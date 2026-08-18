Esto es lo que cuesta dormir con el ventilador puesto durante un mes

Un hombre yace en la cama con un ventilador encendido cerca, buscando alivio del calor durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En los meses de verano, mantener una vivienda lo suficientemente fresca para dormir durante la noche puede tener un impacto muy distinto en la factura eléctrica según el aparato utilizado. La temperatura exterior, el aislamiento de la casa, las horas de funcionamiento, la eficiencia de cada equipo o el precio de la luz son algunos de los factores que determinan el gasto final. Por eso, comparar el consumo de los sistemas de refrigeración permite hacerse una idea más precisa de cuánto supone cada hábito cotidiano.

El ventilador encendido toda la noche durante agosto cuesta apenas 2,25 euros al mes, según los cálculos de un experto de Pulso Solar, empresa especializada en instalación de placas solares.

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La cifra se obtiene a partir del cálculo con un ventilador medio, que consume alrededor de 60 vatios. Multiplicados por 8 horas de uso nocturno y por los 31 días de agosto, el resultado es 14,88 kilovatios hora al mes, unos 15 kilovatios hora redondeados.

Cuánto cuesta el ventilador frente al aire acondicionado

Con el precio de la luz en torno a los 15 céntimos por kilovatio hora, el coste mensual no llega a los 2,25 euros. Sin embargo, conviene tener en cuenta que se trata de una estimación y no de un importe fijo para todos los hogares. El gasto real dependerá de la potencia del ventilador, del número de horas que permanezca encendido y del precio que figure en el contrato eléctrico.

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La comparación con el aire acondicionado es donde el dato cobra peso real. Según el experto de Pulso Solar, un equipo de aire acondicionado puede superar los 100 euros al mes, una diferencia de más de 40 veces respecto al ventilador.

La diferencia de consumo entre ambos sistemas también ha sido señalada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que considera al ventilador una de las opciones más económicas para refrescar una vivienda. Según la organización, estos aparatos pueden consumir entre dos y tres veces menos energía que un sistema de aire acondicionado.

Por qué importa conocer el consumo real de cada aparato

Saber cuánto gasta cada electrodoméstico permite tomar decisiones de ahorro sin renunciar al confort. En el caso del ventilador, “por poco más de dos euros puedes dormir con el ventilador encendido todas las noches durante un mes completo”, señaló el especialista.

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Descubre por qué la percepción de la temperatura varía tanto de una persona a otra. La ciencia explica cómo factores como la genética, la grasa corporal y el estrés influyen en si eres más propenso a sentir frío o calor.

No obstante, el ventilador no reduce realmente la temperatura del aire de la habitación. Su efecto se debe al movimiento del aire sobre la piel, que facilita la evaporación del sudor y genera una mayor sensación de frescor. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) señala que este efecto puede proporcionar una sensación de descenso de la temperatura de entre 3 y 5 ºC, con un consumo eléctrico muy bajo.

Otros factores que influyen en la sensación de calor

Por eso, las condiciones de la vivienda también son importantes. Bajar persianas y toldos durante las horas de mayor insolación y ventilar por la noche o a primera hora de la mañana puede ayudar a reducir la acumulación de calor. El IDAE recomienda precisamente aprovechar las horas más frescas para renovar el aire y limitar la entrada de calor durante el día.

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Pulso Solar, dedicada a la instalación de energía solar fotovoltaica, divulga este tipo de comparativas para ilustrar cómo el conocimiento del consumo eléctrico es el primer paso antes de plantearse cualquier solución de autoconsumo. En un hogar que utiliza varios aparatos durante el verano, conocer la potencia y las horas reales de funcionamiento permite identificar qué usos tienen un mayor peso en la factura y cuáles apenas modifican el gasto mensual.