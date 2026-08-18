130 militares, 11 vuelos y más de 2.000 civiles afganos evacuados: la misión de España de hace cinco años ante el regreso de los talibanes

Hace cinco años, las Fuerzas Armadas de España llevaron a cabo una de las operaciones más complejas y determinantes de su historia reciente: la evacuación de más de 2.200 afganos tras la toma del poder por parte de los talibanes. La misión, que se desarrolló en agosto de 2021, movilizó a 130 militares en el aeropuerto de Kabul y a un contingente aún mayor en tareas de proyección y logística. Como explica ahora el Ministerio de Defensa en su comunicado homenaje, el objetivo era claro: salvar vidas en un contexto de máxima tensión y peligro para la población local.
La operación española en Afganistán se organizó en tiempo récord tras la entrada de los talibanes en Kabul. España programó 11 vuelos entre Dubái y Madrid para trasladar a los evacuados, empleando recursos del Ejército del Aire y del Espacio. Las tripulaciones del Ala 31 de Zaragoza participaron en los vuelos, mientras que personal del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, la Unidad Médica de Aeroevacuación y el Batallón de Cooperación Cívico Militar del Ejército de Tierra se sumaron a la misión.
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En la Base Aérea de Torrejón, la Unidad Militar de Emergencias instaló un campamento de acogida para los recién llegados, gestionando la recepción e identificación de los repatriados. La operación requirió una gestión de aeronaves, permisos y seguridad en vuelo. “Salvar vidas era el objetivo. Una máxima que se consiguió gracias al esfuerzo y compromiso de los militares españoles”, destaca Defensa.
20 años de presencia y legado en Afganistán
La misión militar de España en Afganistán se desarrolló entre enero de 2002 y mayo de 2021, con más de 30.000 efectivos desplegados bajo mando de la OTAN en tareas de paz, reconstrucción y seguridad. España asumió la dirección de la base de Herat y de un equipo de reconstrucción en Badghis. Durante ese periodo, las Fuerzas Armadas participaron en la construcción de infraestructuras como hospitales y escuelas, promovieron iniciativas de desarrollo y ofrecieron formación a la población civil, especialmente a las mujeres y niñas afganas.
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La llegada de los talibanes en 2021 marcó el fin de dos décadas de presencia militar española y generó la necesidad urgente de evacuar a quienes quedaban expuestos al nuevo régimen. En agosto de ese año, España realizó la evacuación exprés en el aeropuerto de Kabul, rescatando a las más de 2.200 personas en situación de riesgo. El personal militar no abandonó su puesto hasta completar la misión, priorizando la seguridad de los civiles y asumiendo riesgos personales en cada movimiento.
Cinco años después, el recuerdo de aquella operación sigue presente, al igual que el reconocimiento a quienes participaron y a quienes, actualmente, continúan desempeñando labores humanitarias y de seguridad en escenarios de crisis internacionales. Muchas de las mujeres y niñas afganas evacuadas en 2021 viven hoy en España, lejos de la represión y la violencia que persisten en su país de origen. El caso de la evacuación de Afganistán sigue siendo un referente de respuesta ante emergencias internacionales.
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