España
Agregar Infobae enGoogle

José Andrés, chef: “El truco para preparar el chuletón perfecto es atemperar primero el interior y terminarlo después a fuego fuerte”

El cocinero asturiano señala el atemperado de la carne como el punto clave para conseguir un chuletón perfecto en casa

El truco de José Andrés para cocinar correctamente un chuletón en casa (Montaje Infobae)
El truco de José Andrés para cocinar correctamente un chuletón en casa (Montaje Infobae)
Guardar

España y Estados Unidos parecen habitar puntos contrarios del espectro gastronómico. A primera vista, es difícil encontrar similitudes entre dos tradiciones culinarias tan distintas, con dos despensas radicalmente diferentes y dos culturas casi opuestas. Sin embargo, hay un detalle que nos une: el chuletón.

El acto de cocinar una pieza de carne a la parrilla es un clásico en las barbacoas estadounidenses, pero también en los caseríos de zonas como el País Vasco. Allí, la carne se convierte casi en religión. Sobre esta intersección nos podría hablar en profundidad José Andrés, chef español nacido en Asturias y afincado en Estados Unidos desde hace ya más de dos décadas.

PUBLICIDAD

“Un buen filete puede convertir una velada normal en toda una celebración, y, por supuesto, acompañado de un buen vino”, asegura el cocinero en una de las publicaciones de su blog Longer Tables. “En el País Vasco, el ‘txuleton a la brasa’ es lo que es habitual encontrar en casa un fin de semana por la noche”, explica. En América, el ritual es similar, aunque la carne presenta algunas diferencias. “En Estados Unidos se puede encontrar un ribeye bien grueso, de al menos una pulgada y media… y aún mejor si es con hueso".

Chuletón a la parrilla (Adobe Stock)
Chuletón a la parrilla (Adobe Stock)

Sea cual sea la pieza elegida para la ocasión, o el punto del planeta en el que nos encontremos, saber preparar correctamente un chuletón se convierte casi en una obligación. “Sé que pueden ser caros, así que quizá una vez al año puedas darte el capricho de comprar un chuletón bien grueso”. Razón de más para escuchar los consejos del chef y no estropear uno de estos caprichos carnívoros. Así, José Andrés explica paso a paso su receta para preparar en casa el chuletón perfecto.

PUBLICIDAD

Cómo preparar un chuletón en casa, según José Andrés

Preparar un chuletón perfecto en casa, según la visión del chef, requiere de técnica y paciencia. Andrés explica en su blog que “el truco principal a la hora de cocinarlo es atemperarlo durante todo el proceso, lo que significa llevar todo el filete a una temperatura determinada, poco a poco, antes de terminarlo a fuego fuerte”.

El parrillero nos muestra sus secretos para conseguir una carne a la brasa perfecta en estos meses de verano

El método que recomienda el cocinero consiste en acercar la carne a las brasas sin exponerla directamente al calor intenso, permitiendo que alcance una temperatura interna de entre 38 y 43 ºC antes de pasar a la fase de sellado. Si en vez de la parrilla se opta por el horno, Andrés recomienda precalentarlo a 100-120 ºC y colocar el chuletón sobre una rejilla, permitiendo que los jugos caigan en una bandeja.

Para un corte de unos 3,8 cm de grosor, el tiempo estimado ronda los 25-40 minutos, aunque el chef recomienda no confiar únicamente en el reloj. La mejor manera de saber cuándo está lista es utilizar un termómetro de cocina, introduciéndolo por el lateral hasta el centro de la pieza.

Al alcanzar en el centro una temperatura de 43-46 ºC, llega el momento crucial: secar bien la superficie y terminar el chuletón a fuego muy alto, ya sea en parrilla, plancha o sartén de hierro. Solo se necesitan uno o dos minutos por cada cara para lograr esa costra dorada que nos avisa de que ha llegado el momento de sentarnos a disfrutar.

