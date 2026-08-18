Un argentino que ha recorrido casi toda España se queda con este municipio cántabro como su lugar favorito: “De las vistas de ciudad más bellas que he visto”

Vista aérea de Castro Urdiales, Cantabria (Wikimedia Commons)

Guardar

Román Socias es un creador de contenido argentino que lleva ya un tiempo recorriendo España. Su objetivo es visitar las 50 provincias españolas y, de las 43 que ha visto ya, tiene claro cuál es su lugar favorito: el municipio de Castro Urdiales, en Cantabria.

Castro tiene por frontera norte el mar Cantábrico y al este limita con Euskadi. El municipio tiene 33.482 habitantes empadronados, pero según un informe de su ayuntamiento en realidad hay un “enorme número” de vecinos que, aunque viven allí por “el coste de la vivienda y las condiciones naturales del municipio” están censados en Euskadi.

PUBLICIDAD

Vista de Castro Urdiales (Flickr)

Castro Urdiales, “de las vistas de ciudad más bellas”

El recorrido de Socias por Castro Urdiales arranca en el cementerio de Ballena, un espacio que, según relata, destaca tanto por su emplazamiento como por su singularidad. “Es considerado uno de los más lindos del país y se encuentra en un acantilado con vistas al mar”. La ubicación, justo al borde del Cantábrico y rodeado de acantilados, convierte este cementerio en un lugar único para quienes disfrutan de los paisajes marítimos.

El siguiente punto de interés es el Castillo de Ocharán, una construcción histórica con una historia propia y unos jardines que llaman especialmente la atención del viajero. “Es una mansión que perteneció a un fotógrafo y escritor bilbaíno y que se encuentra en unos jardines bellísimos con muchas especies vegetales”. Socias pone en valor tanto la arquitectura como la riqueza botánica del entorno, que en su opinión aportan un atractivo especial a la localidad.

PUBLICIDAD

Castillo de Ocharán (Turismo de Castro-Urdiales)

En su paso por el centro de Castro Urdiales, Socias no pierde detalle de la iglesia de Santa María de la Asunción. “Un hermoso templo del siglo trece, considerado el monumento gótico más importante de Cantabria”. La iglesia, de estilo gótico y de grandes dimensiones, forma parte de un conjunto monumental junto al castillo de Santa Ana. Sobre este último, Socias destaca el faro que acoge en su interior, una peculiaridad que lo hace distinto a otras fortalezas costeras. No muy lejos, la ermita de Santa Ana se alza “sobre restos arqueológicos”, sumando otro elemento histórico al paseo por la zona portuaria.

El puente medieval de la ciudad es otra de las estampas que Socias destaca en su vídeo, un lugar “desde donde los niños de la ciudad se tiran al agua”, cuenta el creador de contenido, una imagen que asocia a la vida cotidiana y la tradición marinera del municipio. Para él, la convivencia entre el patrimonio arquitectónico, el entorno natural y la actividad diaria de sus habitantes es lo que otorga carácter a Castro Urdiales. “Todo esto crea una de las vistas de ciudad más bellas que he visto”.

PUBLICIDAD

Más allá de los monumentos y el paisaje, Socias hace hincapié en la calidad de la gastronomía local y en las playas. “Se come de lujo y tiene unas playas paradisíacas”, asegura, recomendando tanto los restaurantes tradicionales como los chiringuitos de la zona. Como consejo final para quienes decidan visitar el municipio, sugiere una costumbre que identifica con los castreños: “Si vas, no te olvides de patear el final del rompeolas, algo que caracteriza a los castreños”.