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Juan José Ebenezer, mecánico, sobre los efectos de los baches en el coche: “Sufre con estas vibraciones y puede acabar dando averías”

Así lo explica el mecánico y creador de contenido: estos impactos súbitos pueden provocar daños estructurales, desajustes de piezas, fallos electrónicos o incluso roturas de sistemas

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre los efectos de los baches en el coche (Montaje Infobae)
Juan José Ebenezer, mecánico, sobre los efectos de los baches en el coche (Montaje Infobae)
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Cuando un vehículo circula, el contacto con el suelo genera vibraciones. En principio, estos temblores deberían ser imperceptibles, aunque una vibración nula es imposible, ya que los neumáticos ruedan sobre asfalto irregular. El diseño de los vehículos tiene esta realidad en cuenta: estas vibraciones podrían afectar a las piezas del coche, tanto mecánicas como electrónicas, de no ser por la existencia de determinadas partes que evitan, precisamente, un sobreesfuerzo del resto del vehículo.

Cuanto mayor sea la vibración, mayor es el riesgo; y si las vibraciones producidas por el movimiento regular del coche ya pueden provocar un desgaste, cosas como coger un bache o pisar un socavón representan una amenaza mayor para la integridad del vehículo. Estos impactos súbitos, que generan fuerzas mucho más intensas que las de esas vibraciones del movimiento, pueden provocar daños estructurales, desajustes de piezas, fallos electrónicos o incluso roturas.

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Un bache inundado
Conducir sobre socavones y baches puede provocar daños en los componentes electrónicos internos del vehículo

Coger baches también puede provocar daños en los componentes electrónicos de un vehículo

Y este potencial de daño es algo de lo que, de acuerdo con una publicación reciente de Juan José Ebenezer, mecánico en Talleres Ebenezer y creador de contenido en redes sociales (@juanjoseebenezer), mucha gente no es consciente: “Muchos piensan que el principal problema de coger baches solamente es en la suspensión, bien sea que los amortiguadores o los silentblocks” - un componente de algún material elástico (como goma, caucho o poliuretano) cuya función principal es absorber las vibraciones generadas durante la marcha del vehículo - “se acaben dañando. Pero realmente hay otra cosa que, aunque sí se dañe cuando vas cogiendo baches, también afecta mucho al coche”. “Sobre todo pasa mucho en las motos”, asegura Juan José, igual que “los picos de tensión” por las vibraciones, que también hacen “que en la electrónica se puedan producir muchos fallos”.

El mecánico se refiere con esto a “todos los componentes electrónicos que están tapados, que tú no ves pero que tienen conexiones: los relés (relevadores), los pequeños fusibles, las juntas”, enumera Juan José Ebenezer. Lo que ocurre con todos estos componentes, según explica el creador de contenido, es “que esas vibraciones hacen que fuercen y puedan tener algunos falsos contactos”, lo que puede resultar en averías. Ilustra esta realidad el mecánico con un ejemplo: “Yo en mi Land Rover, cuando iba conduciendo por una zona de muchos baches, se me encendieron unas luces de testigo de avería. Acto seguido las borras y se te quita el problema”, asegura, achacando aquella avería anunciada y que resultó no ser tal a “falsos contactos de las vibraciones”.

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Es por esto, de acuerdo con el mecánico, que “la mayoría de coches off-road” tienen “una electrónica muy sencilla, electrónica reducida”; y a su vez los vehículos que tienen una mayor complejidad electrónica “se preparan para que aguanten esas vibraciones”. “Incluso las lámparas de alumbrado, las halógenas de toda la vida, hay algunas que te dicen: resistente a vibraciones”, ya que estas “hacen que ese filamento se acabe dañando y se te funda antes”. “Por eso todo no es suspensión, silentblock, amortiguadores”, concluye el mecánico y creador de contenido, sino también “parte electrónica, aunque esa no sea la que esté dando botes”.

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