Temas Relacionados

José AndrésChef José AndrésTrucos de CocinaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez blindan su matrimonio: firmaron la separación de bienes antes de casarse

El ahora matrimonio decidió celebrar los 10 años desde que se conocieron con una boda íntima frente a sus hijos y cuatro testigos

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez blindan su matrimonio: firmaron la separación de bienes antes de casarse

La Aemet activa en Galicia el nivel rojo que implica “peligro extraordinario” ante el calor extremo con máximas de 40 grados

El aviso estará en en vigor desde las 13:00 horas hasta las 20:59 de este martes

La Aemet activa en Galicia el nivel rojo que implica “peligro extraordinario” ante el calor extremo con máximas de 40 grados

Renfe inicia la homologación de sus trenes en Portugal tras años atascada en la expansión a Francia

El operador prueba las series 106 y 107 de Talgo, compatibles con el ancho ibérico luso, mientras las trabas regulatorias bloquean su llegada a París

Renfe inicia la homologación de sus trenes en Portugal tras años atascada en la expansión a Francia

La revista ‘Foreign Policy’ sobre Ceuta: “España debería hacer lo correcto y devolver este territorio geopolíticamente insignificante a Marruecos”

El medio especializado estadounidense publica un artículo que considera que “España, poco a poco, y quizás incluso pronto, comprenderá la sensatez de abandonar su reivindicación territorial africana”

La revista ‘Foreign Policy’ sobre Ceuta: “España debería hacer lo correcto y devolver este territorio geopolíticamente insignificante a Marruecos”

La justicia avala el despido de una trabajadora de un supermercado por llevarse carne sin pagar valorada en 14 euros

La empleada sostuvo que la situación fue un descuido y negó cualquier intención de apropiación indebida, mientras que la empresa sostuvo que abusó de su confianza

La justicia avala el despido de una trabajadora de un supermercado por llevarse carne sin pagar valorada en 14 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La revista ‘Foreign Policy’ sobre Ceuta: “España debería hacer lo correcto y devolver este territorio geopolíticamente insignificante a Marruecos”

La revista ‘Foreign Policy’ sobre Ceuta: “España debería hacer lo correcto y devolver este territorio geopolíticamente insignificante a Marruecos”

La justicia avala el despido de una trabajadora de un supermercado por llevarse carne sin pagar valorada en 14 euros

Un nuevo terremoto de 4.7 en Granada y varias réplicas de hasta 4.2 ha dejado al menos tres heridos leves

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre los efectos de los baches en el coche: “Sufre con estas vibraciones y puede acabar dando averías”

130 militares, 11 vuelos y más de 2.000 civiles afganos evacuados: la misión de España de hace cinco años ante el regreso de los talibanes

ECONOMÍA

Renfe inicia la homologación de sus trenes en Portugal tras años atascada en la expansión a Francia

Renfe inicia la homologación de sus trenes en Portugal tras años atascada en la expansión a Francia

La reforma del Gobierno para repartir dinero entre las autonomías no gusta a los economistas: “Puede dejar al Estado en precario”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de agosto

El tiktoker Noel Horcajada cuenta su experiencia con un fondo buitre buscando un alquiler en Madrid: “Entrar en ese piso me habría costado 13.500 euros, pero no termina ahí”

El Gobierno anuncia la fecha para apuntarse a los viajes del Imserso: esta semana se enviarán las cartas que acreditan a los pensionistas para reservar

DEPORTES

Rodri aterriza en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje: “Es un sueño estar aquí”

Rodri aterriza en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje: “Es un sueño estar aquí”

Empieza el cambio generacional en el equipo español de la Copa Davis: Jódar, Landaluce y Mérida se apuntan a los clasificatorios

Los motivos detrás de los abucheos de los alemanes a Cucurella durante su primer partido con el Real Madrid ante el Schalke 04

Las claves sobre la participación de Carlos Alcaraz en el US Open tras cuatro meses alejado de las pistas

Rodri sigue generando ingresos en uno de sus exequipos 10 años después de su salida