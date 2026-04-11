Un nuevo estudio vincula el origen de Cristóbal Colón con la nobleza gallega

El origen y los antepasados de Cristóbal Colón. (Montaje Infobae)

El enigma del origen de Cristóbal Colón vuelve a situar a Galicia en el centro del debate histórico internacional. Un reciente estudio genético aporta una nueva dimensión al asunto: analiza el ADN de los descendientes del navegante enterrados en Gelves, Sevilla, y concluye que su linaje comparte una arquitectura genética compatible con la nobleza gallega de Sotomayor y la casa de Zúñiga, en Navarra. El trabajo, aunque pendiente de revisión por pares, introduce un giro en una de las discusiones más persistentes de Europa y ofrece argumentos biológicos que refuerzan la llamada hipótesis gallega sobre el origen de Colón.

Durante siglos, la pregunta sobre dónde nació el almirante ha enfrentado a investigadores y países. La investigación se centra en la cripta de Santa María de Gracia en Gelves. Allí se documentaron los restos de 12 individuos, de los que siete fueron analizados genéticamente. Los resultados identifican a varios miembros de la línea de descendencia colombina, como Jorge Alberto de Portugal, III conde de Gelves; Álvaro Jacinto Colón de Portugal; y Pedro Manuel Colón de Portugal y de la Cueva.

El análisis combina técnicas de antropología física, datación por carbono 14, análisis de isótopos, escaneado 3D, huella química de los huesos y secuenciación masiva de ADN. Esta aproximación multidisciplinaria permitió reconstruir la genealogía de los descendientes de Colón hasta 16 generaciones atrás, identificando nexos biológicos inesperados que vinculan al linaje con la nobleza gallega.

La clave genética y el papel de los Sotomayor

El hallazgo central del estudio radica en la detección de una señal genética compartida entre Jorge Alberto de Portugal y María de Castro Girón de Portugal, ambos enterrados en la cripta de Gelves. Al analizar la genealogía, los investigadores encontraron que la relación genética solo puede explicarse si se incorpora al árbol familiar la casa de Sotomayor y, en paralelo, la de Zúñiga.

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Pedro Álvarez de Sotomayor emerge en el estudio como el punto de convergencia necesario para que la covarianza genética observada tenga sentido. Los investigadores realizaron una simulación llamada virtual knock-out: al eliminar a Sotomayor del árbol genealógico, la relación genética desaparece. Esto refuerza la hipótesis de que la rama gallega constituye el puente genético que conecta a los descendientes de Colón con la nobleza de Galicia.

Este resultado no implica que el propio Colón naciera en Galicia, pero sí desplaza el eje del debate desde relatos nacionales hacia un terreno más científico, donde la hipótesis gallega se apoya en pruebas biológicas y no solo en tradiciones o conjeturas literarias. Los autores subrayan que el estudio trabaja a partir de descendientes documentados y no del ADN directo del navegante, por lo que el origen exacto de Colón sigue sin respuesta definitiva. Sin embargo, la posibilidad de un linaje gallego adquiere mayor solidez.

Impacto en el debate histórico y contexto reciente

El resurgimiento de la hipótesis gallega se produce en un momento en que el interés por el origen de Colón ha vuelto a ganar visibilidad. En 2023, la Asociación Cristóbal Colón Galego impulsó el reportaje «Os camiños de Colón», en el que ya se planteaba la búsqueda de un ancestro gallego con carga genética comparable a la de Colón, más allá de la identificación tradicional con Pedro Madruga. Este nuevo estudio refuerza la idea de que la relación entre la familia Sotomayor y el linaje colombino es más compleja y significativa de lo que se creía.

El debate sobre el origen de Cristóbal Colón. (Wikipedia)

El trabajo no necesita equiparar a Colón y Pedro Madruga, como defendía parte del debate popular en Pontevedra, sino que propone una tesis más estructurada: la pertenencia del almirante a una constelación familiar donde la casa Sotomayor es determinante. Este enfoque desplaza la atención de la biografía individual al análisis de parentesco y contribuye a una visión más matizada de los orígenes del navegante.

La controversia, no obstante, sigue abierta. Mientras algunos investigadores gallegos piden apoyo para profundizar en esta línea, otras investigaciones, como la dirigida por José Antonio Lorente desde la Universidad de Granada, han descartado el origen gallego y señalado la posibilidad de un origen judío sefardí para Colón. Así, el debate se mantiene vivo, alimentado ahora por las aportaciones de la genética y la reconstrucción genealógica de los descendientes de uno de los personajes más estudiados de la historia europea.