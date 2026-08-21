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La película española basada en hechos reales número uno en Netflix: la historia de unos amigos que murieron practicando deportes extremos

‘La fiera’ se basa en la vida de Manuel Chana, Álvaro Bultó, Darío Barrio, Carlos Suárez y el único superviviente de la pandilla, Armando del Rey, aficionados al salto BASE

Tráiler de 'La fiera', la película basada en la historia real de los saltadores BASE.
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En su paso por cines no fue especialmente bien, ya que solo recaudó 891.000 euros en la taquilla. Sin embargo, ahora La fiera, la película española dirigida por Salvador Calvo, parece que tiene una nueva vida en Netflix, donde se ha situado en el podio desde su incorporación al catálogo.

La película reconstruye la historia real de cinco amigos unidos por el salto BASE y el vuelo con traje de alas, un grupo marcado por cuatro muertes en apenas unos años y del que solo sigue con vida Armando del Rey.

El filme parte de una pandilla de deportistas extremos que acumuló miles de saltos y que acabó rota por una cadena de accidentes: Manuel Chana murió en 2010, Álvaro Bultó en 2013, Darío Barrio en 2014 y Carlos Suárez hace poco más de un año, mientras preparaba tomas previas de la propia película. El único superviviente del grupo es Del Rey, que en 2026 cumple 56 años y asegura haber saltado más de 3.000 veces.

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Miguel Ángel Silvestre interpreta al cocinero Darío Barrio en 'La fiera'
Miguel Ángel Silvestre interpreta al cocinero Darío Barrio en 'La fiera'

La cinta, estrenada en cines el 6 de febrero, está protagonizada por Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau, Miguel Ángel Silvestre, José Manuel Poga y David Marcé. El relato se centra en una amistad nacida a mediados de los años 90 alrededor de los deportes extremos, hasta que el grupo encontró en el wingfly su forma más arriesgada de volar.

Una historia de amistad y riesgo

El salto BASE toma su nombre de building, antenna, span y earth: edificio, antena, viaducto y tierra. En esa modalidad, los deportistas se lanzan desde un punto fijo y abren el paracaídas en la parte final del descenso; con el traje de alas pueden planear a 250 km/h.

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Los cinco hombres cuya trayectoria inspira la película eran el alpinista Carlos Suárez, el aventurero Álvaro Bultó, el chef Darío Barrio, el hostelero Manuel Chana y el campeón del mundo de saltos de BMX Armando del Rey. Este último ha dicho que en la película hay “mucha historia real y poca ficción”.

Miguel Bernardeau en 'La fiera'
Miguel Bernardeau en 'La fiera'

La primera tragedia llegó en 2010. Chana murió con 45 años después de que su paracaídas se abriera mal tras un salto desde una avioneta en el aeropuerto de Lillo, en Toledo.

Tres años después falleció Álvaro Bultó, presentador, empresario y aventurero, mientras practicaba wingfly en los Alpes suizos. Las alas de su traje no se abrieron.

En 2014 murió Darío Barrio durante un homenaje a Bultó. Participaba en un salto BASE desde el castillo de Segura de la Sierra, en el Festival Internacional del Aire El Yelmo, en Jaén, y tampoco se le abrió el paracaídas.

Aquellas tres muertes en cuatro años dejaron en estado de shock a Suárez y Del Rey, que optaron durante un tiempo por apartarse del salto BASE y de otros deportes extremos y se volcaron entonces en actividades menos peligrosas como el surf, el alpinismo o la escalada.

El último golpe llegó cuando Carlos Suárez, de 52 años, murió en el aeródromo de La Villa de Don Fadrique, también en Toledo, tras fallar su paracaídas en un salto desde un globo aerostático. Estaba rodando tomas previas para La fiera junto a otras cuatro personas, entre ellas Del Rey, que aterrizaron sin problema.

Un rodaje marcado por la tragedia

No se abrió ninguno de los dos paracaídas de Suárez y aquella muerte dejó el rodaje en suspenso durante semanas. Salvador Calvo ha explicado al diario que el equipo tenía claro que la continuación de la película dependía de la decisión de Miriam, la pareja de Suárez: “Teníamos muy claro que si Miriam no quería que siguiéramos no lo haríamos”.

Imagen de 'La fiera'
Imagen de 'La fiera'

Calvo ha explicado que la película adopta el recurso del falso documental y que no busca juzgar a quienes practican deportes de riesgo. El director sostiene que el filme plantea la libertad personal de hacer con la propia vida lo que cada uno decide, dejando al espectador ante el dilema de hasta dónde llega esa libertad cuando las decisiones afectan a parejas, padres e hijos.

La película presenta el salto BASE como una experiencia a la vez fascinante y angustiosa, y sitúa en las montañas, los vuelos y los saltos imposibles el escenario de una forma de vivir marcada por el riesgo. Por eso, como comentábamos, una de las claves del filme es no juzgar a sus protagonistas y mostrar sus miedos, sus motivaciones y sus distintas maneras de entender la existencia.

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