño error puede adquirir una importancia mucho mayor de la que realmente tiene.

En lugar de interpretar ese fallo como una parte normal del aprendizaje, puede utilizarlo como una prueba de que no es tan competente como los demás creen. Al mismo tiempo, los éxitos pueden atribuirse a factores externos, como la suerte, el momento adecuado o la ayuda de otras personas.

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También influyen las comparaciones constantes. Las personas brillantes suelen ser conscientes de todo aquello que todavía no dominan y se fijan más en las capacidades de quienes tienen alrededor que en las propias.

De esta forma, cuanto más saben, más conscientes son de todo lo que desconocen, lo que puede alimentar la sensación de no estar suficientemente preparados. Por ello, tener buenos resultados no siempre significa sentirse seguro de uno mismo. En algunos casos, ocurre precisamente lo contrario.

Cómo aprender a desactivar el síndrome del impostor

Para reducir el impacto de esta dinámica, uno de los primeros pasos consiste en identificar los pensamientos negativos y cuestionarnos si realmente se corresponden con los hechos. Cuando pensamos que no somos capaces de hacer algo, puede ser útil detenernos y preguntarnos qué evidencias tenemos para llegar a esa conclusión.

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¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

La terapia cognitivo-conductual trabaja precisamente sobre este tipo de patrones, ayudando a reconocer pensamientos poco útiles y sustituirlos por interpretaciones más ajustadas a los hechos objetivos.

También puede ser útil reconocer nuestros logros y evitar atribuir automáticamente los buenos resultados a la suerte. Apuntar los objetivos logrados, las felicitaciones recibidas o las situaciones en las que hemos demostrado una determinada capacidad permite disponer de evidencias concretas cuando aparecen las dudas.

Otro recurso es hablar de estas sensaciones con otras personas. Compartirlas con compañeros, amigos, familiares o profesionales puede ayudarnos a comprobar que no somos los únicos que las experimentamos y a obtener una perspectiva diferente.

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La evidencia apunta, además, a que el apoyo de familiares y las intervenciones grupales pueden ser útiles para abordar este fenómeno. Si estas dudas son persistentes y afectan al bienestar o al trabajo, es importante abordar estas dudas con un psicólogo