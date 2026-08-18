130 militares, 11 vuelos y más de 2.000 civiles afganos evacuados: la misión de España de hace cinco años ante el regreso de los talibanes

Un grupo de repatriados españoles sube al avión A400M enviado a Kabul (Ministerio de Defensa)

Guardar

Hace cinco años, las Fuerzas Armadas de España llevaron a cabo una de las operaciones más complejas y determinantes de su historia reciente: la evacuación de más de 2.200 afganos tras la toma del poder por parte de los talibanes. La misión, que se desarrolló en agosto de 2021, movilizó a 130 militares en el aeropuerto de Kabul y a un contingente aún mayor en tareas de proyección y logística. Como explica ahora el Ministerio de Defensa en su comunicado homenaje, el objetivo era claro: salvar vidas en un contexto de máxima tensión y peligro para la población local.

La operación española en Afganistán se organizó en tiempo récord tras la entrada de los talibanes en Kabul. España programó 11 vuelos entre Dubái y Madrid para trasladar a los evacuados, empleando recursos del Ejército del Aire y del Espacio. Las tripulaciones del Ala 31 de Zaragoza participaron en los vuelos, mientras que personal del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, la Unidad Médica de Aeroevacuación y el Batallón de Cooperación Cívico Militar del Ejército de Tierra se sumaron a la misión.

PUBLICIDAD

En la Base Aérea de Torrejón, la Unidad Militar de Emergencias instaló un campamento de acogida para los recién llegados, gestionando la recepción e identificación de los repatriados. La operación requirió una gestión de aeronaves, permisos y seguridad en vuelo. “Salvar vidas era el objetivo. Una máxima que se consiguió gracias al esfuerzo y compromiso de los militares españoles”, destaca Defensa.

Un avión del Ejército del Aire aterriza en Venezuela con personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Miembros de la UME descienden de la aeronave en el aeropuerto, equipados para labores de apoyo y rescate. En el tarmac, individuos con distintos uniformes y equipamiento interactúan. La operación forma parte de la respuesta internacional para asistir en la zona afectada por los terremotos, con la participación de equipos europeos.

20 años de presencia y legado en Afganistán

La misión militar de España en Afganistán se desarrolló entre enero de 2002 y mayo de 2021, con más de 30.000 efectivos desplegados bajo mando de la OTAN en tareas de paz, reconstrucción y seguridad. España asumió la dirección de la base de Herat y de un equipo de reconstrucción en Badghis. Durante ese periodo, las Fuerzas Armadas participaron en la construcción de infraestructuras como hospitales y escuelas, promovieron iniciativas de desarrollo y ofrecieron formación a la población civil, especialmente a las mujeres y niñas afganas.

PUBLICIDAD

La llegada de los talibanes en 2021 marcó el fin de dos décadas de presencia militar española y generó la necesidad urgente de evacuar a quienes quedaban expuestos al nuevo régimen. En agosto de ese año, España realizó la evacuación exprés en el aeropuerto de Kabul, rescatando a las más de 2.200 personas en situación de riesgo. El personal militar no abandonó su puesto hasta completar la misión, priorizando la seguridad de los civiles y asumiendo riesgos personales en cada movimiento.

Cinco años después, el recuerdo de aquella operación sigue presente, al igual que el reconocimiento a quienes participaron y a quienes, actualmente, continúan desempeñando labores humanitarias y de seguridad en escenarios de crisis internacionales. Muchas de las mujeres y niñas afganas evacuadas en 2021 viven hoy en España, lejos de la represión y la violencia que persisten en su país de origen. El caso de la evacuación de Afganistán sigue siendo un referente de respuesta ante emergencias internacionales.

PUBLICIDAD