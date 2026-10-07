Santi Acosta vuelve a estar soltero tras poner fin a su relación con la periodista María Ruiz

Santi Acosta en una imagen de archivo. (Mediaset España)

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Santi Acosta vuelve a estar soltero. El presentador, uno de los rostros más conocidos de la televisión en España y actualmente al frente de ¡De viernes! junto a Beatriz Archidona, ha puesto fin a su relación con la periodista María Ruiz. Según ha adelantado Informalia, la pareja habría decidido tomar caminos separados después de más de un año y medio de noviazgo. Una historia que siempre han llevado con bastante discreción y que, con el paso del tiempo, llegó a dar un paso importante: comenzar una vida juntos bajo el mismo techo.

El romance nació en un entorno que ambos conocían bien: los pasillos de Telemadrid. Santi Acosta y María Ruiz coincidieron durante su etapa en Ruta 179, el programa dedicado a recorrer diferentes municipios de la Comunidad de Madrid. Allí comenzó una relación que, en un primer momento, se mantuvo completamente al margen de la atención pública. Lo que empezó como una buena sintonía entre compañeros terminó convirtiéndose en algo más, aunque durante meses ninguno de los dos quiso poner su vida sentimental en el escaparate.

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De hecho, aunque la relación habría comenzado en 2024, no fue hasta septiembre de 2025 cuando trascendió públicamente que estaban juntos. Para entonces llevaban ya más de un año compartiendo esta historia lejos de las cámaras. Después llegó otro paso importante en su relación: decidieron irse a vivir juntos. Ahora, sin embargo, esa etapa ha llegado a su fin.

La periodista María Ruiz en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @yosoymariaruiz)

Una ruptura que llega en plena etapa televisiva

Ni Santi Acosta ni María Ruiz han explicado públicamente los motivos de la ruptura. La separación se produce mientras ambos continúan vinculados al mundo de la televisión, aunque en proyectos diferentes. Él atraviesa una etapa especialmente visible gracias a ¡De viernes!, el espacio de Telecinco que presenta junto a Beatriz Archidona y que le ha vuelto a situar en primera línea de la crónica social.

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María Ruiz también ha continuado desarrollando su carrera delante de las cámaras. La periodista formó parte del equipo de El tiempo justo, el programa presentado por Joaquín Prat, aunque posteriormente abandonó el espacio. Actualmente trabaja como reportera en laSexta, donde continúa ligada a la información televisiva y de actualidad.

La periodista María Ruiz en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @yosoymariaruiz)

Para Santi Acosta no es, además, el primer capítulo sentimental importante de su vida. El presentador ha estado casado en dos ocasiones y es padre de tres hijos. Su primer matrimonio fue con Isabel Martín Blázquez, hermana de la periodista Marisa Martín Blázquez y cuñada de Antonio Montero. La pareja terminó separándose y no tuvo descendencia.

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Tiempo después, Acosta volvió a pasar por el altar con Sandra Fernández, periodista que actualmente ocupa el cargo de directora de Comunicación de Mediaset España. Juntos tuvieron tres hijos y permanecieron casados cerca de 15 años. Aunque su matrimonio terminó, ambos han conseguido mantener una relación cercana y cordial, tanto en el terreno personal como en el profesional.

Su faceta más personal junto a sus hijos

Entre los tres hijos de Santi Acosta destaca Claudia, la mayor, que tiene 20 años y ha comenzado a construir su propio camino dentro del mundo de la televisión y la comunicación. La joven ha trabajado en la gestión de las redes sociales de programas como ¡De viernes! y también ha dado el salto al directo en ¡De lunes a viernes!.

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Santi Acosta, en la presentación de 'El precio de...'. (FesTVal)

La relación entre padre e hija es especialmente estrecha y ambos han hablado públicamente del cariño que se tienen. En 2024, el propio Santi Acosta explicaba a ¡HOLA! cómo compartían también una faceta profesional: “Nos queremos mucho. Me está ayudando a crear contenido para las redes sociales, un mundo que me cuesta un poco. Compartir tiempo con tus hijos es un regalo; para mí, es una de las cosas más importantes y bonitas de la vida”.

Claudia, por su parte, también ha definido con mucho cariño la relación con su padre: “Sí, mi padre es genial. Me lo paso muy bien con él, y me gusta acompañarlo a eventos y ayudarle en lo que pueda”.

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Mientras Santi Acosta continúa consolidado como uno de los rostros habituales de la televisión y María Ruiz sigue adelante con su trayectoria como reportera, ambos han decidido cerrar una historia que comenzó discretamente entre compañeros de profesión, creció lejos de los focos y llegó a convertirse en una convivencia. Ahora, cada uno emprende su camino por separado.