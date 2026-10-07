El bonito motivo por el que Sandra Barneda no ha podido presentar ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’: “Jorge me ha hecho un favor y me ha cambiado el día”

Sandra Barneda en 'Supervivientes: Tierra de Nadie' (MEDIASET ESPAÑA).

Guardar

Sandra Barneda está a punto de vivir uno de los momentos más importantes de su vida. La presentadora se dará el ‘sí, quiero’ este sábado 10 de octubre con Pascalle Paerel, su pareja desde hace cuatro años, y la celebración ha provocado incluso un pequeño cambio en la programación de Supervivientes: Tierra de Nadie. Para que pueda disfrutar de su boda y de las horas posteriores junto a su ya esposa, Jorge Javier Vázquez y ella han decidido intercambiarse sus galas esta semana.

Así, Barneda se ha puesto este martes al frente de la noche de Supervivientes: All Stars en lugar de Jorge Javier. Y será él quien tome el relevo el próximo domingo 11 de octubre y presente Conexión Honduras. Un intercambio puntual que responde exclusivamente a la agenda personal de la comunicadora y que no supone ningún cambio definitivo en el reparto de presentadores del reality.

PUBLICIDAD

La propia Sandra explicaba el motivo nada más comenzar la gala. “Jorge me ha hecho un favor y me ha cambiado el día”, ha contado ante los concursantes. Poco después, desvelaba la razón de este gesto: “El sábado me caso y el domingo no puedo estar aquí”. Desde Honduras, los supervivientes han celebrado la noticia mientras la presentadora agradecía públicamente a su compañero que le permitiera modificar su calendario.

Una boda preparada en tiempo récord

La boda de Sandra Barneda y Pascalle Paerel llega después de un compromiso anunciado durante el verano. La pareja ha optado por no prolongar demasiado los preparativos y celebrará el enlace apenas cuatro meses después de la pedida. La propia presentadora ha reconocido que organizar una boda en tan poco tiempo está siendo intenso, aunque considera que la alternativa habría sido todavía más agotadora. “No quiero estar un año y medio pensando en una boda. Es un estrés tremendo, una obsesión”, explicó.

PUBLICIDAD

Barneda tampoco esperaba descubrir tantos detalles detrás de una celebración de este tipo. “Como yo no me he casado nunca, alucino con todas las cosas en las que se tienen que pensar”, confesó. Para poder llegar a tiempo con todos los preparativos, la pareja ha contado con la ayuda de una wedding planner, que se ha encargado de coordinar buena parte de la organización.

España, el escenario elegido para el ‘sí, quiero’

Aunque Sandra y Pascalle han mantenido en secreto buena parte de los detalles, sí han confirmado que la boda tendrá lugar en España y junto al mar. La presentadora ha descartado Madrid y Barcelona como escenarios del enlace, aunque no ha querido revelar públicamente la ubicación exacta.

PUBLICIDAD

La elección tiene también un componente especial para la pareja. Pascalle es neerlandesa y ambas han construido durante los últimos años una vida a caballo entre España y Países Bajos. De hecho, Barneda ha explicado que su futura esposa aceptó celebrar la boda en España con una condición: que el tiempo acompañara durante el gran día. La celebración reunirá a familiares y amigos de ambas y tendrá también un marcado carácter internacional. “Vamos a traer a muchos holandeses, vamos a tener gastronomía española”, adelantó la presentadora.