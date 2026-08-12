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Miguel Bosé se une a los que desconfían del eclipse y pide que nadie lo mire: “Mal rollo, malas consecuencias”

El cantante ha pedido a sus seguidores que “ni se les ocurra” observar el fenómeno astronómico

Miguel Bosé en Palma de Mallorca en 2025. (Europa Press)
Miguel Bosé en Palma de Mallorca en 2025. (Europa Press)
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El eclipse solar que tendrá lugar este miércoles 12 de agosto ha acaparado la atención de medios de comunicación y redes sociales. A pesar de que todos estos canales han servido para divulgar cuándo, cómo y por qué se producirá el fenómeno astronómico, esto no ha evitado la proliferación de personas que desconfían del eclipse, elaborando todo tipo de teorías de corte espiritual y conspiranoico sobre lo que ocurrirá mientras se produce o sobre qué hacer en ese momento.

Un ejemplo de este tipo de reacciones ha sido el último post del cantante Miguel Bosé en la red social X. “Ni se os ocurra mirar el eclipse. Mal rollo. Malas consecuencias”. Con estas palabras, el músico parece unirse a quienes ven el hecho de que la Luna pase por delante del Sol como un “peligro espiritual”. De hecho, con las mismas palabras que el artista (“ni se te ocurra ver el eclipse”) empieza su vídeo una “terapeuta holística” con más de 46.000 seguidores en TikTok que, a raíz de este tipo de mensajes, advierte que el fenómeno “es como un portal a la oscuridad”, tal y como ha compartido el portal de fact-checking Maldita.es.

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“Que le den al eclipse solar. Estén atentos a lo que está sucediendo en este país, que está como un baifo ese tío”, advierte otra usuaria de la red social con más de 10.000 seguidores en otro vídeo con más de 3.000 likes y reenviado más de 1.000 veces. “Os quieren a todos ahora mirando el eclipse solar. Miren ustedes al cielo a buscar todas estas líneas de químicos y de chutes de antena, de estaciones de antena. Eso es lo que hay que mirar en el cielo, pero no el eclipse solar. El Sol es nuestra fuente de energía. Una fuente de energía. Una fuente de energía tapada para los seres vivos no es bueno”.

El eclipse total de sol será un momento único en la vida de quienes lo observen.

Las teorías conspiranoicas de Miguel Bosé

No es la primera vez que Miguel Bosé desconfía de las evidencias científicas. Durante la pandemia de Covid-19, afirmó que esta enfermedad era una mentira o una exageración creada por los gobiernos y élites mundiales. Además, sostuvo que las vacunas eran un plan impulsado por Bill Gates y la Alianza GAVI (institución que busca ampliar el acceso a la inmunización y salvar vidas en países con ingresos bajos, sobre todo en el caso de niños con enfermedades graves) para implantar microchips o nanobots en la población de todo el mundo.

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Por otro lado, Miguel Bosé también ha apoyado remedios sin evidencia científica, como la MMS (clorito de sodio/dióxido de cloro), medicamento promocionado por círculos negacionistas para curar enfermedades graves como el cáncer o la ELA y cuyo consumo ha provocado graves problemas de salud e incluso muertes. En otra entrevista, también llegó a declarar que la historia oficial, la geografía y la economía enseñadas son “falsas” y forman parte de un engaño multisecular. “Llevan siglos mintiéndonos”, aseguraba en 2020.

Para encontrar información fiable sobre el eclipse, el Instituto Geográfico Nacional ofrece un portal donde explica todo lo relacionado con el fenómeno, como mapas de visibilidad y guías de seguridad visual. Desde Estados Unidos, la NASA ofrecerá también datos científicos globales, mientras que la Agencia Estatal de Meteorología ofrecerá previsiones del clima para poder conocer desde dónde observar algo que no se veía en el cielo de España desde hacía más de un siglo.

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