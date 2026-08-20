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La agencia de control antidrogas se suma a la investigación por la muerte de Hayden Panettiere: pasará de ser un caso local a federal

La DEA se ha sumado a las pesquisas por el fallecimiento de la actriz de 36 años mientras que todavía no se han aclarado las causas de lo ocurrido

Hayden Panettiere durante el estreno de 'Scream 6' REUTERS/Caitlin Ochs/Foto de archivo
Hayden Panettiere durante el estreno de 'Scream 6' REUTERS/Caitlin Ochs/Foto de archivo
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La DEA (la Administración de Control de Drogas) se ha incorporado a la investigación por la muerte de Hayden Panettiere, fallecida el domingo en Greenville a los 36 años, un caso en el que por ahora no se ha determinado la causa oficial y que ha pasado a coordinarse entre autoridades locales y federales mientras se revisan las circunstancias de su muerte.

La Policía de Greenville ha precisado que agentes del departamento y personal de emergencias médicas acudieron a las 13:50, hora local, a un aviso por una mujer inconsciente. A su llegada, los socorristas le prestaron asistencia, pero la actriz fue declarada muerta en el lugar, sin que la pesquisa preliminar detectara signos de violencia ni circunstancias sospechosas.

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Según ABC News, la agencia antidroga de Estados Unidos se ha sumado a las pesquisas. TMZ, ha señalado que la DEA participa en un trabajo conjunto con el Departamento de Policía de Greenville y la oficina local del forense.

La investigación ya estaba en marcha a nivel local. De acuerdo con el comunicado policial, la llamada al 911 la realizó una persona conocida de la actriz, y el caso quedó bajo investigación conjunta del departamento policial y la Oficina del Forense del Condado de Greenville.

Qué se sabe de la investigación

La entrada de la Drug Enforcement Administration añade una dimensión federal a una investigación que, por el momento, no ha derivado en una causa de muerte confirmada. Panettiere abordó de forma extensa sus problemas de adicción al alcohol y las drogas en sus memorias de 2026, This Is Me: A Reckoning.

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This Is Me: A Reckoning - Hayden Panettiere
Las memorias de Hayden Panettiere: 'This Is Me: A Reckoning' (Grand Central Publishing)

La publicación de ese libro se produjo en mayo de este año. En esa obra, la actriz relató su trayectoria como estrella infantil y sus batallas personales con la adicción y la depresión posparto.

En una entrevista con Us Magazine publicada también en mayo, Panettiere habló de la decisión de ceder la custodia de su hija Kaya a su ‘expareja’, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, de 50 años. “Fue una pesadilla en vida y me sentí tan fuera de control”, dijo entonces.

En esa misma conversación sostuvo que la decisión respondió a la necesidad de priorizar el bienestar de su hija, hoy de 11 años. Sobre Klitschko, afirmó: “Wlad es un padre extraordinario, y sé que hizo lo que consideró mejor para nuestra hija”.

Wladimir Klitschko y Hayden Panettiere
La actriz y el exboxeador mantuvieron una relación de casi una década antes de separarse definitivamente en 2018 (Redes sociales/AP PHOTO)

La muerte de la intérprete también ha reactivado el foco sobre el coste de la fama precoz. En un ensayo publicado en Elle, la actriz Christy Carlson Romano comparó el trauma de los intérpretes infantiles con la encefalopatía traumática crónica como marco de comprensión, no como diagnóstico médico.

De estrella infantil a figura reconocible de la televisión

Panettiere nació el 21 de agosto de 1989 en Palisades, en el estado de Nueva York, hija de la actriz y productora Lesley R. Vogel y de Alan Lee “Skip” Panettiere, capitán retirado del Cuerpo de Bomberos de Nueva York. Su primer trabajo ante las cámaras llegó con 11 meses, en un anuncio de Playskool.

Su carrera temprana incluyó papeles en One Life to Live, Guiding Light y Malcolm in the Middle. En cine ganó notoriedad con Titanes, hicieron historia en 2000, un trabajo que ella misma definió en 2023 ante Entertainment Tonight como su experiencia de rodaje favorita.

Hayden Panettiere en "Héroes"
Hayden Panettiere en la serie 'Héroes' (NBC)

El salto a la fama internacional llegó en 2006 con Héroes, la serie de NBC en la que interpretó a Claire Bennet durante cuatro temporadas. Aquel papel le valió nominaciones a los Teen Choice Awards y un segundo premio Young Artist.

Entre 2012 y 2018 encarnó a Juliette Barnes en Nashville, de ABC, un personaje cuya trama incluía depresión posparto y alcoholismo. Por ese trabajo recibió nominaciones a los Globos de Oro, los Critics Choice Television Awards y los People’s Choice Awards.

Su filmografía sumó además títulos como La noche de su vida en 2009, Scream 4 en 2011, Amanda Knox ese mismo año y Scream 6 en 2023. En una entrevista con The Hollywood Reporter a raíz de sus memorias, explicó su criterio al escribir sobre terceros: “Fui ferozmente protectora de las personas en mi escritura”, y añadió: “Tuve que hablar mi verdad, y es solo mía”.

La actriz participó en una campaña de PETA contra el cautiverio de cetáceos en parques marinos. La organización publicó el video de forma póstuma como homenaje

Tras conocerse su fallecimiento, llegaron mensajes de homenaje desde distintos puntos de Hollywood. Jack Coleman, que interpretó a su padre en Héroes, escribió en Instagram: “Estoy destrozado. No podía ni empezar a poner mis pensamientos en palabras hasta ahora, y serán inadecuadas”.

El actor recordó el inicio de su relación profesional hace 20 años, durante el piloto de la serie. “He querido a Hayden desde el primer día del piloto de Héroes, hace 20 años, cuando se presentó gritándome ‘papá’ y echándome los brazos al cuello”, escribió.

Hayden Panettiere
Una foto de archivo de Hayden Panittiere (REUTERS)

El representante de la actriz confirmó su muerte en un comunicado que incluía un mensaje de su padre. “Con profundo dolor compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz extraordinaria y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”.

La familia pidió privacidad mientras procesa la pérdida. Panettiere ya había sufrido otra tragedia familiar reciente: su hermano menor, Jansen Panettiere, murió en febrero de 2023 a los 28 años por complicaciones en la válvula aórtica.

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