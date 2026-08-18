Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez blindan su matrimonio: firmaron la separación de bienes antes de casarse

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez posan para la tapa de Vogue frente a un mural que ilustra una esfera terrestre con figuras celestiales.

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La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez continúa dejando nuevos detalles tras el inesperado enlace celebrado en la intimidad de su residencia en Cascais. Lejos de la gran celebración que durante semanas muchos daban por hecha, la pareja optó por una ceremonia civil reducida, rodeada de sus hijos y de un pequeño grupo de personas de confianza. Ahora, el certificado matrimonial permite conocer una de las cuestiones más relevantes de su unión: el régimen económico que han elegido para su matrimonio.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Journal de Notícias, Ronaldo y Georgina acordaron mantener sus patrimonios separados. El pacto quedó formalizado el 10 de agosto, un día antes de la boda, ante notario en Lisboa. De esta manera, ambos conservan la titularidad de los bienes que ya poseían antes del enlace y de aquellos que incorporen a su patrimonio posteriormente.

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La decisión no implica que todo lo que compren durante su matrimonio tenga que pertenecer exclusivamente a uno de ellos. En caso de adquirir un inmueble, una inversión u otro bien conjuntamente, ambos pueden figurar como propietarios en función de la participación que corresponda. El acuerdo establece, en definitiva, una diferenciación clara entre los patrimonios personales de los dos.

La elección de este régimen económico se conoce pocos días después de una boda que también estuvo marcada por la discreción. La ceremonia tuvo lugar el 11 de agosto a las 13:30 horas, en la casa que la pareja posee en Cascais, según ha publicado Vogue, revista que ha tenido la exclusiva del enlace. La encargada de formalizar el matrimonio fue la registradora Maria Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira, que se desplazó desde Oporto para oficiar el enlace.

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La foto que confirmaría la boda secreta entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo (@cristiano, @feorginagio)

Los cinco hijos de la pareja estuvieron presentes en un momento que ambos quisieron plantear como una celebración familiar. Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda acompañaron a sus padres durante la ceremonia.

Junto a ellos estuvieron también algunos de los testigos elegidos por los recién casados. Entre ellos se encontraban Miguel Paixão, amigo de Cristiano Ronaldo desde su etapa en el Sporting de Portugal; Ivana Rodríguez, hermana de Georgina; y el joyero español José Rodríguez Sangil y su esposa, Mónica González Martínez.

El certificado matrimonial aporta además otro dato significativo: ninguno de los dos ha modificado su apellido tras contraer matrimonio. La documentación mantiene sus nombres tal y como los utilizaban antes del enlace.

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Cristiano y Georgina mantienen su residencia en Riad

El documento sitúa asimismo la residencia habitual de la pareja en Riad, Arabia Saudí, donde viven debido a la trayectoria profesional del futbolista en el Al-Nassr. Tras la boda, ambos regresaron rápidamente al país junto a sus hijos para continuar con su rutina.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez (IMAGEN DE ARCHIVO).

El enlace se produjo, además, exactamente un año después de que anunciasen públicamente su compromiso. La pareja ha querido convertir esa coincidencia en una celebración de carácter íntimo, muy alejada de las especulaciones que durante semanas apuntaron a una boda multitudinaria.

De hecho, la ausencia de buena parte de la familia Aveiro llamó especialmente la atención. Ni Dolores Aveiro ni los hermanos del futbolista estuvieron físicamente en Cascais durante la ceremonia. Sin embargo, las reacciones posteriores en redes sociales parecen descartar cualquier conflicto. Dolores y Katia Aveiro felicitaron públicamente a la pareja y reaccionaron con corazones a la fotografía con la que Cristiano y Georgina anunciaron su matrimonio.

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Una boda familiar frente a los rumores

La discreción del enlace también ha servido para desmontar buena parte de las expectativas que habían rodeado a la boda. Georgina había explicado que, pese a haber imaginado durante años una celebración espectacular, finalmente prefería algo mucho más sencillo: estar en casa con Cristiano y sus hijos.

La famosa pareja se casa después de 7 años de relación

La ceremonia se celebró en uno de los espacios cotidianos de la vivienda, precisamente para reforzar ese carácter familiar. Después del enlace civil, la pareja y sus hijos se desplazaron hasta Fátima, donde recibieron una bendición religiosa.

Mientras tanto, la boda ha provocado también alguna que otra polémica mediática. La presentadora Cristina Ferreira comentó en televisión la ausencia de la familia de Cristiano y especuló con que algunos de sus allegados podrían haber conocido la noticia prácticamente a última hora. El futbolista no tardó en responder a través de las redes sociales, asegurando irónicamente que aquel canal “sabe muy poco” sobre su vida privada.

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