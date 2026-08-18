Nuevo terremoto de 4.7 de magnitud en Granada con epicentro en Gójar

Este martes, pasada las 10:30 de la mañana, Granada ha vuelto a sufrir un terremoto, en este caso, de 4.7 de magnitud, según la escala de Richter, con epicentro en la localidad de Gójar, cerca de Alhendín. Tras el susto de la noche del viernes y las decenas de réplicas que sucedieron al seísmo de 5.2, ahora vuelve a producirse. El Instituto Geográfico Nacional (IGM) ha cifrado esta cifra y permanece en constante actualización.
Tras el terremoto principal en Gójar, ocurrido a las 10:37, se han registrado varias réplicas en la provincia de Granada. Entre ellas, destacan sismos de 2,8 en Alhendín a las 10:43, 2,6 en Las Gabias a las 10:47, 4,0 en Churriana de la Vega a las 10:53 y 2,9 en Padul a las 10:57. Por el momento, no se conocen detalles de posibles daños.
PUBLICIDAD
Noticia en ampliación.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD